Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Wyścig z czasem o sprawność dziecka. To narzędzie może pomóc

rodzina dziecko matka ojciec shutterstock_1214168179
Ekspertka o "specyficznym sposobie myślenia", który może być objawem spektrum autyzmu
Źródło: TVN24
Choć świadomość neuroróżnorodności rośnie, diagnoza spektrum autyzmu w Polsce wciąż stawiana jest zbyt późno - zwłaszcza u dziewczynek. Tymczasem kluczowe okno terapeutyczne zamyka się wcześniej. Od ponad pół roku rodzice mają jednak narzędzie, które pozwala przerwać tę niepewność: bezpłatną aplikację do wczesnego wykrywania objawów spektrum u dzieci od 11. do 30. miesiąca życia.
Kluczowe fakty:
  • ASDetect opracowano na Uniwersytecie La Trobe w Australii. W polskiej wersji aplikację udostępniła Fundacja Alpha oraz naukowcy z Instytutu Pedagogiki UMCS.
  • W Polsce większość diagnoz spektrum autyzmu stawiana jest po trzecim roku życia dziecka.
  • Czym są Z.N.A.K.I., których nie wolno przegapić?
  • "Wynik w aplikacji to dopiero początek drogi" - zauważają eksperci i podkreślają, że narzędzie nie zastąpi lekarza.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

W ostatnich latach w Polsce rośnie liczba przedszkolaków z oficjalnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu spektrum autyzmu - z około 25 tys. dwóch lat temu do ponad 36 tys. obecnie. To niemal 50-procentowy wzrost tej grupy w ciągu zaledwie dwóch lat, co eksperci wiążą zarówno z większą świadomością rodziców i specjalistów, jak i lepszym rozpoznawaniem objawów autyzmu.

Orzeczenie o spektrum otwiera dziecku drogę do realnego wsparcia - od indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego po dostęp do wielospecjalistycznych zajęć - ale wciąż większość diagnoz w kraju pada dopiero po trzecim roku życia.

System diagnostyczny ich nie widzi. Bo lepiej się maskują?
Dowiedz się więcej:

System diagnostyczny ich nie widzi. Bo lepiej się maskują?

- W tych pierwszych latach możemy wypracować najwięcej umiejętności i stworzyć największy potencjał tych dzieci, bo mózg jest wtedy najbardziej plastyczny - mówiła w ubiegłym roku w rozmowie z tvn24.pl Izabela Kocyłak z Fundacji SYNAPSIS. - Późne diagnozy mają swój początek w szkoleniu lekarzy. Bilans dwulatka czy kontrolne wizyty to okazje, by zauważyć niepokojące sygnały rozwojowe, ale jeśli lekarz nie ma odpowiedniej wiedzy, często one umykają.

Ekspertka zwracała też uwagę, że choć system wsparcia "na papierze" wygląda coraz lepiej, w praktyce rodzice często trafiają na wielomiesięczne, a nawet wieloletnie kolejki do specjalistów. W efekcie czas, który w terapii ma kluczowe znaczenie, bywa tracony na etapie samego dochodzenia do diagnozy.

Gdy teoria przegrywa z emocjami

Karolina, mama 3-letniego Stasia, zna teorię doskonale - sama jest psychologiem. Mimo to, gdy u jej syna pojawiły się pierwsze sygnały, które mogłyby zaniepokoić specjalistę, mechanizm wyparcia okazał się silniejszy niż zawodowa czujność.

- Uciszałam te myśli, powtarzając sobie, że Staś jeszcze z tego wyrośnie, że po prostu potrzebuje czasu - wspomina w rozmowie z nami. Na informację o polskiej wersji ASDetect trafiła przypadkiem w ubiegłym roku. To był impuls. Krótkie filmy pokazujące realne zachowania dzieci stały się dla niej lustrem, w którym mogła przejrzeć się jej codzienność. - Potrzebowałam bodźca, potwierdzenia podanego w naturalny sposób, obrazem z życia. Po obejrzeniu materiałów nie miałam już wątpliwości: musimy jechać do poradni - dodaje.

Za głośno, za mocno, za szybko. "Co jest ze mną nie tak? Czuję wszystko bardziej"
Dowiedz się więcej:

Za głośno, za mocno, za szybko. "Co jest ze mną nie tak? Czuję wszystko bardziej"

W podobnej sytuacji są setki rodziców. Wielu z nich podkreśla, że aplikacja pomogła im zrozumieć zachowania komunikacyjne, które wcześniej budziły jedynie niejasny lęk. "Zastanawialiśmy się, czy to, że dziecko nie mówi, jest jeszcze normalne" - dzielą się rodzice na platformach Fundacji Alpha. Inna matka dodaje: "To narzędzie pomogło mi uspokoić gonitwę myśli. Zobaczyłam, że rozwój mojego chłopca przebiega prawidłowo, co zdjęło ze mnie ogromny ciężar".

Czym naprawdę jest spektrum?

Spektrum autyzmu to nie jednolita jednostka chorobowa, lecz złożone zaburzenie o charakterze neurorozwojowym, które diagnozuje się na podstawie kryteriów medycznych (ICD i DSM), ale coraz częściej rozpatruje w kategoriach neuroróżnorodności. To inna architektura mózgu, która wymaga wsparcia, a nie naprawy.

Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. ADHD to żadna supermoc
Dowiedz się więcej:

Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. ADHD to żadna supermoc

W debacie publicznej wciąż jednak pokutują szkodliwe mity. Joanna Ławicka, pedagożka specjalna i prezeska Fundacji Prodeste, w ubiegłorocznej rozmowie z TVN24 zwracała uwagę na wyniszczający stereotyp, jakoby osoby w spektrum nie chciały budować relacji z ludźmi. - Dziecko autystyczne od urodzenia jest zorientowane na budowanie relacji z obiektami, zjawiskami i wiedzą. Dopiero w okresie dojrzewania ta uwaga często przenosi się na ludzi - tłumaczyła Ławicka. Podkreślała przy tym, że kluczowe jest, aby dziecko dorastało w poczuciu, że "ludzie mogą być bezpieczni". Niestety, późna diagnoza i brak zrozumienia otoczenia często powodują, że dzieci te gromadzą doświadczenia lękowe, co utrudnia im późniejsze budowanie więzi.

Systemowa luka i rewolucja "z fotela"

W Polsce wczesne badania przesiewowe wciąż nie są standardem, który docierałby do każdego domu. W Australii, skąd wywodzi się metoda SACS-R będąca fundamentem aplikacji ASDetect, monitoring rozwoju zaczyna się już w 11. miesiącu życia. Właśnie tę lukę ma wypełnić polska wersja aplikacji, stworzona dzięki współpracy Fundacji Alpha oraz naukowców z Instytutu Pedagogiki UMCS.

Co warto wiedzieć o spektrum autyzmu
Dowiedz się więcej:

Co warto wiedzieć o spektrum autyzmu

Dr hab. Anna Prokopiak, prof. UMCS, zaznacza, że aplikacja nie zastępuje lekarza, ale daje rodzicom sprawczość. - Możliwość przeprowadzenia takiej obserwacji we własnym pokoju, siedząc we własnym fotelu, jest podejściem rewolucyjnym - wyjaśnia profesor. - Dzięki temu rodzic przestaje być jedynie biernym obserwatorem, a staje się uważnym partnerem w rozwoju dziecka. Aplikacja nie tylko wskazuje na trudności, ale pokazuje też prawidłowe wzorce interakcji, co samo w sobie jest formą edukacji.

Z.N.A.K.I., których nie wolno przegapić

Aplikacja prowadzi rodziców przez starannie opracowany system Z.N.A.K.I., który skupia się na kluczowych umiejętnościach społecznych dzieci między 11. a 30. miesiącem życia:

Zwracanie uwagi na przedmioty - czy dziecko pokazuje nam swoje zabawki? Naśladowanie i zabawa "na niby" - czy udaje, że karmi misia? Angażowanie się w gesty - czy macha "pa-pa" lub wskazuje palcem? Kojarzenie imienia - czy reaguje na swoje wołanie? Interesowanie się ludźmi - czy odwzajemnia uśmiech?

Wszystkie te zachowania muszą być nierozerwalnie połączone z kontaktem wzrokowym. Wysoka, bo aż 89-procentowa skuteczność tej metody pozwala na wykrycie symptomów na etapie, gdy mózg dziecka jest najbardziej plastyczny.

"Autyzm można ominąć" - moc wczesnej interwencji

Dlaczego walka o te pierwsze miesiące jest tak istotna? Prof. Anna Prokopiak przywołuje słowa prof. Josephine Barbaro: "Autyzmu nie można wyleczyć, ale można go ominąć".

- Mózg dziecka w pierwszym i drugim roku życia rozwija się z prędkością, która nigdy później się nie powtórzy - tłumaczy prof. Prokopiak. - Jeśli zauważymy trudności odpowiednio wcześnie i zintensyfikujemy interakcje, możemy wpłynąć na rozwój neuronów w taki sposób, aby nie dopuścić do pełnego rozwoju wszystkich objawów. Dzięki aplikacji rodzice otrzymują możliwość samodzielnego monitorowania postępów i rozwoju swoich dzieci za pomocą udostępnionych w aplikacji funkcji i materiałów. Badania jednoznacznie wskazują, że im wcześniej zauważymy ewentualne trudności - już od pierwszego roku życia - i zintensyfikujemy relacje, tym skuteczniej dziecko będzie rozwijać się społecznie i komunikacyjnie - mówi.

Wsparcie, które wykracza poza ekran

Fundacja Alpha, opiekująca się ponad 400 rodzinami, podkreśla, że wynik w aplikacji to dopiero początek drogi. Jeśli rodzic otrzyma sygnał o ryzyku, może liczyć na bezpośredni kontakt ze strony specjalistów fundacji. - Naszą misją jest, aby żaden rodzic nie pozostał z wynikiem sam, w niepotrzebnym lęku - deklaruje prof. Prokopiak.

Ta zmiana może poprawić życie osób w spektrum autyzmu. "Bardzo proste próby"
Dowiedz się więcej:

Ta zmiana może poprawić życie osób w spektrum autyzmu. "Bardzo proste próby"

Aplikacja jest bezpłatna dla użytkowników - można ją pobrać w Google Play i App Store, jednak jej utrzymanie i planowane badania nad skutecznością polskiej wersji wymagają wsparcia. Fundacja Alpha finansuje projekt m.in. dzięki darowiznom oraz sprzedaży cegiełek, dążąc do tego, by ASDetect stał się standardem nie tylko dla rodziców, ale i dla pediatrów czy pracowników żłobków, którzy jako pierwsi mają kontakt z maluchami. W świecie, gdzie czas jest najcenniejszą walutą w terapii, takie narzędzia mogą realnie zmienić przyszłość tysięcy dzieci w Polsce.

Autyzm jako globalne wyzwanie zdrowotne

Już w 2008 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała zaburzenia ze spektrum autyzmu za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że spektrum dotyczy około jednego na sto dzieci. Choć diagnoza często stawiana jest dopiero kilka lat później, zaburzenia te ujawniają się bardzo wcześnie - pierwsze charakterystyczne sygnały mogą być zauważalne dla rodziców już w pierwszym roku życia dziecka.

Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia
Dowiedz się więcej:

Więcej dzieci z diagnozą autyzmu. Orzeczenie otwiera drogę do wsparcia

W Polsce wciąż obowiązuje klasyfikacja ICD-10, która wyodrębnia kilka rozpoznań w obrębie spektrum, m.in. autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera czy całościowe zaburzenia rozwoju.

Jednak nowsza klasyfikacja ICD-11, którą Polska ma wdrożyć do około 2027 roku, odchodzi od tego podziału. Zamiast etykiet i sztywnych kategorii skupia się na całościowym obrazie funkcjonowania dziecka oraz nasileniu trudności w obszarach komunikacji, relacji społecznych i zachowań. Jak podkreślają eksperci, takie podejście sprzyja bardziej elastycznej diagnozie i lepszemu, indywidualnie dopasowanemu wsparciu. Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shakirov Albert/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
autyzmPsychologiadzieckoZdrowiePsychiatria
Czytaj także:
Londyn, Wielka Brytania
Wchodzą nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii
BIZNES
Trgiczny pożar w Jaworze
Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu
Wrocław
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
Depresja nie czeka. Fundacja TVN rusza z nowym projektem pomocy dzieciom
Piotr Wójcik
imageTitle
Wyrzucili go z igrzysk za wspomnienie poległych. Zrobiłby to ponownie
EUROSPORT
Alerty przed podtopieniami
Alarm hydrologiczny najwyższego stopnia
METEO
shutterstock_2474021019
Szukają sojuszników w Afryce. Broń za złoto i uran
BIZNES
Grozi mu od trzech do 20 lat pozbawienia wolności
275 ukrytych pakunków. Są warte blisko 5,7 miliona
Białystok
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa winda na peron stacji metra
WARSZAWA
Kolizja trzech aut w Lęborku
Prawem jazdy cieszył się kilka godzin
Trójmiasto
Zalany dom w miejscowości Objezierze (woj. pomorskie)
Po odwilży zalało domy. "Dużo wody, wszystko jeszcze płynie"
METEO
Sąd Najwyższy
"Starzy" sędziowie odmawiają. "Nie ma kworum"
Paryż. Zdjęcie byłego księcia w paryskim Luwrze
Zdjęcie byłego księcia Andrzeja zawisło w Luwrze. Jest oświadczenie
Świat
Nowojorski Times Square pod śniegiem
Bałwan na Times Square, biało w Central Parku
METEO
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Trudny wybór. "Będzie to miało raczej rujnujący wpływ"
Jan Sowa
Wołodymyr Zełenski
Zełenski w rocznicę agresji: Portfel Putina puchnie. Nie możemy do tego dopuszczać
Świat
imageTitle
Ważna deklaracja medalisty. "Krok, by udowodnić, że jestem stuprocentowym Polakiem"
EUROSPORT
Czworonożny funkcjonariusz pomógł celnikom
Głęboko ukryli towar za ćwierć miliona. Lola go znalazła
Trójmiasto
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zginął przygnieciony maszyną rolniczą
Opole
imageTitle
Uciekał przed amatorem, doszło do kraksy. Teraz wraca do ścigania.
EUROSPORT
Śnieżyce nękają część USA
Znany dziennik podjął bezprecedensową decyzję. Przez śnieżycę
METEO
Dziewczynka (zdjęcie ilustracyjne)
Podejrzany o kontakt z dziewczynką w celach seksualnych. Ma już za sobą odsiadkę
Opole
Śmierć Izabeli z Pszczyny. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie położnych
Ciężarna Izabela zmarła w szpitalu. Skazani lekarze stawili się w sądzie
Katowice
imageTitle
O'Sullivan zgłosił się do turnieju, w którym nigdy nie grał
EUROSPORT
Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
WARSZAWA
Nowy Jork, lotnisko LaGuardia (luty 2026)
Tysiące odwołanych lotów. Podróżowanie "niemal niemożliwe"
BIZNES
Mariusz Błaszczak
"Nie byliśmy dobrze przygotowani". Biernacki: Błaszczak powinien się wstydzić
Charles Kushner
Wezwali ambasadora USA, nie przyszedł. Jest reakcja
Świat
Donald Tusk
Tusk mówił o "zakutych łbach". Teraz tłumaczy
Zniszczenia w Konstantynówce w obwodzie donieckim
Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy
BIZNES
pogrzeb trumna S shutterstock_1467420857
Bez konduktu i bicia dzwonów. Policja zakazała uroczystego pogrzebu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica