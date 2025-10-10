Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mniej mięsa, więcej warzyw i strączków. Ta dieta chroni nie tylko planetę

|
shutterstock_1796931181
Lekarze zachęcają do większej aktywności fizycznej
- Przestrzeganie diety planetarnej mogłoby populacyjnie na całym świecie zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów o około 15 milionów rocznie - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Alicja Baska z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego. Eksperci z Komisji EAT-Lancet potwierdzają, że ta dieta służy nie tylko planecie, ale też ludziom. Ich najnowszy raport jest tego dowodem.

Dieta planetarna (Planetary Health Diet, PHD) opiera się głównie na warzywach, owocach, roślinach strączkowych, pełnych ziarnach i niewielkiej ilości białka zwierzęcego. W najnowszym raporcie Komisji EAT-Lancet ds. Zdrowych Diet w Zrównoważonych Systemach Żywnościowych 2025 przedstawiono jej zaaktualizowaną wersję. Spożywanie produktów roślinnych łączy się tu ze zrównoważonym podejściem do ochrony środowiska i sprawiedliwością społeczną w zakresie dostępu do żywności. Jakie są zalecenia?

Na ratunek człowiekowi i planecie

Raport "Zdrowe, zrównoważone i sprawiedliwe systemy żywnościowe" jest rezultatem trzyletniej współpracy 24 ekspertów z 17 krajów na czele z Walterem Willetem, Johanem Rockströmem i Shakuntalą Thilsted. Został zaprezentowany na początku października 2025 roku podczas EAT Stockholm Food Forum.

Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Dowiedz się więcej:

Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie

Na potrzeby nowej analizy stworzono indeks przestrzegania diety planetarnej i przeanalizowano dane zdrowotne. - Z raportu wynika, że przestrzeganie diety planetarnej mogłoby populacyjnie na całym świecie zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów o około 15 milionów rocznie. Komisja zwraca też uwagę na konieczność zwalczania nierówności w dostępie do zdrowej żywności oraz ochrony praw człowieka na wszystkich etapach produkcji - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Alicja Baska z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

Same zasady diety planetarnej w nowym raporcie nie zmieniły się. Powinna opierać się na nieprzetworzonych produktach pochodzenia roślinnego, z niewielką ilością mięsa. Zmieniły się za to dane dotyczące środowiska. W raporcie podjęto próbę oszacowania, jaki udział ma system żywnościowy w przekraczaniu tzw. granic planetarnych (to ustalone naukowo progi w procesach zachodzących w systemie Ziemi, których przekroczenie może wywołać nagłe, nieodwracalne i katastrofalne zmiany środowiska na skalę kontynentalną lub globalną). Wyznaczono także nowe granice.

Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?
Dowiedz się więcej:

Dieta planetarna w szkole. A co z rodzicami?

- Granice planetarne to naukowo określone limity bezpieczeństwa funkcjonowania Ziemi. Ich przekroczenie zagraża stabilności ekosystemów podtrzymujących życie i zdrowie ludzi. Raport wykazał, że systemy żywnościowe odpowiadają za około 30 proc. emisji światowych gazów cieplarnianych. Dla istniejących 9 granic planetarnych oznaczono, że spośród 6, które już przekraczamy jako ludzkość, aż dla 5 przekroczeń głównym czynnikiem jest system żywnościowy. Mówimy tu o granicach, które dotyczą samego postępu zmian klimatycznych, ale także wykorzystania zasobów słodkiej wody, deforestacji (wylesiania) związanej z przygotowaniem gruntów pod produkcję żywności, utraty bioróżnorodności oraz obrotu azotem i fosforem, które pochodzą z rolnictwa. Nowe granice planetarne dotyczą zaś pestycydów, mikroplastiku i innych chemikaliów - dodała Baska.

Nowy, społeczny filar

W raporcie wprowadzono także tzw. trzeci filar. Pierwszym są kwestie zdrowotne, drugim - środowiskowe, a trzeci filar to sprawiedliwość społeczna, czyli dostęp do zdrowej i zrównoważonej żywności. - Autorzy raportu wyliczyli, że obecnie prawie połowa ludzi na świecie żyje poniżej społecznych fundamentów przedstawionych w publikacji, czyli bez dostępu do zdrowej żywności, czystej wody, godnej pracy i płacy oraz bez bezpieczeństwa socjalnego - tłumaczyła Baska.  

Wykazano też, że najbogatsi ponoszą największą odpowiedzialność. - Dieta, sposób odżywiania i styl życia około 30 proc. najbogatszych z populacji świata odpowiada za 70 proc. całkowitej presji środowiskowej wynikającej z funkcjonowania systemu żywnościowego - dodała. Chodzi tu o całkowity wpływ, jaki produkcja, przetwarzanie, dystrybucja i konsumpcja żywności mają na środowisko naturalne. 

Jednym z elementów diety planetarnej jest też ograniczenie zjawiska marnowania żywności, które dziś odpowiada za 8-9 proc. emisji gazów cieplarnianych ogółem.

Co można zrobić?

W raporcie wyznaczono osiem priorytetowych kierunków działań takich jak zrównoważona, ekologiczna intensyfikacja produkcji rolnej, ochrona i promowanie zdrowych i tradycyjnych diet (zamiast wysoko przetworzonych produktów, które są promowane i tańsze), zmiana zachowań konsumentów (z pomocą przychodzi tu psychologia zdrowia, aby wybierać właściwe produkty i nie marnować żywności), zapewnienie godnych warunków pracy, zwrócenie uwagi na wszystkie grupy społeczne i równy dostęp do żywności, bo żywność wysokoprzetworzona często jest bardziej dostępna dla osób uboższych.

Jedzenie mięsa jest zdrowsze od wegetarianizmu? Zależy, co jemy
Dowiedz się więcej:

Jedzenie mięsa jest zdrowsze od wegetarianizmu? Zależy, co jemy

Chodzi również o ograniczenie wpływu korporacyjnego lobbingu w obszarze żywności. - Duże koncerny często opóźniają wprowadzanie regulacji mających służyć zdrowiu publicznemu - na przykład obowiązku czytelnego oznakowania produktów spożywczych na froncie opakowania (tzw. front-of-pack labelling), które umożliwiłoby konsumentom bardziej świadomy wybór. Obserwuje się też silny opór wobec wprowadzania podatków od napojów i produktów wysokocukrowych czy żywności wysokoprzetworzonej oraz innych rozwiązań fiskalnych. Kontrowersje budzą również systemy subsydiów wspierające produkcję określonych grup produktów, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego, co utrudnia realizację celów zdrowotnych i środowiskowych. Jednocześnie wciąż brakuje odpowiednich i wystarczających zachęt finansowych promujących produkcję i konsumpcję żywności bardziej zrównoważonej i prozdrowotnej - tłumaczyła Baska.

Dobre, bo polskie

Raport wprowadza też nowy element i wskazuje na znaczenie różnorodności kulturowej oraz lokalnych uwarunkowań przy produkcji żywności. Komisja wyznacza globalne cele żywieniowe, ale podkreśla też, że zdrowe diety powinny być dopasowane do specyfiki regionu. Chodzi o uwzględnienie klimatu, dostępności produktów, tradycji oraz możliwości ekonomicznych. W przypadku Polski oznacza to m.in. promowanie sezonowych i lokalnych warzyw, takich jak marchew, buraki, cebula, ziemniaki, kapusta czy groch, które są ważnym elementem naszej kulinarnej historii i mogą stanowić bazę zrównoważonego, zdrowego odżywiania dostosowanego do warunków klimatycznych i ekonomicznych kraju.

Według ekspertów potrzebne są działania systemowe, które naprawią system żywnościowy. Raport nie jest tylko wskazaniem do zmiany diety na planetarną, ale jest zwrotem w kierunku decydentów, producentów żywności i wszystkich tych, którzy odpowiadają za produkcją żywności, aby zmienili system żywności na bardziej zrównoważony, zdrowy i sprawiedliwy.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieDieta
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Czytaj także:
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Głosy przypisane niewłaściwemu kandydatowi. Są zarzuty dla członków komisji wyborczych
Opole
Niemieckie masło
Polityk PiS pokazuje niemieckie masło. LOT odpowiada
Berlin
Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu. "O niebo lepiej"
BIZNES
Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz,
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 8 osób
Skrzyknęli się, żeby odzyskać dług. Teraz to oni mogą słono "zapłacić"
Lublin
Izraelskie wojsko
Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie
Świat
Policja
Ewakuacja blisko setki dzieci z przedszkola
Szczecin
Doprowadzenie 33-latka do prokuratury
Wjechał w grupę dzieci, nie żyje 10-latek. Jest decyzja sądu
Trójmiasto
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
BIZNES
Spotkanie ministrów obrony Łotwy, Litwy i Estonii
Kraje bałtyckie szykują się na wypadek zagrożenia z Rosji
Świat
Profesor Adam Strzembosz
Nie żyje profesor Adam Strzembosz
Kaucja butelki plastikowe
Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki
Grzegorz Łakomski
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
WARSZAWA
imageTitle
Popis na korcie. Gauff czeka na Świątek
EUROSPORT
Służby pod domem Iris Stalzer
Wygrała wybory, niemiecka polityczka znaleziona z ranami kłutymi
Świat
Iga Świątek
Pięć lat temu Świątek zszokowała świat
Najnowsze
Radosław Sikorski
Radosław Sikorski doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu
Cztery osoby trafiły do szpitala
Pięć rozbitych pojazdów na A1. Są ranni
Katowice
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Są ofiary śmiertelne, trwa akcja ratunkowa
METEO
Maria Corina Machado
"Jestem w szoku". Maria Corina Machado reaguje na pokojowego Nobla
Świat
Szymon Hołownia
Hołownia przesłuchiwany w sprawie "zamachu stanu"
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
Śledztwo w sprawie subwencji dla PiS. Komunikat prokuratury
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
WARSZAWA
imageTitle
"Od tamtej pory moi bliscy nie byli na żadnym meczu"
EUROSPORT
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Legenda zatrzymana. "Spał za kierownicą"
EUROSPORT
Zniszczenia w Strefie Gazy
"Palestyńczycy nie zostawiają na Hamasie suchej nitki"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica