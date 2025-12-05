Karol Nawrocki zapowiada weto. Trwa szczyt medyczny u prezydenta

Prezydent o Funduszu Medycznym

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Nawrocki podkreślił, że "wielką zdobyczą ostatnich lat jest ustawa, która miała stabilizować finanse ochrony zdrowia". - Gwarantuję, że w przyszłym roku wydatki na zdrowie muszą osiągnąć 6,8 proc. PKB, docelowo to nawet 7 proc. PKB – podkreślił. Dodał, że w tym celu oczekuje wspólnego działania na rzecz powiększenia budżetu ochrony zdrowia, "a nie jego zwijania o 10 mld zł kosztem pacjentów i pracowników medycznych". - Kilka dni temu widziałem w telewizji publicznej fragment serialu produkowanego przez Telewizję Polską, w którym zachwalano prywatyzację szpitali – powiedział prezydent Nawrocki. Zaznaczył, że nawet jeżeli była to wyłącznie kreacja telewizyjna czy artystyczna, to mimo wszystko skieruje jednoznaczne zapewnienie, o którym - jak przypomniał - mówił również w kampanii wyborczej. - Nie będzie mojej zgody na jakąkolwiek prywatyzację publicznych placówek ochrony zdrowia. Nigdy nie podpiszę się pod takim prawem, jeśli zostanie mi zaproponowane. Uważam, że coś, co społeczeństwo przez lata budowało, nie może być teraz przedmiotem czyjegoś zysku – podkreślił.

Prezydent odniósł się również do kwestii minimalnego uposażenia pracowników medycznych. To "nie może być dla nikogo systemowym problemem" - stwierdził. - Nie pozwolę na zabranie podwyżki pensji minimalnej dla pracowników medycznych, taka ustawa nie uzyska mojego podpisu - powiedział. Prezydent Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że nie da się zorganizować systemu ochrony zdrowia bez dobrze wykwalifikowanych i godnie opłacanych profesjonalistów medycznych. - Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w sektorze ochrony zdrowia to coś, o co zawody medyczne walczyły przez dekady. Dziś ta ustawa ma być pierwszą ofiarą rządowych cięć - zauważył. - Chcę zapewnić państwa na tym spotkaniu, pracowników medycznych, że nie pozwolę, żeby zabrać te podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. To będzie wymagało, gdyby takie plany zostały realizowane, mojego podpisu. Ja się na to nie zgodzę, to deklaruję - powtórzył.

- Swoje obietnice wyborcze traktuję poważnie. Swój Plan 21 traktuję poważnie. W nim jest Centrum Obsługi Pacjenta i bardzo liczę na państwa pomoc nie tylko dzisiaj w ratowaniu Polskiej Służby Zdrowia, ale także w kolejnych latach mojej prezydentury.

PAP