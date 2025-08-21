Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Tak znikają porodówki. Są nowe dane

Kobieta podczas porodu
Porodówka w Lesku do likwidacji? Szpital ma 70 milionów złotych długu
Źródło: TVN24
Co najmniej 19 oddziałów położniczych zostało zlikwidowanych w ciągu ostatnich 19 miesięcy - donosi portal "Rynek Zdrowia", który przeprowadził ogólnopolską sondę. Oddziały zniknęły, bo stały się nierentowne – zdarzało się, że przez całe dni nie odnotowywano tam ani jednego porodu. Tylko w czterech województwach nie zamknięto żadnego oddziału położniczego.
Kluczowe fakty:
  • "Rynek zdrowia" poprosił o dane na temat zamkniętych porodówek 16 urzędów wojewódzkich w Polsce. Odpowiedzi przyszły z 13.
  • O kilku zamykanych oddziałach położniczych było głośno w ostatnich miesiącach. Między innymi o ostatniej porodówce w Bieszczadach.
  • Czy zamykanie nierentownego oddziału to jedyna opcja?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Od stycznia 2024 roku do końca lipca br. zamknięto co najmniej 19 porodówek - poinformował "Rynek Zdrowia". Na 13 odpytanych przez portal urzędów wojewódzkich, tylko cztery nie odnotowały zamknięcia oddziału położniczego. Takich oddziałów nie likwidowano ostatnio tylko w województwach: opolskim, łódzkim, podlaskim i pomorskim.

Nieuniknione decyzje

W lipcu opisywaliśmy w tvn24.pl protest przeciwko likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w szpitalu w Jarocinie (woj. wielkopolskie). Zgodnie z zapowiedzią władz placówki oba oddziały mają zostać zamknięte od 1 listopada. Pracę może stracić 16 położnych i pielęgniarek oraz 9 lekarzy. Zdaniem starosty powiatu jarocińskiego Mariusza Stoleckiego, który jest organem prowadzącym szpital, decyzja o zamknięciu oddziału była nieunikniona. Starosta przekazał, że rocznie oddział generuje 5 milionów zł strat. Prezes szpitala Beata Walczak-Silińska dodała, że w bieżącym roku oddział wygenerował już straty w wysokości 2,5 mln zł za pierwsze półrocze.

W czerwcu br. głośno było również o likwidacji ostatniej porodówki w Bieszczadach. Kilka lat wcześniej ze względu na spadek liczby urodzeń zlikwidowane zostały oddziały położniczo-ginekologiczne w Sanoku i Ustrzykach Dolnych. W oddziale w Lesku w 2024 r. urodziło się tylko 198 dzieci. Aby placówka była rentowna, jej personel musiałby przyjmować 400 porodów.

1 lipca praca oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Lesku została zawieszona na dwa miesiące. Ratunkiem dla leskiej porodówki mogła być konsolidacja trzech szpitali - w Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. To byłby pierwszy taki projekt w Polsce. Ministerstwo Zdrowia - w ramach reformy szpitalnictwa - miało przygotować w tym celu pilotażowy program.

- Kierunek jest taki, że nie zamykamy tam porodówki. Natomiast rozmowy o programie naprawczym i konsolidacji szpitali w jeden szpital bieszczadzki, to zadanie dla ekspertów, którzy muszą uznać, że taki program daje szansę na zabezpieczenie opieki medycznej na tym terenie, no i także miejsc pracy - zapowiadała w lipcu na spotkaniu z delegacją samorządowców z Leska ówczesna ministra zdrowia, Izabela Leszczyna.

- Tutaj jest wymagana kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia. Z siecią szpitali. W moim roczniku rodziło się 700 tysięcy dzieci, mamy tyle samo porodówek, ale teraz rodzi się 250 tysięcy dzieci, więc jesteśmy w przededniu rozpoczęcia procesu kompleksowej reformy - mówił w kwietniu br. "Faktach" Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Grabowski nawiązywał do tzw. ostatniego polskiego baby boomu. Miał on miejsce w 1983 roku, kiedy na świat przyszło 723 tys. dzieci. Potem z roku na rok liczby malały, i tak w 2023 r. urodziło się zaledwie 272 tys. dzieci, a w 2024 r - 252 tys.

Gdzie zamykane są oddziały?

Dane zebrane przez "Rynek Zdrowia" wykazują, że od początku 2024 r. najwięcej porodówek zamknięto na Śląsku, w Małopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w woj. kujawsko-pomorskim. 

Jak donosi portal, w woj. śląskim Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego w Knurowie zamknął ginekologię i oddział noworodków w Pyskowicach, zwiększając jednocześnie liczbę łóżek na porodówce w Knurowie. Z porodówki zrezygnował również Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, a ostatnio też Szpital Miejski w Żorach (od 1 sierpnia br.).

W woj. lubelskim w tym roku zamknięto dwa oddziały ginekologiczno-położnicze - SP ZOZ w Parczewie i SP ZOZ we Włodawie, w woj, małopolskim - dwie porodówki z częścią neonatologiczną: SP ZOZ w Brzesku i Nowy Szpital w Olkuszu i jeden oddział ginekologiczno-położniczy w całości. Chodzi o SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

oddziały
oddziały

Województwo kujawsko-pomorskim "straciło" ginekologię i położnictwo w Szpitalu NOVUM-MED w Więcborku oraz dwa oddziały położniczo-ginekologiczne i noworodkowe - SP ZOZ w Radziejowie i Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu. Województwo warmińsko-mazurskie - oddział noworodków w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Tu zmianie uległ zakres świadczeń oddziału ginekologiczno-położniczego - ograniczono się tylko do świadczeń ginekologicznych w trybie planowym. Zlikwidowano też porodówki i oddziały noworodkowe w Nowym Mieście Lubawskim i w Ostródzie.

W województwie zachodniopomorskim zamknięto oddział w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie, a od czerwca do 1 listopada zawieszona została porodówka oraz oddział noworodków i wcześniaków SP ZOZ-u w Choszcznie. Podobna sytuacja jest w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach w woj. lubuskim, gdzie ginekologia i położnictwo są cyklicznie zawieszane od 15 maja 2021 r. na kolejne półroczne okresy. Długotrwale zawieszone są porodówki w Złotowie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i w Turku. W 2020 r. zlikwidowano oddział położniczy w Czarnkowie, w 2023 r. w Wągrowcu.

W 2024 r. zdecydowano o likwidacji m.in. porodówek w Lubaczowie na Podkarpaciu oraz w Iłży na Mazowszu. O jedną porodówkę uboższe jest województwo świętokrzyskie.

Dzieci rodzi się tak mało, że zamykane są porodówki
Dowiedz się więcej:

Dzieci rodzi się tak mało, że zamykane są porodówki

"Polska i świat"

Procedury a potrzeby

Za główny powód likwidacji oddziałów położniczo-ginekologicznych podaje się ich nierentowność. Liczba urodzeń spada, a koszty funkcjonowania porodówek w relacji do przychodów rosną (także ze względu na wprowadzone przez rząd podwyżki wynagrodzeń). Eksperci wskazują też na niedoszacowanie wycen procedur. Według informacji "Rynku Zdrowia" Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia, które ma zapewnić odpowiednią opiekę ciężarnym kobietom. "Projekt zakłada m.in., że jeżeli szpital będzie chciał zlikwidować oddział położniczy, a odległość do kolejnego najbliższego szpitala przekroczy 30 minut - będzie i tak musiał oferować pomoc rodzącym. Na nowych zasadach" - donosi portal.

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia m.in. o to, czy prowadzone są działania mające na celu powstrzymanie dalszych likwidacji oraz poprawę dostępności do świadczeń dla kobiet w ciąży, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Poprosiliśmy również o informację, jaka jest aktualna strategia Ministerstwa dotycząca zapewnienia równomiernego dostępu do opieki porodowej w Polsce. Czekamy na odpowiedź.

O tym, jak może wyglądać w praktyce zarządzanie zadłużonym szpitalem i jak pogodzić rentowność z potrzebami pacjentów mówiła niedawno w rozmowie z tvn24.pl Sylwia Modrzyk, dyrektorka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

- Ciężko powiedzieć mieszkańcom, że na przykład z powodu nierentownej ginekologii zlikwidujemy ten oddział, bo w promieniu ponad 70 kilometrów nie ma jednostki, która byłaby w stanie zabezpieczyć potrzeby. (...). Jeżeli jest jeden szpital w regionie, wielospecjalistyczny, to nie patrzy się na to, czy coś nam przynosi zyski, czy nie - bardziej patrzy się na strukturę świadczeń. Trzeba dążyć do optymalizacji, do tego, żeby szpitale się uzupełniały i nie konkurowały ze sobą. Nie powinno się straszyć ludzi tym, że będziemy zamykać oddziały - kwituje Modrzyk.

- Nie ma żadnego przymusu. Nic na siłę nie zamykamy - zapewniał również wiceminister zdrowia, Jerzy Szafranowicz w lutym br. w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", co przypomniał "Rynek Zdrowia". - Są rzeczywiście porodówki, które mają 200-300 porodów (rocznie - red.) i starosta czy prezydent nie chce się zgodzić na likwidację. Jego prawo, jego przywilej. Jeżeli uważa, że ta porodówka jest u niego niezbędna i potrzebna, nikt go nie zmusi do likwidacji, jeżeli ma możliwości finansowe, bo przy 200-300 porodach porodówka generuje stratę rzędu 5-6 mln zł rocznie - powiedział wtedy.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl,

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Resort zdrowiaOchrona zdrowiaPoródKobietySzpital
Czytaj także:
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Do Polski trafi kilkuset holenderskich żołnierzy
Paulina Hennig-Kloska
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
rowery salon shutterstock_1493447537
"Tylu ciosów nie byliśmy w stanie przyjąć". Wniosek o upadłość po niemal 25 latach
BIZNES
Frank Caprio
Nie żyje "najmilszy sędzia na świecie"
Świat
39-latek został zatrzymany
"Duch" z Międzyrzecza zatrzymany. Kradł paliwo
Lubuskie
czechy zolnierze armia shutterstock_1215883540
Kolejne państwo nie wyklucza wysłania swoich wojsk na Ukrainę
Świat
imageTitle
"Nienasycony", "ognioodporny". Hiszpanie pod wrażeniem Lewandowskiego
EUROSPORT
Niewykluczone, że ktoś strzelał z wiatrówki
Czekał na światłach, ktoś do niego strzelił. Lekarze walczą o uratowanie oka
Kujawsko-Pomorskie
Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. Może zajmować też stawy
Łuszczyca może zaatakować nie tylko skórę, ale też stawy. Jak ją leczyć?
Zuzanna Kuffel
Awaria Boeinga 737 linii Delta. Skrzydło uszkodziło się podczas lotu
"Odsłoniłam okno i się przestraszyłam"
Świat
Andrzej Z. ps. "Słowik" na korytarzu Sądu Okręgowego w Warszawie
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie
WARSZAWA
44-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Rozmawiał z policjantami, z kieszeni wypadły mu narkotyki
Szczecin
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Poruszony Trump i nagły telefon do Putina. Doniesienia o kulisach szczytu
Świat
Ojciec dziecka doprowadzony do prokuratury
Pięciomiesięczny Kacper trafił do szpitala. Jest wyrok dla rodziców
Szczecin
Huragan Erin przyniósł wysokie fale na wschodnie wybrzeże USA
Fale wtargnęły na wyspę
METEO
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Proboszcz na mszy o głosowaniu "za ped**ami". Jest reakcja kurii
Kraków
Zorganizowana grupa przestępcza zakopywała odpady przez lata
21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"
Katowice
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
WARSZAWA
Służby w miejscowości Osiny
Prezydent Nawrocki w sprawie drona: będziemy wyjaśniać
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Setki milionów do wygrania. Najwyższa kumulacja w tym roku
BIZNES
Doberman przez dwa tygodnie błąkał się po wsi
Wyjechał na dwa tygodnie, zostawił psa
Opole
Liam Óg Ó hAnnaidh, czyli Mo Chara z grupy Kneecap przed budynkiem sądu w Londynie
Setki fanów wspierają rapera przed sądem. Za kilka dni wystąpi w Warszawie
Kultura i styl
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw
telefon smartfon shutterstock_1161956143
Czekała na nowy smartfon, dostała ziemniaki
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica