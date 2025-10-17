Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Brytyjczycy pozywają znany koncern. Chodzi o puder dla niemowląt zanieczyszczony azbestem

|
dziecko puder zasypka johnson shutterstock_1770679760
Wybadać raka. Eksperci o potrzebie powtarzania badań
Źródło: TVN24
Blisko 3 tysiące osób w Wielkiej Brytanii pozwało koncern Johnson & Johnson (J&J), zarzucając mu sprzedaż zanieczyszczonych azbestem pudrów dla niemowląt. Firma miała świadomość, że w składzie kosmetyku są trujące substancje - twierdzą pozywający. Utrzymują, że stosowanie skażonego pudru doprowadziło do rozwoju nowotworów - przede wszystkim międzybłoniaka i raka jajnika.
Kluczowe fakty:
  • Pozew złożono w brytyjskim Sądzie Najwyższym w imieniu ponad 3 tysięcy osób, które używały talkowych produktów J&J w latach 1965-2023. Domagają się odszkodowań w wysokości ponad miliarda funtów.
  • Prawnicy twierdzą, że szefowie firmy przez dziesięciolecia mieli "ukrywać" zagrożenie dla zdrowia publicznego, wynikające z tego, że produkty Johnson’s Baby Powder zawierały rakotwórcze włókna, w tym azbest.
  • Kontakt z azbestem powoduje groźne nowotwory. Jakie są rokowania w przypadku takich chorób?
  • Jak na zarzuty odpowiadają przedstawiciele koncernu?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz tutaj.

To nie pierwszy taki pozew wobec Johnson & Johnson. W styczniu zeszłego roku pisaliśmy w tvn24.pl o tym, że firma poinformowała o zawarciu wstępnego porozumienia z ponad 40 stanami USA, w ramach którego ma zapłacić aż 700 milionów dolarów. "Chodzi o zarzuty dotyczące pudru dla niemowląt oraz innych produktów na bazie talku. Przez lata firma musiała się mierzyć z falą tysięcy pozwów kobiet, które twierdziły, że zawarty w pudrze azbest spowodował u nich raka" - tłumaczyliśmy.

Koncern Johnson & Johnson porozumiał się z ponad 40 stanami w sprawie pudru dla niemowląt
Dowiedz się więcej:

Koncern Johnson & Johnson porozumiał się z ponad 40 stanami w sprawie pudru dla niemowląt

BIZNES

Według BBC miała to być jedynie część większej ugody. Erik Haas, zajmujący się sporami sądowymi z ramienia Johnson & Johnson, zapowiedział wtedy, że firma kontynuuje prace nad zawarciem szerszego porozumienia. Z kolei rok wcześniej koncern zapowiedział, że jest gotowy zapłacić prawie 9 miliardów dolarów w ramach ugód, aby zakończyć dziesiątki tysięcy procesów sądowych.

"Spółka wiedziała już w latach 60."

Teraz odszkodowań domagają się również Brytyjczycy. Jak informuje "The Guardian", do londyńskiego Sądu Najwyższego wpłynął właśnie pozew złożony przez kancelarię KP Law w imieniu ponad 3 tysięcy osób, które używały talkowych produktów J&J w latach 1965-2023. Szacunkowa wartość roszczeń przekracza miliard funtów.​

"Według treści pozwu, produkty Johnson’s Baby Powder zawierały rakotwórcze włókna, w tym azbest, a firma przez dziesięciolecia miała "ukrywać" zagrożenie dla zdrowia publicznego. W pozwie powołano się także na dokumenty wewnętrzne i raporty naukowe, które - jak twierdzą prawnicy - dowodzą, że spółka wiedziała o ryzyku już w latach 60." - relacjonują dziennikarze brytyjskiego dziennika.​

Wcześniej dziennikarze agencji Reuters ustalili, że od 1971 roku do początku XXI wieku zarówno wykorzystywany do produkcji talk, jak i gotowe pudry Johnson & Johnson zawierały azbest, a szefowie firmy Johnson & Johnson wiedzieli o szkodliwym składzie kosmetyków. Miały to wykazać właśnie dokumenty wewnętrzne, zeznania procesowe i inne dowody. W 2019 roku amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wykryła azbest w aż dziewięciu z 43 testowanych butelek pudru i nakazała wycofanie go ze sprzedaży.

Wiedzieli od dekad o azbeście w talku. Teraz wycofują puder dla dzieci
Dowiedz się więcej:

Wiedzieli od dekad o azbeście w talku. Teraz wycofują puder dla dzieci

BIZNES

Talk to minerał naturalnie występujący w przyrodzie. "Problem w tym, że jego złoża zwykle sąsiadują z azbestem, którego cienkie włókna, o grubości zaledwie 0,01 mikrona, łatwo mogą zanieczyścić talk. Gdy takie włókno dostanie się np. do płuc, może stać się przyczyną nowotworu. Dlatego nawet niewielka zawartość azbestu w produktach kosmetycznych jest niedopuszczalna" - tłumaczyliśmy w tvn24.pl w 2024 roku.

Nie tylko międzybłoniak

Ekspozycja na ten minerał powoduje przede wszystkim międzybłoniaka. "To nowotwór wywodzący się z komórek mezotelium, które tworzą cienką warstwę wokół niektórych organów. Najczęstszym typem jest międzybłoniak opłucnej, który rozwija się w tkance opłucnej pomiędzy płucami a klatką piersiową. Główną przyczyną tego nowotworu jest kontakt z azbestem, który może prowadzić do rozwoju choroby nawet po kilku latach od narażenia" - czytamy w serwisie informacyjnym programylekowe.pl, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jak tłumaczą eksperci serwisu, międzybłoniak opłucnej jest najczęstszym typem i stanowi około 90 proc. wszystkich przypadków. "Dotyka on głównie mężczyzn powyżej 60. roku życia. Choroba charakteryzuje się agresywnym przebiegiem" - wyjaśniają. "Rokowanie w międzybłoniaku opłucnej jest niepomyślne, a pięcioletnie przeżycie wynosi około 10 proc." - informuje z kolei portal immuno-onkologia.pl.

Azbest jest także powiązany z podwyższonym ryzykiem wystąpienia raka płuc i raka jajnika. WHO i międzynarodowe instytucje klasyfikują azbest jako czynnik rakotwórczy grupy 1 (najwyższa kategoria ryzyka). Marta Wiszniewska, autorka opracowania "Nowotwory azbestozależne" z Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, wśród nowotworów azbestozależnych wymienia także nowotwory krtani. Według Krajowego Rejestru Nowotworów są to zdecydowanie najczęściej występujące nowotwory narządów głowy i szyi. Siedmiokrotnie częściej chorują na tego raka mężczyźni.

"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów będzie mogło mówić
Dowiedz się więcej:

"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów będzie mogło mówić

Wydaje się, że na takie choroby naraża kontakt ze szkodliwym minerałem w miejscu pracy, najczęściej na budowach. Jednak przypadki odnotowane w Wielkiej Brytanii dowodzą, że szkodzić mogą także kosmetyki.

Mąż Patricii Angell, jednej z osób wnoszących pozew wobec J&J, Edward, zmarł w 2006 roku w wieku 64 lat, kilka tygodni po zdiagnozowaniu międzybłoniaka. "Angell opisała go jako "zupełnie sprawnego, zdrowego mężczyznę", który pracował jako elektryk i znał zagrożenia związane z azbestem. Powiedziała: "Kiedy zachorował, lekarze pytali go, czy kiedykolwiek miał kontakt z azbestem, a on powiedział, że nigdy nie miał. Codziennie wracał z pracy, brał prysznic i używał talku firmy Johnson & Johnson... "Talk został wspomniany w raporcie z sekcji zwłok Edwarda, podobnie jak włókna azbestu znalezione w zanieczyszczonym talku" - czytamy w artykule w "The Guardian".

75-letnia Janet Fuschillo twierdzi, że używała pudru dla niemowląt J&J od lat 60. XX wieku i siedem lat temu otrzymała diagnozę raka jajnika. "Jak dotąd nie jest poznany mechanizm odpowiedzialny za przedostawanie się azbestowych włókien do tkanki jajnika. Co jest pewne, to to, że gdy włókna już dotrą do tego miejsca, podobnie jak w płucach wywołują chroniczne zapalenie tkanki jajnika, które w konsekwencji powoduje zmiany nowotworowe komórek" - dowiedli amerykańscy naukowcy z IARC (ang. International Agency for Research on Cancer) i University of Illinois. Pisali o tym m.in. w "Environmental Health Perspectives" już w 2011 roku.

Średnia 5-letnia przeżywalność w przypadku raka jajnika wynosi około 40-50 proc., ale może być wyższa w przypadku wczesnego wykrycia lub skutecznego leczenia - dowodzą badania prowadzone przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO). "Pomimo wysiłków zmierzających do jego wczesnego wykrycia rak jajnika stanowi trudny problem diagnostyczny. Na początku nie daje specyficznych objawów, a symptomy towarzyszące schorzeniu, takie jak wzdęcia czy bóle brzucha, są często mylnie utożsamiane z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. To sprawia, że choroba często wykrywana jest dopiero w zaawansowanym stadium, gdy jej leczenie jest bardziej złożone" - wyjaśnia serwis onkologia.gov.pl.

Lekarze wycięli pacjentce ogromnego guza. Apelują o korzystanie z badań profilaktycznych
Dowiedz się więcej:

Lekarze wycięli pacjentce ogromnego guza. Apelują o korzystanie z badań profilaktycznych

Mączka zamiast talku z azbestem

Co na to Johnson & Johnson? Przedstawiciele koncernu zaprzeczają wszystkim zarzutom i utrzymują, że ich talk "spełniał wszystkie wymogi regulacyjne, nie zawierał azbestu i nie powoduje raka". "Firma podkreśla, że w 2023 roku wycofała ze sprzedaży na całym świecie puder na bazie talku, zastępując go wersją z mączką kukurydzianą - trzy lata po wstrzymaniu sprzedaży w USA i Kanadzie" - opisuje "The Guardian".​

Według rzecznika Kenvue, spółki wydzielonej z dawnego działu produktów konsumenckich J&J, bezpieczeństwo produktu potwierdzają "dziesiątki lat badań prowadzonych przez niezależne laboratoria, uczelnie i instytucje zdrowia publicznego na całym świecie". "Głęboko współczujemy osobom chorym na raka. Rozumiemy, że oni i ich rodziny chcą odpowiedzi" - stwierdził.

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shiva Photo / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOnkologiaJohnson & JohnsonpozewWielka BrytaniaChoroby cywilizacyjne
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymali 58-latka, który żądając pieniędzy groził wysadzeniem domu
Na parapecie zostawił butlę gazową. Zagroził wysadzeniem domu
Katowice
Karol Nawrocki
Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta?
BIZNES
Wołodymyr Żurawlow w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Tak zareagował, gdy usłyszał wyrok
Hiszpańska policja
Dzieło Picassa zaginęło w drodze na wystawę
Świat
Zespół Wilamowice
Prezydent zawetował ustawę. Mamy odpowiedź władz Wilamowic - po wilamowsku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Hulajnoga "zaparkowana" 40 metrów nad ziemią. Jest ruch policji
Kraków
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
FAŁSZSellin o prezydencie: może zamknąć "wszystkie granice". O jednym zapomniał
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Kluczowa wygrana Paolini. WTA Finals o włos
EUROSPORT
Stewardessa kazała przesiąść się mężczyźnie, bo miał miejsce obok niepełnoletniego chłopca
Linie lotnicze poprosiły zmarłą stewardesę o dokumenty. Rodzina odesłała akt zgonu
Świat
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
BIZNES
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Ciało kobiety w windzie. Znajomi 27-latki oskarżeni
Kraków
Magdalena Andruszkiewicz wróciła z Indii z dwoma złotymi medalami
Udar przed trzydziestką, medal za medalem. "Jak ja bym chciała tańczyć"
Rafał Kazimierczak
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko przyszło na świat na parkingu przed szpitalem
Katowice
pap_20251002_082
Tusk: sprawa zamknięta
imageTitle
Nie wpuszczą na trybuny izraelskich kibiców. Premier pisze o "złej decyzji"
EUROSPORT
Zatrzymano też trzech mężczyzn
Mieli czerpać zyski z nierządu. Zatrzymana kobieta i trzech mężczyzn
Lublin
Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie
Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy
WARSZAWA
Na strzelnicy odbywały się policyjne ćwiczenia
Kobieta postrzelona w lesie przy strzelnicy. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Ćwiczenia strażaków zamieniły się w prawdziwą akcję
Ćwiczenia przerodziły się w prawdziwą akcję. Płonęła śmieciarka
Łódź
Wizerunek osoby w kryzysie bezdomności wygenerowany przez AI
Policja: ten "dowcip" wcale nie jest śmieszny, porozmawiajcie z dziećmi
Najnowsze
Przyszli wesprzeć proboszcza
Ksiądz stanął przed sądem. Do winy się nie przyznaje
Białystok
Nord Stream 2
Polska nie wyda podejrzanego. "Po pierwsze, jest pan wolny"
Viktor Orban i Władimir Putin
Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"
Świat
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
W budynku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji
Ogromna wyrwa po wybuchu. Są zabici, kilkanaście osób rannych
Świat
Typhon - lądowa wyrzutnia pocisków Tomahawk
Postrach Rosjan. Tomahawk już wygrywał wojny
Maciej Michałek
imageTitle
Nie ma nagrania ani zdjęcia. Znaleźli dowód na rekord
EUROSPORT
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"
Olsztyn
42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami
Mają podejrzanego o serię podpaleń aut. Wziął na celownik te z ukraińskimi rejestracjami
Trójmiasto
Roman Giertych
Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica