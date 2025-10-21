Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu

|
budzik zegar zegarek shutterstock_1827671558
Dr n. med. Katarzyna Skórzewska w podcaście "MenoPower" Adrianny Otręby
W najbliższy weekend, w nocy z 25 na 26 października, zmienimy czas z letniego na zimowy, dzięki czemu będziemy spać godzinę dłużej. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca. Jednak eksperci podkreślają, że takie zmiany nie są korzystne dla zdrowia. - Zmiana czasu nawet o godzinę jest bardzo znacząca, bo rozregulowuje nasz naturalny, biologiczny cykl okołodobowy. Gorzej taką zmianę znoszą kobiety - mówi w rozmowie z tvn24.pl dr Agnieszka Kowalczewska, psycholożka komunikacji z Uniwersytetu SWPS.

W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 roku.

Zmiana czasu nam nie służy

Dr Agnieszka Kowalczewska zauważa, że naukowcy coraz częściej wykazują w swoich badaniach szkodliwy wpływ zmiany czasu nie tylko na zdrowie.

- Zmiana czasu nawet o godzinę może wpływać na negatywne psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. Może powodować rozregulowanie snu i działać negatywnie na koncentrację. Możemy odczuwać brak energii, zmęczenie, gorzej spać, wybudzać się w nocy, mieć wyrzut kortyzolu - przez co będziemy bardziej podatni na stres, na zmiany nastroju i drażliwość. To może wpływać negatywnie na nasze funkcjonowanie przez czas adaptacyjny - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Agnieszka Kowalczewska.

Według ekspertki kobiety gorzej znoszą zmianę czasu. - Kobiety bardziej podlegają cykliczności niż mężczyźni, dla których czas jest liniowy i chronologiczny, czyli musi być przyczyna i skutek. Dlatego mężczyźni mogą mniej odczuwać skutki zmiany czasu - objaśnia psycholożka.

Naturalne światło dla zdrowia

W Polsce badania dotyczące wpływu światła na rytm okołodobowy prowadziła m.in. chronopsycholog dr hab. Irena Iskra-Golec wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu SWPS. Badacze udowodnili, że naprzemienność ekspozycji na światło dzienne i sztuczne oświetlenie wpływa na naturalny rytm biologiczny człowieka, przyspieszając go lub zwalniając.

Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Dowiedz się więcej:

Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

METEO

- Z powyższych badań wynika, że nieodłącznym elementem wpływającym na nasz system okołodobowy jest ekspozycja na światło. Duże znaczenie ma to, czy jest to wystawienie na światło dzienne, słoneczne, naturalne czy sztuczne, wygenerowane przez ostre, biurowe jarzeniówki. Stąd zmiana czasu nawet o godzinę ma ogromne znaczenie, ponieważ w przypadku osoby pracującej w przestrzeni biurowej naraża ją na dłuższy kontakt ze sztucznym oświetleniem, co może skutkować, według badaczy, gwałtownym zahamowaniem melatoniny, czyli może mieć bezpośrednie przełożenie na jakość snu, wysypianie, a co za tym idzie, ogólną kondycję psychofizyczną człowieka - wskazała dr Kowalczewska. Ponadto wzrost ciepłoty ciała i przyspieszenie rytmu serca po ekspozycji na sztuczne światło mogą być dodatkowymi czynnikami, które negatywnie wpływają na rytm biologiczny człowieka, powodując ospałość, zmęczenie, wyczerpanie, wzrost kortyzolu oraz zwiększoną podatność na stres w miejscu pracy.

Mniej efektywny pracownik

We współczesnych organizacjach, które często wymagają od pracownika ciągłego zaangażowania, motywacji do działania, koncentracji czy pozytywnego nastawienia, przesunięcie czasu nawet o godzinę, wydłużając ekspozycję pracownika na sztuczne oświetlenie i zwiększając ryzyko zaburzenia jego naturalnego biologicznego rytmu, wpływa negatywnie na jego kondycję i efektywność w pracy.

- Im bardziej jesteśmy wystawieni na ekspozycję światła słonecznego, tym jest to bardziej korzystne dla regulacji naszego cyklu biologicznego - dodaje psycholożka. Ponadto, jak zauważa ekspertka, osoby, których praca jest ustrukturyzowana, mają powtarzalne, niezależne od nich godziny rozpoczęcia i kończenia pracy, mogą mieć poczucie większego znużenia i wyczerpania pracą. Mogą też częściej doświadczać obniżenia nastroju w czasie zimowym w swoich miejscach pracy, w przeciwieństwie do osób, które same strukturyzują sobie swój czas pracy, np. freelancerzy czy osoby wolnych zawodów. Brak kontroli nad strukturą swojego czasu może mieć negatywny wpływ na nastrój, zwłaszcza w miesiącach zimowych, gdy ekspozycja na naturalne światło dzienne jest ograniczona.

Zmiana czasu w Europie
Zmiana czasu w Europie
Źródło: PAP - Małgorzata Latos

- Godzina robi w tym przypadku dużą różnicę, która może mieć znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania firm i organizacji oraz osób w nich zatrudnionych, dlatego kwestia zmiany czasu wymaga podjęcia szerszej dyskusji nie tylko z perspektywy prawnej czy ekonomiczno-gospodarczej, ale też z perspektywy psychospołecznej - wskazuje dr Kowalczewska.

Bez czasu letniego i zimowego?

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE. Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Trudności wiązały się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie - letnim czy zimowym - chcą zostać. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące dyrektywy wciąż nie zapadło.

Zmiana czasu na świecie
Zmiana czasu na świecie
Źródło: PAP

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie mężczyznZdrowie kobietZdrowie psychiczneZmiana czasu
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Joe Biden
Joe Biden zakończył cykl radioterapii
Świat
Agata Kornhauser-Duda
Agata Kornhauser-Duda. Dotychczasowa kariera byłej pierwszej damy
Polska
Auto-rupieć na ulicach Poznania
Szyba na piankę, lusterka na taśmę. Skontrolowali auto-rupieć
Poznań
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
Uciekał, bo ma zakaz prowadzenia. W aucie miał siekierę, maczetę i miotacze gazu
Rzeszów
imageTitle
Sensacyjny mistrz z Tokio mówi dość. "Długo zwlekałem z decyzją"
EUROSPORT
Donald Trump
Na filmie Trump w koronie, brązowa ciecz zrzucana z samolotu i wielki hit. "Nikt nie pytał mnie o zgodę"
Świat
Przewodnik sam zszedł z dzieckiem
Z niemowlęciem weszli na oblodzone Rysy, zejść już nie potrafili
Kraków
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora. Zmarł po policyjnej interwencji
Kujawsko-Pomorskie
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch osób w domu
Katowice
imageTitle
Była gwiazda NFL zmarła po zatrzymaniu przez policję
EUROSPORT
Tomasz Kubiatowicz
Tomasz Kubiatowicz nie żyje. "Stworzył wiele niezapomnianych ról"
Kultura i styl
GettyImages-2207574917
Opublikowano wspomnienia Virginii Giuffre. "Przerażające szczegóły"
Świat
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
METEO
July 17,, 2025 - Las Vegas, Nevada, USA - Prior to the start of play on day two, players discuss how to deal with the scrambled board of freestyle chess during the $750,000 Freestyle Chess Grand Slam event at the Wynn Las Vegas.
Cztery miliony możliwości. Grają w to nawet we śnie
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2394133331
Trwał 8,5 minuty, a zapisał się w historii. Rekordowy lot
BIZNES
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro i Michał Woś
Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi
Polska
ABW
Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód
Polska
J.D. Vance wylądował w Izraelu
Wiceprezydent USA w Izraelu. Ma ratować kruchy rozejm
Świat
Szpital w Kępnie
Wbiegła za ladę szpitalnej recepcji, w ręce miała scyzoryk
Poznań
Mężczyzna trafił do zakładu karnego (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas zabawy, interwencja i kłopoty 19-latki
Lublin
Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
Świat
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Na skraju szaleństwa. Ratownicy medyczni na niekończących się dyżurach 
Bartosz Żurawicz
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
WARSZAWA
Darmowe szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dwunastolatków
Nie jest "szczepionką na raka", ale przed nim chroni. Ma być obowiązkowa
Zdrowie
Karaluch
Chciała pozbyć się karalucha. Spłonął blok, zginęła matka niemowlęcia
Świat
Schron pod jedną ze szkół w Poznaniu
PiS jak "banda Hunów” zniszczyło obronę cywilną, obecna władza "nadrabia"? Sprawdzamy
Bartosz Żurawicz
W Dominowie doszło do zderzenia trzech samochodów
Zderzenie trzech aut, nie żyje jeden z kierowców
Lublin
imageTitle
Deszcz ostudził Kawę w Kantonie
EUROSPORT
tatry bystra shutterstock_2510266001
W masywie Bystrej zaginął turysta, trwają poszukiwania
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica