Zdrowie

"Ruch zamiast siedzenia, woda zamiast słodzenia". NFZ rapuje o profilaktyce

Grupa PROFILOVE TEAM
NFZ apeluje, by na SOR trafiali ci naprawdę potrzebujący
Pracownicy NFZ nagrali piosenkę i teledysk, w których zachęcają do zdrowego stylu życia. Promują w ten sposób profilaktykę oraz przekonują, że warto ruszyć się z fotela, zadbać o aktywność fizyczną i zacząć świadomie się odżywiać. Jak wypadli?

- Rap i rock w jednym rytmie, a w refrenie jasny przekaz: rusz się z fotela, jedz świadomie, zadbaj o siebie tu i teraz. Projekt nagrany i zrealizowany przez pracowników NFZ i ich rodziny - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia na platformie X.

Utwór "Na Fali Zdrowia", który właśnie zadebiutował na YouTube, powstał z inicjatywy pracowników instytucji oddziału w Opolu: wokalisty i gitarzysty rockowo-metalowego zespołu, DJ-a z doświadczeniem scenicznym, producenta muzycznego, grafika i filmowca. Utworzyli oni grupę PROFILOVE TEAM. - Do zespołu dołączył DJ Iro, który odpowiadał za kompozycję i stworzenie aranżu z myślą o szerokim odbiorcy. Kolejne zwrotki dopisał i zarapował jego syn, Karol - młody, zdolny twórca, który wniósł świeżość i energię - poinformował NFZ.

Utwór "Na Fali Zdrowia" przekonuje, że warto ruszyć się z fotela, zadbać o aktywność fizyczną i zacząć świadomie się odżywiać. Dostępny jest w serwisie You Tube.

Skąd w ogóle taki zamysł? "Podczas jednej z burzy mózgów pada odważny pomysł: nagrajmy piosenkę, hymn dla profilaktyki, który dotrze do odbiorców, jako zupełnie nowa forma przekazu. Nie była to łatwa ani oczywista decyzja – ale kto nie ryzykuje, ten nie porywa serc" - opisuje kulisy projektu na swoich stronach NFZ.

Pomysł błyskawicznie podchwycili pracownicy oddziału NFZ w Opolu. "W końcu gdzie, jeśli nie w stolicy polskiej piosenki, znaleźć muzyczne inspiracje? Co ważne, nie trzeba było długo szukać wykonawców" - relacjonują przedstawiciele Funduszu. Gdy, jak czytamy, "w naturalny sposób pojawiła się także potrzeba stworzenia teledysku – jego realizacją zajął się Michael, specjalista od komunikacji w NFZ w Opolu. Scenariusz powstał w wakacyjno-sportowym klimacie, a aktorsko zaangażowały się… dzieci członków zespołu, co dodało całości autentycznego, rodzinnego charakteru".

Jak informuje instytucja, utwór będzie towarzyszył wydarzeniom profilaktycznym organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w całej Polsce. Chodzi o szerokie dotarcie przez media społecznościowe i internet. Każdy może go posłuchać, obejrzeć, udostępnić – i tym samym włączyć się w promocję zdrowego stylu życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zezwolił też na nieodpłatną emisję i dystrybucję utworu muzycznego i teledysku w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz publikację w materiałach promocyjnych związanych z emisją.

O tym, że promowanie profilaktyki jest niezwykle ważne, mówił niedawno m.in. gość "Wywiadu Medycznego" Joanny Kryńskiej, prof. Wojciech Rogowski, onkolog. Pisaliśmy o tym również w tym artykule w tvn24.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak skorzystać z programu Moje Zdrowie? Wyjaśniamy

Jak skorzystać z programu Moje Zdrowie? Wyjaśniamy

Zmiany przedrakowe u co czwartego badanego. "Nie mieli żadnych objawów"

Zmiany przedrakowe u co czwartego badanego. "Nie mieli żadnych objawów"

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: NFZ

Ochrona zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zdrowie, Aktywność fizyczna
