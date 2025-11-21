Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

"Skok na kasę NFZ" do odwrócenia? Minister zdrowia i NRL chcą wspólnie naprawiać system

|
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Prezes NRL Łukasz Jankowski: pieniądze do NFZ muszą popłynąć
Skończyliśmy z optymistycznym przesłaniem, że warto pracować ponad zaszłościami, po to, żeby zyskał na tym polski pacjent - powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski po posiedzeniu NRL, w którym wzięła udział minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Obie strony zadeklarowały gotowość do współpracy między innymi przy rozmowach o wynagrodzeniach medyków. Szefowa resortu zdrowia odpowiedziała też na pytania dziennikarzy o stan finansów publicznej ochrony zdrowia.
Kluczowe fakty:
  • Po spotkaniu szefów MZ i NRL: deklarują współpracę między innymi przy analizie kosztów procedur przeniesionych z Ministerstwa Zdrowia do NFZ.
  • Strony podejmą dialog o zmianach w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Rozmowy mają objąć m.in. waloryzację wynagrodzeń i przesunięcie terminu corocznych podwyżek.
  • Finanse ochrony zdrowia nadal napięte. Ministra zdrowia liczy na podpis prezydenta pod przyjętą dziś przez Sejm nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Spotkanie Minister Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z Naczelną Radą Lekarską odbyło się w piątek w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kluczowe wnioski z ponad dwugodzinnych rozmów przedstawione zostały na wspólnym briefingu prasowym szefowej resortu zdrowia i prezesa NRL.

Czy "skok na kasę" zostanie odwrócony?

Prezes samorządu lekarskiego zapewnił, że jego środowisko będzie wspierało resort zdrowia w odwracaniu negatywnych skutków tak zwanego "skoku na kasę NFZ". Chodzi o ustawę z 2022 roku, która weszła w życie w roku 2023. Na jej mocy finansowanie części procedur, które dotychczas znajdowało się w gestii resortu zdrowia, zostało przesunięte do NFZ. To m.in. świadczenia wysokospecjalistyczne, bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży, a także leki i wyroby medyczne dla programów polityki zdrowotnej.

- Widzimy, że pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia muszą po prostu popłynąć. NFZ musi zostać odciążony z wydatków, a wsparty kroplówką - przyznał Jankowski.

Klatka kluczowa-42430
Jolanta Sobierańska: liczę na akceptację projektu dofinansowania NFZ

- My dzisiaj tylko musimy sobie oszacować realnie, ile te procedury, które zostały przerzucone do NFZ-u wynoszą i na pewno rozmowa z Ministerstwem Finansów na ten temat będzie. Ja się dzisiaj oczywiście nie wypowiem, jaka będzie ich konkluzja - dodała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Będzie dialog o wynagrodzeniach

Drugą kwestią, co do której lekarze porozumieli się z resortem zdrowia, ma być dialog na temat tzw. ustawy podwyżkowej, czyli ustawy regulującej minimalne płace dla pracowników ochrony zdrowia. Koszt jej realizacji, czyli w praktyce podwyższenia wynagrodzeń dla medyków, wyniósł tylko w tym roku 18 miliardów złotych.

O tym, że ustawa wymaga zmian, mówiło się od dawna, ale w ostatnich tygodniach pod dyskusję poddane zostały pierwsze konkretne propozycje. Jedną z nich miało być uregulowanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na kontraktach i wprowadzenie dla nich CAP-u, czyli górnego limitu dla ekwiwalentu całego etatu. Miał on wynieść do 48 tysięcy złotych. Propozycja spotkała się z mocną krytyką ze strony związków zawodowych oraz samorządu lekarzy.

Pieniądze dla NFZ z Funduszu Medycznego. Jest zielone światło z Sejmu
Dowiedz się więcej:

Pieniądze dla NFZ z Funduszu Medycznego. Jest zielone światło z Sejmu

- Bardzo cieszy nas deklaracja wspólnej pracy i rozmowy o wynagrodzeniach w systemie ochrony zdrowia oraz to, że wreszcie padło, że to nie lekarze są problemem w systemie ochrony zdrowia, ale to sam system wymaga zmian. My chcemy być partnerem tej pracy, nie szukać już winnych, ale szukać rozwiązań. Myślę, że wspólnie jesteśmy na takie rozwiązania gotowi - powiedział Łukasz Jankowski.

- To, że zbieraliśmy propozycje z różnych stron i zaprezentowaliśmy je, to nie znaczy, że to są wszystko propozycje po pierwsze resortu zdrowia i po drugie - już ostateczne, które mają być wdrażane -  zaznaczyła szefowa MZ.

CAP to jedna z propozycji, niekoniecznie ostateczna

- Naszym postulatem, na pewno jest zmiana wskaźnika waloryzacji w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników medycznych, również postulat związany z przesunięciem terminu wdrożenia kolejnych podwyżek o pół roku, czyli od stycznia. I to są na pewno postulaty, które mam nadzieję, że uzyskają poparcie - dodała.

O tych pomysłach już w październiku mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Jak dodała Jolanta Sobierańska-Grenda, pomysł wprowadzenia ograniczeń w kontraktach medycznych pojawił się w toku prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Przyspieszenie w łataniu luki w budżecie NFZ. Eksperci: to leczenie objawowe
Dowiedz się więcej:

Przyspieszenie w łataniu luki w budżecie NFZ. Eksperci: to leczenie objawowe

- Stąd też oszacowanie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji kwoty górnej granicy, co wywołało oczywiście szereg dyskusji w kraju, które myślę, że też są dobre. Uruchomiona przez nas skrzynka mailowa sprawiła, że zaczynają do nas wpływać rozwiązania, które niekoniecznie może powinny być CAP-em (limitem wynagrodzenia), ale na przykład ograniczeniem procentowym budżetu, który podmiot leczniczy w ogóle przeznacza na wynagrodzenia. Trudno dziś wyrokować, które rozwiązanie ostatecznie zostanie wybrane - zaznaczyła szefowa resortu zdrowia.

Kolejne spotkanie zespołu trójstronnego jest zaplanowane na 2 grudnia.

Jaki bilans w kasie ochrony zdrowia? Dowiemy się w lutym

Podczas briefingu prasowego Jolanta Sobierańska-Grenda była pytana przez dziennikarzy o rzeczywisty stan finansów w ochronie zdrowia - ile tak naprawdę jest w nim pieniędzy i ile brakuje.

- Budżet NFZ-u w tym roku wynosi 200 miliardów złotych, w związku z tym to, czego szukamy, czyli te 3,6 miliarda złotych, powinno zaspokoić potrzeby tego roku. W parlamencie wypracowujemy konsensus, liczę na poparcie ze strony prezydenta. To nie jest tak, że się wszystko zawaliło, natomiast miejmy świadomość, że dotacja z budżetu państwa do NFZ-u wyniosła 31 miliardów złotych. Gdybyśmy jeszcze mieli te dodatkowe 3,6 miliarda złotych zasilenia, to jednak tyle realnie w tym roku środków zabrakło - przyznała Sobierańska-Grenda.

- Szacunki, które przedstawialiśmy wspólnie z NFZ-em na 14 miliardów złotych (luki w budżecie NFZ na 2025 rok - red.) to były prognozy. Tak naprawdę ostatecznie będziemy mogli kwotę zamknięcia roku 2025 poznać w lutym - powiedziała.

Klatka kluczowa-42458
Jakub Szulc: NFZ realizuje płatności za świadczenia, które są już wykonane

O kwestii finansów płatnika publicznego wypowiedział się tez wiceprezes NFZ Jakub Szulc. - NFZ siłą rzeczy realizuje płatności za świadczenia, które są wykonane już, a nie te, które będą wykonane w przyszłości. Jeśli chodzi o płatności za nadwykonania, to realizujemy płatności, w zależności od oddziału wojewódzkiego NFZ, albo za drugi kwartał 2025 roku albo zaczynamy rozliczać trzeci kwartał. Podobnie będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o zakończenie roku. Księgi finansowe zamykamy do 15 lutego i wtedy podsumowujemy i dokonujemy realizacji płatności za wszystkie świadczenia wykonane w 2025 roku. Tam, gdzie będzie to możliwe, będzie to realizowane z planu finansowego na ten rok, a tam, gdzie to nie będzie możliwe - z planu przyszłorocznego. NFZ na bieżąco realizuje wszystkie płatności związane z realizacją swoich zobowiązań umownych, z pięciodniowym terminem - wyliczał Jakub Szulc.

Wiceprezes NFZ odniósł się też do wypowiedzi prezesa NRL, który określił płatnika publicznego mianem bankruta. - Życzyłbym każdemu, żeby miał do czynienia z takim bankrutem - skomentował. - NFZ w tym roku już zrealizował płatności za świadczenia na kwotę około 170 miliardów złotych i kolejne środki są cały czas przez NFZ angażowane. Mamy zabezpieczenie na realizację wszystkich umów, które są określone co do wartości - dodał.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
