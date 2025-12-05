Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Karol Nawrocki zapowiada weto. Trwa szczyt medyczny u prezydenta

Szczyt zdrowotny u prezydenta
Prezydent o Funduszu Medycznym
Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia - mówił prezydent podczas trwającego szczytu medycznego pod hasłem "Na ratunek ochronie zdrowia". Karol Nawrocki oznajmij też, że nie pozwoli na zabranie podwyżki pensji minimalnej dla pracowników medycznych.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że "wielką zdobyczą ostatnich lat jest ustawa, która miała stabilizować finanse ochrony zdrowia". - Gwarantuję, że w przyszłym roku wydatki na zdrowie muszą osiągnąć 6,8 proc. PKB, docelowo to nawet 7 proc. PKB – podkreślił. Dodał, że w tym celu oczekuje wspólnego działania na rzecz powiększenia budżetu ochrony zdrowia, "a nie jego zwijania o 10 mld zł kosztem pacjentów i pracowników medycznych". - Kilka dni temu widziałem w telewizji publicznej fragment serialu produkowanego przez Telewizję Polską, w którym zachwalano prywatyzację szpitali – powiedział prezydent Nawrocki. Zaznaczył, że nawet jeżeli była to wyłącznie kreacja telewizyjna czy artystyczna, to mimo wszystko skieruje jednoznaczne zapewnienie, o którym - jak przypomniał - mówił również w kampanii wyborczej. - Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane. Uważam, że coś, co społeczeństwo przez lata budowało, nie może być teraz przedmiotem czyjegoś zysku – podkreślił.

Prezydent odniósł się również do kwestii minimalnego uposażenia pracowników medycznych. To "nie może być dla nikogo systemowym problemem" - stwierdził. - Nie pozwolę na zabranie podwyżki pensji minimalnej dla pracowników medycznych, taka ustawa nie uzyska mojego podpisu - powiedział. Prezydent Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że nie da się zorganizować systemu ochrony zdrowia bez dobrze wykwalifikowanych i godnie opłacanych profesjonalistów medycznych. - Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze ochrony zdrowia to coś, o co zawody medyczne walczyły przez dekady. Dziś ta ustawa ma być pierwszą ofiarą rządowych cięć - zauważył. - Chcę zapewnić państwa na tym spotkaniu, pracowników medycznych, że nie pozwolę, żeby zabrać te podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. To będzie wymagało, gdyby takie plany zostały realizowane, mojego podpisu. Ja się na to nie zgodzę, to deklaruję - powtórzył.

- Swoje obietnice wyborcze traktuję poważnie. Swój Plan 21 traktuję poważnie. W nim jest Centrum Obsługi Pacjenta i bardzo liczę na państwa pomoc nie tylko dzisiaj w ratowaniu Polskiej Służby Zdrowia, ale także w kolejnych latach mojej prezydentury.

PAP

Źródło: ap

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowiaKarol Nawrocki
Czytaj także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony
BIZNES
imageTitle
15-latek nie został wpuszczony na mecz. Skomentował go z nietypowego miejsca
EUROSPORT
Sopot, 20.08.2025. Kazik Staszewski podczas koncertu "Słowa mają moc" w Operze Leśnej w Sopocie w trzecim dniu Top of The Top Sopot Festival 2025
Kazik w szpitalu, co z koncertem? "Postanowiliśmy podjąć wyzwanie". Kto zaśpiewa?
Kultura i styl
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
METEO
KACZYŃSKI (TUSK I PLAN ROZMYTY)
Posłowie wysłuchali premiera. Co dalej?
Polska
Ledwo nie doszło do stłuczki
Kamera podgląda kierowców. Policja pokazuje nagranie
Lublin
Jarosław Kaczyński
Koniec tajnego posiedzenia. Kaczyński: Nie wyciągniecie ze mnie niczego
Polska
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
BIZNES
imageTitle
Odrobił straty w imponującym stylu. "Jedno z najlepszych zwycięstw"
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ładował makulaturę, nie żyje
Poznań
Rustem Umierow
Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca
Świat
Nie sądził, że rozmawia z policjantką
Ukradł telefon, żądał pieniędzy. Nie wiedział, że rozmawia z policjantką
Białystok
Cary-Hiroyuki Tagawa
Był dumny z grania złoczyńców. Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa
Kultura i styl
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
BIZNES
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Karol Nawrocki
Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę
Zdrowie
Ciało kobiety znalezione na S5. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety na drodze ekspresowej
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Kraj mniejszy niż Bytom. Sprawili, że popularny koktajl będzie bić rekordy
EUROSPORT
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. Prokuratura sprawdza
Łódź
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
BIZNES
Donald Trump
"Miał 23 lata i umarł, krwawiąc". Decyzja Trumpa oburzyła Madonnę
Zuzanna Kuffel
Moment ataku na rosyjski MiG-29
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
Świat
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Nowy architekt sali balowej Trumpa. Poprzednia firma "zbyt mała"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"
Zdrowie
Kaczyński
Kaczyński zdecydował w sprawie kryptowalut
Polska
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
PiS razem z PSL. Nowa koalicja odwołała starostę. To były poseł
Michał Malinowski
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
BIZNES
pap_20250628_1KA
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek
Polska
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Świat
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica