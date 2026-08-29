Jak poradzić sobie z traumą? Ekspertka wyjaśnia

Trauma rozwija się, kiedy zapętlamy się w lęku, unikamy sytuacji przypominających o zdarzeniu i wycofujemy się z codziennych aktywności

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Traumą nierzadko określamy każde trudne lub przykre wydarzenie, które wywołało silne emocje. W ujęciu specjalistycznym oznacza emocjonalną ranę wywołaną przez zagrażające doświadczenie, które przekracza zdolność człowieka do poradzenia sobie z nim, lub serię takich doświadczeń.

- Trauma rozwija się, kiedy zapętlamy się w lęku, unikamy sytuacji przypominających o zdarzeniu i wycofujemy się z codziennych aktywności. Wtedy lęk może się utrwalać - wyjaśnia w rozmowie z TVN24+ Daria Matynia, psychotraumatolożka, terapeutka EMDR i certyfikowana psychoterapeutka.