Zdrowie

Komórki jajowe z labolatorium. Naukowcy wykorzystali DNA z ludzkiej skóry

labolatorium pipeta shutterstock_1086672827
Sukces rodzin, które "latami cierpiały". Niemal 10 tysięcy ciąż w pół roku rządowego programu in vitro
Źródło: TVN24
Naukowcy z Uniwersytetu w Portland wykorzystali ludzkie komórki skóry do stworzenia komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia. To oznacza, że mogą powstać z nich wczesne zarodki. Czy takie odkrycie poszerzy możliwości leczenia niepłodności? - To bardzo obiecująca technologia, ale rodzi wiele trudnych pytań etycznych - zwracają uwagę bioetycy.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcom udało się już stworzyć w laboratorium ludzkie komórki jajowe, ale nie były one zdolne do zapłodnienia.
  • Amerykańscy badacze zastosowali nową metodę - to technika, po którą sięgnięto już przy słynnym klonowaniu owcy Dolly w 1997 roku.
  • Udało im się stworzyć oocyty, które dzielą DNA z osobą, która przekazała komórkę skóry i którą można zapłodnić plemnikiem innej osoby. To kamień milowy w opracowaniu nowego podejścia do leczenia niepłodności, oceniają eksperci.
  • Według bioetyków nowa metoda stwarza jednak szereg zagrożeń. Jakich?
  • Więcej tekstów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

To ważny krok naprzód - skomentował dokonanie swojego zespołu Shoukhrat Mitalipov, dyrektor Centrum Terapii Komórkowej i Genowej Oregon Health & Science University w Portland. - Ta technologia pozwoliłaby wielu kobietom uzyskać własne, genetyczne komórki jajowe i mieć dziecko powiązane genetycznie - argumentował. Szczegółami podzielono się w czasopiśmie "Nature Communications".

Naukowcy na całym świecie od lat próbują stworzyć w laboratorium ludzkie komórki jajowe, które niosą geny osób zmagających się z problemem niepłodności. Ta dziedzina znana jest jako gametogeneza in vitro (IVG). "Ma ona ogromny potencjał terapeutyczny, szczególnie u pacjentów bez żywych gamet" - argumentują autorzy publikacji. "Potwierdzenie słuszności koncepcji IVG u kobiet zostało potwierdzone w modelach mysich; jednak ze względu na znaczne różnice w rozwoju komórek rozrodczych u myszy i ludzi, translacja IVG do ludzkich oocytów pozostaje nieuchwytna", tłumaczą. Genralnie chodzi o to, że do tej pory udało się jedynie stworzyć bardzo prymitywne ludzkie komórki jajowe, zbyt niedojrzałe, by można było je zapłodnić.

Jednak zespół z Portland zastosował inną technikę niż większość specjalistów. Sięgnięto po nią przy słynnym klonowaniu owcy Dolly: polega na usunięciu większości DNA z komórki jajowej dawczyni i zastąpieniu jej DNA pochodzącym z komórki skóry innej kobiety. W ten sposób "sprowokowano" odtworzoną komórkę jajową, by pominęła normalne formy podziału komórkowego (mitozę i mejozę). Zamiast tego przeszła przez proces, który nazwano „mitomejozą”. W ten sposób naukowcy naukowcy wytworzyli 82 funkcjonalne ludzkie oocyty, czyli niedojrzałe komórki jajowe, które następnie poddano zapłodnieniu w laboratorium.

Kwestią kluczową było, czy zapłodnione komórki będą mogły rozwinąć się w zarodki. Częściowo się to powiodło: 9 proc. powstałych zarodków rozwinęło się do stadium blastocysty, w którym zarodki mogłyby zostać przetransferowane do macicy kobiety.

Kontynuacja in vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra zdrowia przedstawiła priorytety

Kontynuacja in vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra zdrowia przedstawiła priorytety

Była ministra zdrowia chwali się wynikami programu in vitro. Ile dzieci się już urodziło?

Była ministra zdrowia chwali się wynikami programu in vitro. Ile dzieci się już urodziło?

Właśnie ten wynik - komórka jajowa dzieląca DNA z osobą, która przekazała komórkę skóry i którą można zapłodnić plemnikiem innej osoby - stanowi kamień milowy w opracowaniu nowego podejścia do leczenia niepłodności. Jednak, jak zaznacza cytowana przez CNN dr Paula Amato, współautorka badania i profesor położnictwa i ginekologii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanowego Ohio (OHSU), minie co najmniej dziesięć lat, zanim technika ta stanie się dostępna klinicznie.

Niepełny sukces

Problem polega na tym, że obecnie żaden z zarodków nie nadawałby się do rzeczywistego umieszczenia w macicy i dalszego rozwoju. Wszystkie bowiem wykazywały nieprawidłowości genetyczne, które uniemożliwiłyby zdrowy rozwój. Mimo wszystko naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości uda się wyelimonować te "błędy".

"Najważniejszym wyzwaniem, z którym musieli zmierzyć się naukowcy, było upewnienie się, że przeprogramowana zapłodniona komórka jajowa ma właściwą liczbę chromosomów: komórki płciowe - plemniki i komórki jajowe - mają po 23 chromosomy, czyli połowę z 46 chromosomów znajdujących się w zwykłych komórkach człowieka, takich jak komórki skóry", komentuje CNN.

Zarodek, z którego urodził się Thaddeus, zamrożono ponad 30 lat temu
Zarodek, z którego urodził się Thaddeus, zamrożono ponad 30 lat temu

Świat

Jak zauważył w komunikacie prasowym współautor badania Shoukhrat Mitalipov, nawet w procesie naturalnego rozmnażania tylko około jednej trzeciej zarodków rozwija się do stadium blastocysty.

Jeśli in vitro gametogeneza (IVG) zostanie w przyszłości udoskonalona, technologia może znaleźć zastosowanie nie tylko w pomocy kobietom z niepłodnością. IVG mogłoby na przykład umożliwić także parom jednopłciowym posiadanie dzieci genetycznie spokrewnionych z obojgiem partnerów. Naukowcy mogliby tworzyć komórki jajowe z komórki skóry jednego z męskich partnerów i zapładniać je nasieniem drugiego partnera.

Jednak niektórzy naukowcy pozostają sceptyczni. - Nie jest jasne, czy pominięcie mejozy w połowie genomu jest zgodne z rozwojem człowieka - stwierdził Amander Clark, profesor biologii molekularnej i rozwojowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. - Czas i dalsze podstawowe badania pokażą - dodał.

Czy to etyczne?

Choć do zastosowania przełomowej technologii w leczeniu niepłodności droga jeszcze daleka, bioetycy już wskazują pewne zagrożenia. - Może to prowadzić do tworzenia tak zwanych "dzieci na zamówienie" - ostrzegają.

- Możemy zobaczyć więcej prób wykorzystania tej technologii do tak zwanych celów ulepszania - aby uzyskać zarodki silniejsze, bardziej wysportowane, muzykalne, lepsze z matematyki lub inteligentniejsze - twierdzi między innymi Hank Greely, bioetyk ze Stanford University. - Dla niektórych to przerażająca perspektywa. Dla innych - wspaniała - mówi.

Ronald Green, bioetyk z Dartmouth College zwraca uwagę, że nowa metoda otwiera możliwość kradzieży komórki skóry od innej osoby, na przykład celebryty, i stworzenia dziecka z jego DNA bez jego wiedzy czy zgody. - Moglibyśmy mieć dzieci Taylor Swift na całym świecie. To teoretyczna możliwość, choć nie jest to jak najbardziej nierealne - wskazuje. - To bardzo obiecująca technologia, ale rodzi wiele trudnych pytań etycznych - konkluduje.

Polska się wyludnia. Te działania będą miały "szczególne znaczenie"
Polska się wyludnia. Te działania będą miały "szczególne znaczenie"

Problematyczna w nowej metodzie jest technika transferu jądra komórki somatycznej, związana z klonowaniem. A klonowanie człowieka w celach reprodukcyjnych, czyli tworzenie kopii jednej osoby z jednym zestawem informacji genetycznej, jest w wielu krajach zakazane. - Bariery regulacyjne utrudniające wprowadzenie tej technologii do praktyki klinicznej będą wysokie - ocenia Amander Clark.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: www.npr.org, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

In vitro Badania naukowe
