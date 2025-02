Epidemia odry w Teksasie, zmarło niezaszczepione dziecko. Robert F. Kennedy Jr. zabrał głos

Dziecko z zachodniego Teksasu zmarło na odrę - poinformowały w środę miejscowe władze. Jest to pierwszy odnotowany przypadek śmierci z powodu odry w Stanach Zjednoczonych od dziesięciu lat. Do kwestii epidemii odry w Teksasie odniósł się sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr., któremu lekarze i część amerykańskich kongresmenów wytykali m.in. kwestionowanie bezpieczeństwa szczepionek przeciwko tej chorobie.

Niezaszczepione dziecko zmarło w szpitalu w Lubbock w nocy - poinformowała przedstawicielka władz miasta w środę. Miejscowi urzędnicy nie odpowiedzieli na pytania o wiek zmarłego dziecka oraz czy zmagało się ono z innymi schorzeniami. - Przyjęliśmy wiele dzieci i oczywiście nie byliśmy przygotowani na to, że śmierć nastąpi tak wcześnie - powiedziała Amy Thompson, dyrektorka szpitala dziecięcego w Lubbock. To pierwszy zgon z powodu odry w USA od 2015 roku - podkreślił portal CNN. Potwierdzają to dane amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Jak podaje CNN, od początku lutego w zachodniej części Teksasu odrą zaraziły się co najmniej 124 osoby. Większość przypadków dotyczy dzieci, niezaszczepionych lub takich, których status szczepienia jest nieznany. Pięć przypadków zgłoszono u osób, które stwierdziły, że zostały zaszczepione.