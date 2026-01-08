Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jak ogrzać zimne dłonie i stopy? Rękawiczki i skarpety są ważne, ale nie kluczowe

|
Zima, mróz
Zima w Polsce
Źródło: TVN24
Dokuczliwe zimno najszybciej odczuwamy na palcach rąk i nóg. Dlaczego? Bo znajdują się najdalej od centrum krążenia. Jak tłumaczą eksperci, naczynia krwionośne zwężają się pod wpływem chłodu, a organizm próbuje ograniczyć utratę ciepła i skierować ciepłą krew do ważnych narządów. Zwykle to normalna reakcja organizmu, ale w pewnych przypadkach warto skonsultować się z lekarzem.
Kluczowe fakty:
  • Co ogrzewa nasz organizm i jak to się dzieje, że tracimy ciepło - tłumaczą między innymi eksperci z Kliniki w Cleveland.
  • Kto jest najbardziej narażony na zimne dłonie i stopy i dlaczego?
  • Choć zimne dłonie i stopy to zwykle "nic poważnego", mogą czasem sygnalizować problemy zdrowotne, takie jak choroba tętnic obwodowych czy niedoczynność tarczycy. Kiedy należy udać się do lekarza?
  • Polscy i zagraniczni specjaliści podpowiadają najlepsze sposoby na rozgrzanie wyziębionych partii ciała. To między innymi unikanie kofeiny i stresu.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "zdrowie" w tvn24.pl

Na niską temperaturę ciało reaguje skurczem naczyń krwionośnych w kończynach (tzw. wazokonstrykcja), co zmniejsza przepływ ciepłej krwi do obwodowych części ciała, takich jak palce. W efekcie ciepło kumuluje się w tułowiu, sercu, mózgu i jamie brzusznej, a krańcowe obszary tracą ciepło najszybciej, ze względu na dużą powierzchnię względem masy i słabsze ukrwienie. Wyjaśniają to eksperci m.in. w artykule w "The New York Times" (NYT) i na stronie Kliniki w Cleveland, jednym z najlepszych ośrodków medycznych na świecie, specjalizującym się w opiece klinicznej, badaniach i edukacji zdrowotnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
AdobeStock_1725279783
25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Anna Bielecka
mikroskop naukowiec laboratorium shutterstock_2445075045
Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2286690021
"Zabili go i uciekł". Medyczne bzdury 2025 roku
Agata Daniluk

"Mózg chroni ważne organy"

- Narządy wewnętrzne ogrzewają nas, gdy siedzimy, a mięśnie stają się głównym źródłem ciepła, gdy jesteśmy aktywni. Ale w dłoniach i stopach nie mamy przecież żadnych organów ani głównych mięśni - jest tylko dużo miejsca, gdzie ciepło może uciekać i niewiele izolacji (lub tłuszczu), by je zatrzymać - mówi, cytowany w publikacji NYT Stephen Cheung, profesor kinezjologii na Uniwersytecie Brock w Ontario. Jak tłumaczy, dłonie i stopy pozostają ciepłe dzięki gęstej sieci drobnych naczyń, w których krąży krew pompowana z serca. Naczynia te zwężają się pod wpływem zimna, a organizm próbuje ograniczyć "straty" i skierować ciepłą krew do ważnych narządów. - Twój mózg mówi: "Mogę żyć bez rąk i stóp. Nie mogę żyć bez serca, płuc, wątroby" - obrazuje dr Cheung.

Specjaliści z Kliniki w Cleveland wchodzą w szczegóły. "Krew przepływa z serca do dłoni przez tętnicę łokciową i tętnicę promieniową w przedramieniu. Mięśnie wokół tych tętnic napinają się (kurczą), gdy jesteś wystawiony na działanie zimna. Twój organizm automatycznie transportuje krew, aby zachować ciepło i chronić ważne narządy, takie jak serce i płuca" - informują. Dodają, że czasami naczynia krwionośne kurczą się nagle, nie tylko pod wpływem chłodu. Wtedy nawet w temperaturze pokojowej pojawia się uczucie zimna w dłoniach. Takie częste skurcze naczyń mogą uszkodzić tkankę dłoni i spowodować owrzodzenia skóry.

Obgryzasz paznokcie, odkładasz wszystko na później? Twój mózg próbuje cię chronić
Dowiedz się więcej:

Obgryzasz paznokcie, odkładasz wszystko na później? Twój mózg próbuje cię chronić

Inny ekspert cytowany przez magazyn zauważa, że zimno w dłoniach i stopach częściej odczuwają kobiety niż mężczyźni. - Naczynia krwionośne w ich dłoniach i stopach szybciej się kurczą pod wpływem chłodu - wyjaśnia Mike Tipton, profesor fizjologii ludzkiej i stosowanej na Uniwersytecie w Portsmouth w Anglii. Jak dodaje, na zimne dłonie i stopy bardziej narażone są też dzieci i osoby z niedowagą. Wszystko przez mniejszą masę mięśniową i tłuszczową, które pozwalają generować i zatrzymywać ciepło. Z kolei u starszych osób nerwy i naczynia krwionośne z czasem ulegają degradacji i w efekcie również ta grupa bardziej odczuwa zimno w kończynach.

Czy to powód do niepokoju?

Zimne dłonie i stopy mogą czasem sygnalizować poważniejsze problemy, ostrzegają rozmówcy NYT. Na przykład objaw Raynauda, o którym pisaliśmy niedawno w tvn24.pl. Czym dokładnie jest? - To napadowe blednięcie palców rąk i stóp. Należy pamiętać, że może dotykać też małżowiny uszne i nos, chociaż to zdarza się rzadziej. Najczęściej ten objaw następuje na skutek niskiej temperatury otoczenia albo pod wpływem silnych emocji - wyjaśniał w rozmowie z tvn24.pl Bartosz Fiałek, specjalista w dziedzinie reumatologii z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego.

Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza
Dowiedz się więcej:

Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza

Napadowe blednięcie palców obserwuje się u około 3-5 proc. populacji, zdecydowanie częściej u kobiet. Jak tłumaczył Bartosz Fiałek, pierwotny objaw Raynauda, czyli niezwiązany z występowaniem innych chorób, występuje znacznie częściej niż wtórny. Stanowi około 80 procent wszystkich przypadków. Przyczyna objawu Raynauda nie jest jeszcze dokładnie poznana. Częściowo łączy się go z predyspozycjami genetycznymi, trochę z czynnikami środowiskowymi oraz zaburzeniami tak zwanej gry naczyniowej.

Pierwotny objaw Raynauda też można leczyć. Po pierwsze, należy w miarę możliwości unikać sytuacji, które go wyzwalają, czyli przede wszystkim ekspozycji na zimno. Po drugie, powinno się wyeliminować sprzyjające mu czynniki, takie jak spożywanie kofeiny i palenie tytoniu. Można też korzystać z podgrzewanych rękawic i nosić grube skarpety oraz ciepłe obuwie, jeśli bledną też palce na stopach.

Tak wygląda może wyglądać objaw Raynauda
Tak wygląda może wyglądać objaw Raynauda

Jednak przyczynami zimnych rąk i stóp mogą być także poważne problemy zdrowotne, jak zakrzepy w ramionach i nogach czy choroba tętnic obwodowych, czyli zwężenie naczyń w kończynach, tzw. PAD. Eksperci Kliniki w Cleveland wyjaśniają, że chodzi o nagromadzenie blaszki miażdżycowej w tętnicach. Może ona blokować lub ograniczać przepływ krwi do dłoni i stóp, co skutkuje uczuciem zimna w tych partiach.

Specjaliści cytowani przez NYT wśród możliwych powodów zimnych kończyn wymieniają m.in. uszkodzenia nerwów, które wpływają na zdolność organizmu do wykrywania temperatury i kontroli naczyń krwionośnych, niedoczynność tarczycy i anemię. Dlaczego? Jak tłumaczą lekarze z Cleveland, konsekwencją produkowania zbyt małej ilości hormonów tarczycowych jest spowolnienie metabolizmu, co wpływa na cały organizm i może powodować uczucie zimna, nawet w ciepłym miejscu.

Z kolei w przypadku anemii, czyli niedokrwistości, zmniejsza się liczba czerwonych krwinek (erytrocytów) lub poziom hemoglobiny we krwi, co utrudnia transport tlenu do tkanek organizmu. "Tlen zasila komórki i dostarcza energii. Bez zdrowych czerwonych krwinek, które wykonują swoje zadania, organizm nie otrzymuje energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania", czytamy na stronie Kliniki w Cleveland.

Dr Neha Vyas, lekarz medycyny rodzinnej z tej placówki, zwraca też uwagę na fakt, że zimne ręce i stopy może też powodować działanie niektórych leków, takich jak beta-blokery (stosowane w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, arytmiach, niewydolności serca, po zawale oraz w migrenach i lękach) i pseudoefedryna.

Kiedy z problemem zimnych palców udać się do lekarza?

  • Gdy jest to nowe zjawisko lub uczucie zimna nagle się nasila;
  • jeśli w dłoniach i stopach odczuwamy intensywny ból;
  • jeśli pojawią się rany, strupy lub wrzody na palcach rąk lub nóg;
  • jeśli uczucie zimna się utrzymuje nawet po ogrzaniu czy w temperaturze pokojowej.

Jak się rozgrzać?

Według ekspertów najlepszym sposobem na ochronę przed zamarznięciem palców u stóp i rąk jest utrzymanie w cieple całego ciała, nie tylko "końcówek". "Zanim wyjdziesz na zewnątrz, ubierz się warstwowo, w sweter, wiatroodporną kurtkę i czapkę", radzi NYT i przytacza argumenty dr Cheunga: "Jeśli uda ci się utrzymać ciepło w tułowiu, mózg będzie mniej samolubny i mniej prawdopodobne, że odetnie przepływ krwi do rąk i stóp".

- Rękawiczki niewiele pomogą, jeśli zimą chodzimy w rozpiętej kurtce. Organizm traci ciepło jako całość, dlatego zabezpieczone musi być całe ciało, a nie tylko wybrane fragmenty - podkreślał niedawno w rozmowie z tvn24.pl Przemysław Rupart, anestezjolog i specjalista intensywnej terapii.

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Dowiedz się więcej:

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

Ważne też, by wiedzieć, kiedy zdejmować te warstwy. - Pot niszczy izolację zapewnianą przez ubrania, ponieważ wypełnia maleńkie kieszenie powietrza, które zwykle zatrzymują ciepło między tkaniną a skórą - tłumaczy cytowany w NYT dr MikeTipton.

Według specjalistów z Cleveland przepływ krwi do dłoni możemy też zwiększyć ograniczając czas spędzany w zimnie (zarówno w niedogrzanych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz) i stosując rutynową pielęgnację skóry, która chroni dłonie i palce.

Wśród ich zaleceń są też te nieoczywiste, jak ograniczenie stresu i lęku (bo zwiększona ilość adrenaliny, z jaką mamy do czynienia w takich stanach prowadzi do obkurczania naczyń krwionośnych), unikanie wyrobów tytoniowych (nikotyna jest substancją o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne) czy ograniczenie spożycia alkoholu (powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych na powierzchni ciała, co daje chwilowe wrażenie ciepła, ale jednocześnie organizm traci ciepło szybciej) i kofeiny (stymulanty wywołują skurcz naczyń krwionośnych i centralizację krążenia, co ogranicza przepływ krwi do kończyn i wywołuje zimno).

Czy trzymanie kubka z ciepłym napojem również może pomóc? Zdaniem ekspertów przynosi jedynie chwilową ulgę, za to noszenie rękawiczek i grubych skarpet może pomóc utrzymać ciepło. Według dr. Cheunga najlepszym sposobem na rozgrzewkę jest zwiększenie tętna poprzez np. wykonywanie ćwiczeń czy przyspieszenia chodzenia. - Podczas ćwiczeń około 70 do 80 procent spalanej energii uwalnia się w postaci ciepła, a gdy twój brzuch się rozgrzewa, organizm wypycha więcej krwi do rąk i stóp - tłumaczy w NYT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Te popularne konserwanty mogą zwiększać ryzyko raka i cukrzycy. Alarmujące wyniki nowych badań
Administracja Trumpa wydała nowe zalecenia żywieniowe dla Amerykanów
Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?
Zuzanna Kuffel
rodzina przeziebienie grypa shutterstock_2391365149
Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Anna Bielecka

W domu eksperci zalecają rozgrzewanie się powolnym, delikatnym ciepłem. Otulenie się kocem sprawdzi się lepiej niż np. włożenie rąk pod gorącą wodę. Można stosować termofory lub ogrzewacze chemiczne, ale z zachowaniem ostrożności. - Nigdy nie przykładamy ich bezpośrednio do gołej skóry. Zawsze przez warstwę ubrania, ręcznik czy bluzkę - uczula Przemysław Rupart.

Łagodne podejście jest zdecydowanie lepsze dla nerwów i naczyń krwionośnych.

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaZdrowieLekarzeSerce
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Marcin Wrona Minneapolis
"Jest krzyż, są plakaty, mnóstwo kwiatów". Reporter "Faktów" TVN w miejscu tragedii
Świat
Zmarł Mieczysław Leon Czerniawski - były prezydent Łomży, wieloletni parlamentarzysta i samorządowiec
Nie żyje były poseł i samorządowiec
Białystok
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
BIZNES
Chimamanda Ngozi Adichie
Nie żyje synek znanej pisarki. "Jesteśmy zdruzgotani"
Kultura i styl
Pożar mieszkania przy Bohaterów Warszawy
Strażacy ewakuowali kobietę z płonącego mieszkania
WARSZAWA
Wyrok sądu
Matka trafiła do aresztu, dzieci do ośrodka Jugendamtu. Jest decyzja niemieckiego sądu
Szczecin
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
System w stanie nagłym. Kolejki karetek w Legnicy to tylko wierzchołek kryzysu
Anna Bielecka
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
METEO
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
To miał być planowy poród, 30-latka nie żyje. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Agent ICE zastrzelił 37-latkę
Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis
Świat
Minnesota jest obecnie największym skupiskiem Somalijczyków w USA
"Mała Somalia". Dlaczego w Minnesocie jest tak wielu Somalijczyków?
Świat
Policja prowadzi czynności procesowe w lokalu dawnej Zatoki Sztuki
Były szef Zatoki Sztuki nie stawił się w więzieniu, szuka go policja
Trójmiasto
imageTitle
Singliści załatwili sprawę. Belgia zagra o finał United Cup
Najnowsze
Hiszpania. Księżniczka Eleonora
Oszuści podszywają się pod następczynię tronu
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
BIZNES
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Policjant podejrzany o gwałt. Jedna dymisja, zapowiedź kolejnej
WARSZAWA
imageTitle
Polały się łzy w Oberhofie. Wygrał dla zmarłego przyjaciela
EUROSPORT
Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?
"Polska zapłaci aż 2,5 biliona złotych za ETS2?"
Michał Istel
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Reforma przyjęta, wątpliwości pozostają. Szpitale czekają na jasne zasady konsolidacji
Piotr Wójcik
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czteroletnie dziecko wypadło z okna
Wrocław
Wojciech Eichelberger
Tak chatbot uwodzi dzieci. Co powinni zrobić rodzice?
Maciej Wacławik
Zderzenie na Wybrzeżu Gdyńskim
Dwa zdarzenia, sześć aut, jeden kierowca uciekł. Są utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Reprezentacyjny pomocnik zmienił klub. Zaskakujący kierunek
EUROSPORT
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
BIZNES
Danuta Bocian-Krasoń
"Odeszła Danusia". Nie żyje żona polityka Polski 2050
imageTitle
Austriacy bez gwiazd, tylko trzech Niemców w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
Polacy szlifują formę przed Euro. Wiadomo, kiedy poznamy ostateczną kadrę
EUROSPORT
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
W całości odbył karę. Skazany za zabójstwo "Pershinga" wyszedł na wolność
Katowice
Wykoleił się tramwaj techniczny
Tramwaje wykoleiły się, trzy zdarzenia jednego dnia
WARSZAWA
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica