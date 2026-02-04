Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

E-DiLO pokaże ścieżkę chorego. "Dziś często nie wiadomo, co się z nim dzieje"

|
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
Prof. Piotr Rutkowski o e-DiLO: pacjent nie będzie ciągle musiał zdobywać informacji o przebiegu leczenia
O jedną piątą wzrosła w ciągu ostatniego roku liczba wydanych kart DiLO, umożliwiających pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby onkologicznej skorzystanie z szybkiej ścieżki diagnostycznej. Jeszcze w tym roku ma debiutować elektroniczna wersja tej karty. - Ona pokaże całą ścieżkę chorego. Dziś często nie wiemy, co się z nim dzieje pomiędzy jednym a drugim gabinetem - podkreślają eksperci.
Kluczowe fakty:
  • Jeszcze w tym roku zostanie wprowadzona karta e-DiLO - zapowiada prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W okresie przejściowym będzie prawdopodobnie działała równolegle z dotychczasową, papierową.
  • Elektroniczna karta diagnostyki i leczenia onkolgicznego ma poprawić między innymi przepływ informacji między lekarzami. Pacjent nie będzie już musiał chodzić do kolejnych specjalistów z segregatorami z całą historią choroby.
  • Wciąż niska pozostaje jednak zgłaszalność na badania przesiewowe. Eksperci przypominają: profilaktyka to połowa sukcesu.
  • A czego od opieki onkolgicznej oczekują sami pacjenci i jak oceniają stan obecny? O tym w dalszej części artykułu.
  • Więcej treści o tematyce medycznej można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) to dokument, który ułatwia szybkie i skoordynowane diagnozowanie oraz leczenie nowotworów. Taką kartę może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli podejrzewa nowotwór, lekarz specjalista (np. chirurg, onkolog, neurolog, ginekolog), gdy zauważy niepokojące objawy albo szpital, jeśli nowotwór wykryto w trakcie hospitalizacji.

W 2023 roku wydano ponad 360 tysięcy takich kart, w 2024 - niemal 403 tysiące, a w ubiegłym roku liczba ta wzrosła do ponad 440 tysięcy. - Przełamaliśmy impas. To nie jest taki zły znak dla pacjenta. To nic innego, jak szybka ścieżka diagnostyczna - mówiła prof. Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, podczas konferencji "Onkologia - razem możemy więcej!", zorganizowanej w Warszawie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

OGLĄDAJ: Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
pbc trzustka shutterstock_2471731173

Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jedna trzecia kart DiLO była wystawiona w POZ

- Onkologia może dotyczyć każdego z nas. Mamy ponad milion osób, które chorowało lub choruje na choroby nowotworowe. Jeśli policzymy rodziny, to jest to 4-5 milionów ludzi. Oznacza to, że co czwarty, co piąty z nas w jakiś sposób ma kontakt z chorobą nowotworową - zaznaczył w rozmowie z tvn24.pl prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Jak dodał, po dziewięciu miesiącach od wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, można to rozwiązanie ocenić jako coś, co działa bardzo dobrze. Przypomnijmy, KSO weszła w życie 1 kwietnia ubiegłego roku. Ma to być model oparty na koordynowanej, kompleksowej i zintegrowanej opiece, zapewniającej każdemu pacjentowi - niezależnie od miejsca zamieszkania - dostęp do najwyższej jakości leczenia według jednolitych standardów. W ocenie organizacji pacjenckich, mimo wdrożenia KSO, wciąż jeszcze jest tak, że w przypadku części pacjentów kod pocztowy decyduje o dostępie do lepszej opieki. Wszystko dlatego, że brakuje współpracy, między innymi na poziomie gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Test bez norm, diagnoza bez sensu. Lekarz ostrzega: te popularne badania to marketing
Dowiedz się więcej:

Test bez norm, diagnoza bez sensu. Lekarz ostrzega: te popularne badania to marketing

- Rola lekarzy pierwszego kontaktu jest kluczowa. W POZ jest opieka koordynowana, ale problem polega na tym, że nie jest obowiązkowa. Część pacjentów ma więc lepszą opiekę, a część - niestety gorszą. Ten, który jest w POZ z koordynacją, ma więcej wykonywanych badań, jest informowany o badaniach profilaktycznych. Pamiętajmy też, że już na poziomie POZ można wystawić kartę DiLO, która przekierowuje pacjenta do szybkiej i pogłębionej diagnostyki - tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami Aleksandra Wilk, dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji "To Się Leczy".

Z danych przedstawionych podczas konferencji wynika, że w 2025 roku niemal 158 tysięcy kart DiLO zostało wystawionych właśnie przez lekarzy POZ. Stanowi to 36 procent wszystkich "zielonych kart".

Rozwiązaniem, które w ocenie organizacji pacjenckich jest nie do przecenienia już na etapie wejścia chorego pod opiekę Krajowej Sieci Onkologicznej, jest wzmocniona rola koordynatorów. Wyjaśnijmy - każdemu pacjentowi w ramach KSO przypisany jest koordynator onkologiczny, który pełni rolę łącznika pomiędzy lekarzem a pacjentem, wspierając go na każdym etapie leczenia - od diagnozy po rehabilitację.

- Pacjent jest jeszcze trochę zagubiony w tym naszym systemie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, między innymi dlatego, że pojawili się właśnie koordynatorzy, którzy wprawdzie byli w szpitalach już od kilku lat, ale teraz ich funkcja zaczęła być coraz bardziej widoczna - oceniała Aleksandra Wilk.

"O 'e' nie mówimy już ze strachem"

Ważną i oczekiwaną zmianą dla pacjentów onkologicznych będzie wprowadzenie karty DiLO w formie elektronicznej, czyli e-DiLO. - Cieszę się, że nie mówimy już ze strachem o "e": e-rejestracji, e-DiLO. Jest wręcz oczekiwanie, żeby one były szybciej. Trwają intensywne prace - mówiła dziennikarzom minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jej poprzedniczka Izabela Leszczyna zapowiadała, że wdrożenie karty e-DiLO w całej Polsce jest planowane na styczeń 2027 roku. Pilotażowo ma się ona pojawić jednak wcześniej. Profesor Piotr Rutkowski zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami, że jeszcze w tym roku. - Po wprowadzeniu karty e-DiLO Krajowa Sieć Onkologiczna będzie modelowym systemem, przynajmniej w tej części Europy - mówił podczas konferencji.

O tym, że jest szansa wprowadzenia e-DiLO jeszcze w 2026 roku, mówiła w grudniu w Sejmie Agnieszka Molenda-Wiśniewska, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia. Rozwiązanie elektroniczne miałoby, zgodnie z jej zapowiedzią, w okresie przejściowym działać równolegle z papierowym. Od 2027 roku będzie już jednak obligatoryjne.

Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?
Dowiedz się więcej:

Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?

A co to oznacza dla samych pacjentów? Przede wszystkim lepszy przepływ informacji między lekarzami i ośrodkami oraz to, że nie będzie już możliwości zagubienia części dokumentacji medycznej i konieczności dostarczania jej do każdego ośrodka, w którym będzie się odbywała konsultacja lub kontynuacja leczenia. Praktyka i doświadczenia pacjentów pokazują też, że osoby chore onkologicznie często są przez lekarzy POZ odsyłane do ośrodków onkologicznych nawet z błahymi problemami zdrowotnymi. Lekarze nie mają bowiem pewności co do tego, jakie postępowanie mogą bezpiecznie wdrożyć u osób poddawanych na przykład chemioterapii. Karta e-DiLO da im dostęp do pełnej wiedzy o zaleceniach wydanych przez onkologów.

- Ona pokaże całą ścieżkę chorego. Dziś często nie wiadomo, co się z nimi dzieje pomiędzy jednym a drugim gabinetem - mówiła Aleksandra Wilk.

"Bardzo silny nacisk kładziemy na profilaktykę"

W ocenie ekspertów tym, co stale wymaga największej zmiany, jest kwestia poprawy nie tyle wyników leczenia, bo to już medycyna naprawcza, lecz profilaktyki, czyli zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów. - Mamy 50 procent szans, żeby nie zachorować, pod warunkiem że prowadzimy zdrowy tryb życia: dbamy o ruch, nie palimy, ograniczamy alkohol. Drugą rzeczą jest to, byśmy korzystali z tego, co leży na stole, czyli z badań profilaktycznych. One są bezpłatne i łatwo można się na nie zapisać, choćby przez IKP. Mammografia, kolonoskopia, Test FIT [Fecal Immunochemical Test - na krew utajoną w kale - red.] czy profilaktyka w kierunku raka szyjki macicy, która w tej chwili jest supernowoczesna. Mamy przecież badanie molekularne w kierunku HPV, nie wspominając o szczepieniach przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego, które eliminują jakieś 5 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie - wymieniał profesor Rutkowski.

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost
Dowiedz się więcej:

Czy markery nowotworowe wykrywają raka? Lekarze mówią wprost

- Pracujemy nad tym, by każdy pacjent, niezależnie od tego, w jakiej mieszka miejscowości, miał możliwość szybko dostać się do ośrodka wysokospecjalistycznego. Bardzo silny nacisk kładziemy też właśnie na profilaktykę - podkreślała z kolei minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Wciąż jednak zgłaszalność na mammografię oscyluje wokół 30-32 procent, na cytologię - 27 proc., a na kolonoskopię od 25 do 35 proc. (i to w dużych miastach - dane Krajowego Rejestru Nowotworów). Wyszczepialność przeciw HPV to natomiast 35 proc. w grupie 14-latków - rząd planował wprowadzenie tych szczepień jako obowiązkowych od 2024 roku. O te plany dziennikarze pytali dziś ministrę zdrowia. - Na coś obowiązkowego reagujemy od razu niechętnie. Mam jednak nadzieję, że wszyscy się przekonają, że te szczepienia powinny być obowiązkowe - odpowiedziała.

Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama
Dowiedz się więcej:

Rekonstrukcja po mastektomii to nie biust jak z Instagrama

- Chcę zaapelować do wszystkich, żeby korzystać z badań profilaktycznych i nie dać się zwieść manipulatorom, oszustom, którzy twierdzą, że badania mammograficzne mają rzekomo jakieś negatywne konsekwencje czy że biopsja rozsiewa raka. To są absolutne bzdury. To są manipulacje oszustów, którzy dokonują dezinformacji medycznej i z tym również zamierzamy walczyć - mówił z kolei w rozmowie z naszym reporterem rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Narzędziem, które ma tę walkę ułatwić, będzie ustawa "lex szarlatan". Na mocy projektowanych przepisów Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) ma zyskać nowe narzędzia do walki z praktykami pseudomedycznymi, w tym możliwość nakładania kar - nawet do miliona złotych. Prace nad "lex szarlatan" rozpoczęły się w ubiegłym roku. W tym mają być kontynuowane. - Ten projekt jest na etapie uzgodnień rządowych. To pewien proces, który musi potrwać. Ważne, żeby ten projekt był jak najlepiej dopracowany, odpowiadał na wszystkie wyzwania związane z szarlatanerią i dezinformacją medyczną - powiedział rzecznik.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NowotworyChoroby cywilizacyjneOnkologiaKrajowa Sieć Onkologiczna (KSO)Zdrowie
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
forum-1066538221
Koniec epoki w Czechach. Wydobyto ostatni wagonik
BIZNES
Prezerwatywy poproszę. A fakturę na pana premiera". Czy ta akcja ma sens?
Chciał wyśmiać KSeF. "Prezerwatywy poproszę, fakturę na pana premiera". Tak można?
KONKRET24
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
METEO
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Rogatki otwarte. Przez torowisko przejeżdża auto, zaraz po nim pociąg. Nagranie
WARSZAWA
Mariusz Błaszczak i Michał Dworczyk w drodze na mszę świętą w katedrze na Wawelu w Krakowie
Dworczyk odgryzł się Błaszczakowi. "Obaj wiemy, że problem jest bardziej złożony"
Polska
Bill Gates pozujący z młodą kobietą. Zdjęcie udostępnione przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów
Bill Gates o kontaktach z Epsteinem: żałuję każdej minuty
Świat
shutterstock_2524535261
Brakuje pelletu. Minister: możliwa interwencja
BIZNES
imageTitle
Czy z pogodą można wygrać? Organizatorzy igrzysk obawiają się najgorszego
EUROSPORT
Zamieszki w Minneapolis
Wycofują kilkuset agentów. Ale "egzekwowanie przepisów będzie kontynuowane"
Świat
imageTitle
Filipiny doczekały się reprezentantki na zimowych igrzyskach
EUROSPORT
flaga rosja drut kolczasty shutterstock_2426041295
Rosyjski komik skazany na sześć lat więzienia za żart
Świat
Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026
Rosyjskie cyberataki na obiekty olimpijskie. Szef MSZ: udaremniliśmy
Świat
Służba Ochrony Państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Funkcjonariusz SOP zawieszony. "Od zawsze przyciągał problemy"
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
WARSZAWA
shutterstock_1978844156
Cisza, która boli bardziej niż choroba. Tak nowotwór zmienia relacje z bliskimi
Agata Daniluk
Włamanie do automatu myjni w Drezdenku
Włamał się do automatu myjni. Straty większe niż łup. Nagranie
Lubuskie
Kijów, Ukraina
Kraje Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie pomocy dla Ukrainy
BIZNES
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB dla dużej części kraju
METEO
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Po wprowadzeniu euro wzrosły ceny? Rzecznik MSZ odpowiada
BIZNES
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
METEO
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
Marcin Złotkowski
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ( 25.01.2023.)
PKP PLK zrywa umowę. "Rażące opóźnienia i nieprawidłowości"
BIZNES
imageTitle
Minister sportu jedzie na igrzyska. Jakub Rutnicki będzie na ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Sędzia po pijanemu wjechał w żywopłot. Stracił immunitet i został zawieszony
Katowice
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
WARSZAWA
MON
Ruch prokuratury w sprawie zatrzymanego pracownika MON
Polska
Luke i Brent Ganger
Agent ICE śmiertelnie postrzelił ich siostrę. Oto co powiedzieli w Kongresie
Świat
Donald Tusk na posiedzeniu rządu (3 lutego 2026)
Tusk zablokował. Bruksela akceptuje nową wersję
BIZNES
imageTitle
Nie żyje legenda snookera. "Wspaniała osobowość"
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Białymstoku
Pasażer zginął podczas wysiadania z autobusu. Wyrok
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica