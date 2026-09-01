Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

PTSD czy depresja poporodowa? Lekarze mylą objawy

|
ciaza dziecko kobieta shutterstock_2616587365
Diagnoza poporodowa
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Leka Sergeeva/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Co najmniej 15 tysięcy kobiet rocznie w Wielkiej Brytanii może mieć niezdiagnozowany zespół stresu pourazowego (PTSD) związany z porodem - wynika z nowej analizy brytyjskich lekarzy. Eksperci wskazują, że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa, ponieważ objawy traumy bywają mylone z depresją poporodową.
Kluczowe fakty:
  • PTSD po porodzie może wystąpić zarówno po traumatycznych, jak i pozornie niepowikłanych porodach. Jakie są objawy?
  • Lekarze pierwszego kontaktu często nie rozpoznają PTSD. Z czego to wynika?
  • Błędna diagnoza skutkuje często przepisywaniem leków przeciwdepresyjnych zamiast skierowania na terapię psychologiczną.
  • Jakie konsekwencje może mieć nieleczone PTSD dla zdrowia psychicznego kobiet i ich rodzin?

Zespół stresu pourazowego (PTSD) może pojawić się po traumatycznym porodzie, ale może dotyczyć również kobiet, u których narodziny dziecka przebiegły bez komplikacji medycznych. To zaburzenie psychiczne, które manifestuje się m.in. lękiem, napięciem ciała oraz natrętnymi wspomnieniami, określanymi jako flashbacki. Jak tłumaczyła niedawno w rozmowie z tvn24.pl psychotraumatolożka Daria Matynia, można je rozpoznać wtedy, gdy objawy utrzymują się dłużej niż miesiąc i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Lekarze z Norwich Medical School na University of East Anglia, specjalizujący się w zdrowiu kobiet, przeanalizowali dostępne wyniki badań. Jak wynika z ich publikacji, która ukazała się w piątek w prestiżowym "British Journal of General Practice", co roku PTSD pozostaje niezdiagnozowane u co najmniej 15 tys. kobiet w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Autorzy szacują jednak, że rzeczywista liczba takich przypadków może być co najmniej dwukrotnie wyższa. Jest to pierwsza próba oszacowania, ile przypadków PTSD związanego z porodem jest w Wielkiej Brytanii diagnozowanych, a ile pozostaje niewykrytych. NHS (National Health Service - instytucja zarządzająca publiczną ochroną zdrowia) nie prowadzi osobnych statystyk na ten temat.

Szukała pomocy, chodziła do lekarzy, zgłosiła się do szpitala. Później dokonała niewyobrażalnej zbrodni
Dowiedz się więcej:

Szukała pomocy, chodziła do lekarzy, zgłosiła się do szpitala. Później dokonała niewyobrażalnej zbrodni

Świat

Lekarzom pierwszego kontaktu brakuje kompetencji?

Dlaczego PTSD nie jest diagnozowane ani leczone w przypadku tysięcy kobiet? Dr Megan Foreman, główna autorka badania i przewodnicząca organizacji reprezentującej 50 tys. lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii, przyznaje, że wynika to z poważnych trudności lekarzy rodzinnych w rozpoznawaniu objawów tego zaburzenia. W efekcie diagnozują oni depresją poporodową zamiast PTSD. Wśród mylących objawów Foreman wymienia koszmary senne, retrospekcje, stany lękowe oraz utrzymujące się negatywne myśli, w tym poczucie beznadziei.

Jak podkreślają autorzy, błędna diagnoza może działać na niekorzyść kobiet z PTSD. W takich przypadkach pacjentkom często przepisuje się leki przeciwdepresyjne, podczas gdy skuteczniejszą metodą leczenia tego zaburzenia jest terapia psychologiczna. Badacze zaznaczają również, że leczenie wyłącznie depresji może nie złagodzić objawów współwystępującego PTSD związanego z porodem.

Brak prawidłowego rozpoznania PTSD jest istotny również dlatego, że zarówno to zaburzenie, jak i depresja poporodowa zwiększają ryzyko samobójstwa. Jest ono najczęstszą przyczyną śmierci kobiet w ciągu roku po urodzeniu dziecka. "Nieleczone PTSD związane z porodem może mieć poważny wpływ na kobiety i ich rodziny. Może między innymi prowadzić do konieczności korzystania z dalszej pomocy NHS, unikania kontaktu z lekarzami i szpitalami, a w przypadku kolejnych ciąż, do wyboru planowego cesarskiego cięcia lub porodu domowego" - czytamy w publikacji.

Skala PTSD po porodzie

Badacze szacują, że PTSD dotyka 5 proc.- 5,9 proc. kobiet, które urodziły dziecko, a mniej niż połowa z nich otrzymuje diagnozę i pomoc. "Według brytyjskiego Urzędu Statystycznego (ONS) w 2025 roku w Anglii i Walii, z wyłączeniem Szkocji i Irlandii Północnej, odnotowano 585 396 żywych urodzeń. Liczba ta nie obejmuje urodzeń martwych ani poronień, które są istotnymi czynnikami ryzyka PTSD związanego z porodem" - tłumaczy dr Megan Foreman, która jest również lekarką rodzinną.

Jak diagnozuje się PTSD?
Jak diagnozuje się PTSD?

"Pięć procent liczby urodzeń odnotowanych przez ONS w 2025 roku w Anglii i Walii to 29 269. Biorąc pod uwagę także wyniki badania Moran i współautorów, według którego mniej niż 50 proc. kobiet z objawami PTSD po porodzie jest kierowanych po specjalistyczną pomoc w zakresie okołoporodowego zdrowia psychicznego, na podstawie dostępnych dowodów można zasadnie szacować, że w całej Wielkiej Brytanii problem dotyczy ponad 15 tys. kobiet, a potencjalnie nawet dziesiątek tysięcy" - dodaje dr Foreman.

Rutynowe wizyty nie wykrywają wielu przypadków

Jak wskazują współautorzy badania, wiele przypadków PTSD pozostaje niewykrytych podczas rutynowej wizyty u lekarza rodzinnego, odbywającej się sześć tygodni po porodzie i obejmującej ocenę zdrowia matki oraz dziecka. Dzieje się tak szczególnie dlatego, że choć NHS dysponuje wytycznymi dotyczącymi przebiegu takich konsultacji, nie istnieje zatwierdzony schemat oceny ryzyka występowania PTSD u kobiet.

Depresja z opóźnioną reakcją. Mało znana cena ojcostwa
Dowiedz się więcej:

Depresja z opóźnioną reakcją. Mało znana cena ojcostwa

Ponieważ kontrola po sześciu tygodniach ma obejmować zarówno zdrowie matki, jak i noworodka, w tym szczepienia, których potrzebuje dziecko, jego stan może "zdominować konsultację, co może utrudniać ocenę zdrowia psychicznego matki, zwłaszcza jeśli przychodzi ona sama z dzieckiem".

"Ponadto niektóre kobiety mogą nie czuć się na siłach, by od razu rozmawiać o traumatycznym porodzie, ponieważ może to ponownie wywołać traumatyczne przeżycia" - zauważają autorzy publikacji, cytowani przez dziennik "The Guardian".

Skutki traumy porodowej mogą trwać przez lata

Angela McConville, dyrektorka naczelna organizacji charytatywnej NCT (National Childbirth Trust) wspierającej rodziców, podkreśliła, że wyniki badania brytyjskich lekarzy są niepokojące i pokazują, iż opieka poporodowa powinna w większym stopniu koncentrować się na dobrostanie emocjonalnym matek. "PTSD po porodzie jest poważnym i często pomijanym zaburzeniem, które może mieć ogromny wpływ na kobiety i młode matki, a także na osoby z ich otoczenia. Nikt nie powinien być zmuszony czekać do momentu kryzysu, zanim zostanie wysłuchany i uzyska dostęp do pomocy" - twierdzi.

Marzyła, by dziecko po prostu zniknęło
Dowiedz się więcej:

Marzyła, by dziecko po prostu zniknęło

Polska

Dodaje też, że "te ustalenia dobitnie przypominają, że trauma porodowa nie kończy się wraz z zakończeniem opieki szpitalnej. Kiedy trauma pozostaje nierozpoznana lub nie towarzyszy jej odpowiednie wsparcie, jej skutki mogą być odczuwalne w relacjach, życiu rodzinnym i ogólnym samopoczuciu przez wiele miesięcy, a nawet lat. Traumatyczne doświadczenia związane z ciążą lub porodem mogą wpływać na zdrowie psychiczne matek, ich relacje oraz pewność siebie w czasie, gdy przystosowują się one do życia z nowym dzieckiem".

Jak leczy się PTSD?

Sprawdzoną metodą w leczeniu PTSD jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która pomaga rozpoznawać myśli, emocje i reakcje organizmu, wzajemnie nasilające lęk. Pacjent uczy się bardziej realistycznie oceniać swoje przekonania oraz stosować techniki łagodzące objawy. - W określonej sytuacji może pojawić się myśl, która nasila lęk. W odpowiedzi na tę emocję reaguje również ciało, a wszystkie te elementy zaczynają się wzajemnie napędzać. W terapii poznawczo-behawioralnej próbujemy wychodzić z takich błędnych kół - tłumaczyła w TVN24+ Daria Matynia, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR i certyfikowana psychoterapeutka.

W leczeniu PTSD stosuje się również EMDR (z ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli terapię odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych) - metodę, której celem jest przetworzenie traumatycznych wspomnień. Elementem terapii EMDR jest stymulacja bilateralna, czyli naprzemienne pobudzanie półkul mózgowych, na przykład za pomocą ruchów gałek ocznych. Pacjent stopniowo, w bezpiecznych warunkach, wraca do trudnego doświadczenia oraz związanych z nim emocji, myśli i reakcji fizycznych.

Jak diagnozuje się PTSD?
Jak diagnozuje się PTSD?

Celem terapii nie jest usunięcie wspomnienia ani nadanie mu pozytywnego znaczenia. Chodzi o to, aby wspomnieniu nie towarzyszyły już bardzo silne emocje i reakcje ciała. Można powiedzieć, że jest to zamknięcie przeszłości w przeszłości.

Nie da się jednoznacznie określić czasu leczenia zespołu stresu pourazowego. Proces zdrowienia zależy m.in. od nasilenia objawów, podatności na lęk oraz indywidualnej reakcji na traumę. - Dlatego nie należy porównywać swoich postępów z doświadczeniami innych ani wywierać na siebie presji. Niektóre osoby mogą wrócić do aktywności, których zaczęły unikać, już po kilku miesiącach. W innych przypadkach proces zdrowienia może potrwać rok, dwa lata lub dłużej - podkreśliła terapeutka.

Źródło: tvn24.pl, The Guardian
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
18 min
pc
Markiewicz: żaden z czwórki sędziów TK nie dostaje uposażenia
Rozmowa Piaseckiego
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietCiążaGinekologiaPsychiatriaPOZPsychologiaPTSD
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Jerzy Łakomski "Kajtek", powstaniec warszawski
Nie żyje Jerzy Łakomski "Kajtek". Do powstania poszedł jako 12-latek
WARSZAWA
imageTitle
Udany powrót Alcaraza. "To zupełnie coś innego"
EUROSPORT
pacjent pacjentka zastrzyk shutterstock_2444857841
Tysiące pacjentów mogą odczuć tę zmianę. Chodzi o leki biologiczne
Piotr Wójcik
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Downsizing. Największe firmy pod lupą
BIZNES
13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross
13-latek uciekał przed policjantami
Łódź
Karol Karski
Karski kontra Karski. Tak rzecznik dyscyplinarny PiS zmienił zdanie
Polska
Niedźwiedzica z młodymi wpadła do zbiornika na wodę
Trzy niedźwiedzie w zbiorniku na wodę. "Miały ogromne szczęście"
METEO
Leszek Miller
"Dwóch Leszków Millerów". Piekarska: nie rozumiem tej postawy
NEWS MICHALSKIEGO
"Klara. Rewolucja"
Pięć seriali na jesień w HBO Max
Kultura i styl
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
"Na początku wakacji ta mapa byłą pusta". Potem zapełniła się czarnymi punktami
Polska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Nowy sondaż partyjny. Jak wypada Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus?
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Amerykanie ocenili Trumpa. Trzeci taki wynik z rzędu
Świat
Jechał autem pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy promile i odebrane prawo jazdy. Zatrzymał go policjant w czasie wolnym
WARSZAWA
Katarzyna Piekarska
"Niech pani nie korzysta z medycyny konwencjonalnej". Posłanka o raku i lex szarlatan
Patryk Michalski, Sebastian Zakrzewski
Wypadek w Zakroczymiu. Tymczasowy areszt dla 23-latka
Wjechał w ogrodzenie. Był pijany, po narkotykach, miał sądowy zakaz
WARSZAWA
Burza tropikalna Edouard
Edouard zmierza nad Teksas. Wydano ostrzeżenia
METEO
Cztery osoby nie żyją z powodu wypadku na autostradzie A1
Tragiczny wypadek na autostradzie. Cztery osoby nie żyją
Katowice
Shein zadebiutował na giełdzie w Hongkongu
Kurs nurkuje po głośnym debiucie
BIZNES
spaghetti makaron potrawa shutterstock_2725990917
Fragmenty szkła w sosie. Ostrzeżenie
BIZNES
Mężczyzna ukradł 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych
Okradł jubilera. Wyniósł ponad 130 złotych pierścionków i sygnetów
Kujawsko-Pomorskie
Odcinkowy pomiar prędkości (zdjęcie ilustracyjne)
Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa
Łódź
imageTitle
Hurkacz krytyczny po zwycięstwie
EUROSPORT
0109N015XR PALIWA JEDEN
"Ciężko to udźwignąć". Takie są ceny po wygaśnięciu CPN-u
BIZNES
Anthropic AI
Wielka umowa Anthropic
BIZNES
Skutki powodzi w Nepalu
Próbują pozbierać się po katastrofie. "Nie ma jedzenia, nie ma gdzie spać"
METEO
53 min
pc
"Polityk PiS-u kpił z mojego stanu zdrowia. Poszłam do Kaczyńskiego. Mam z nim spokój"
News Michalskiego
Skarżysko-Kamienna - pożar na terenie zakładu Grupy WB
Pożar w fabryce dronów. Nowe informacje o sprawcy
Kielce
imageTitle
Wiwaty na trybunach. Piękne pożegnanie tenisowego mistrza
EUROSPORT
Nepalska armia prowadzi akcję poszukiwawczo-ratunkową na terenach dotkniętych przez osuwisko
Nepal i Tybet. Bilans ofiar wzrósł do ponad tysiąca
METEO
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy mechanizm Blika. Te transakcje zostaną zablokowane
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica