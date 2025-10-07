Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Fałszywe urządzenia medyczne. "Oszuści są zawsze o dwa kroki do przodu"

|
Smartwatche Apple z problemami z łącznością
Dezinformacja i "czysty przekaz". Akcja ma uwrażliwić Polaków na fake newsy
Źródło: TVN24
Cudowny lek, który raz na zawsze rozprawi się z cukrzycą, a może zegarek lub urządzenie do zakładania na palec, nieinwazyjnie mierzące poziom glikemii? Internet zalewają oferty fałszywych leków i urządzeń medycznych. Trudno je zidentyfikować, bo oszuści nierzadko sięgają po technologię deep fake, by nadać im twarz autorytetów medycznych. Jakie narzędzia mogłyby pomóc w walce z tym niebezpiecznym dla życia procederem?
Kluczowe fakty:
  • Fałszywe urządzenia i leki coraz większym zagrożeniem. Internet zalewają oferty "cudownych" terapii i gadżetów medycznych, które mogą być groźne dla zdrowia. Oszuści wykorzystują deep fake i logotypy instytucji naukowych, by uwiarygodnić swoje produkty.
  • Lekarze biją na alarm. Fałszywe urządzenia do pomiaru glikemii pokazują przypadkowe wyniki, a pacjenci potrafią na ich podstawie nawet dawkować insulinę. Eksperci ostrzegają: to może zagrażać życiu.
  • Potrzebna jest edukacja i skuteczniejsze prawo. W Sejmie apelowano o działania państwa, walkę z kradzieżą wizerunku i szybkie prace nad ustawą "lex szarlatan", która ma umożliwić karanie pseudomedycznych praktyk.
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj.

- Rynek jest brutalny i nachalny, a ludzie nie do końca są świadomi tego, że diabeł tkwi w szczegółach. Mami się ich w internecie złotymi górami, przekazami typu: jeśli kupisz jakieś urządzenie, to od razu wyzdrowiejesz albo zmierzy ci parametry i pomoże w leczeniu. Te modne gadżety, które dzisiaj udają poważne urządzenia, mogą zaburzyć proces leczenia i zaszkodzić - mówiła podczas wtorkowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy jego przewodnicząca, poseł Ewa Kołodziej z Koalicji Obywatelskiej.

Lekarze chcą przepisywać cyfrowe leki. "Mniejsze ryzyko zawału i śmierci"
Dowiedz się więcej:

Lekarze chcą przepisywać cyfrowe leki. "Mniejsze ryzyko zawału i śmierci"

Fejk ma twarz lekarza i logotypy towarzystw naukowych

- Ja sam już "wymyśliłem" dwa leki, które są cudownymi lekarstwami na cukrzycę. Myślę, że moi koledzy też tego doświadczają i są "autorami" wielu wspaniałych osiągnięć medycyny - ironizował doktor Michał Sutkowski, prezes-elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

W ten sposób lekarz odniósł się do głośnej sprawy kilkukrotnej kradzieży jego wizerunku i wykorzystania go poprzez technologię deep fake do reklam fałszywych leków. - Państwo powinno być bardziej zaangażowane w walkę z tym zjawiskiem - dodał.

Tymczasem jak powiedziała Monika Kaczmarek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków (PSD), w przekazach reklamowych, dotyczących fałszywych urządzeń czy terapii, wykorzystywane są nie tylko twarze lekarzy, ale też logotypy uczelni medycznych czy towarzystw naukowych. Przeciętny odbiorca może mieć problem ze zidentyfikowaniem ich jako oszustwo, a wykazanie jakiegokolwiek zainteresowania reklamą skutkuje tym, że reklamodawcy torpedują jego konto w portalach społecznościowych kolejnymi takimi przekazami.

- Weszłam dziś w jeden link odnośnie produktów na odchudzanie. W reklamie jest wykorzystane logo PSD, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, American Association Diabetes… Teraz mi się to pojawia praktycznie w co trzecim poście. Reklamowane są produkty, które mają rzekomo wyleczyć cukrzycę. Tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów. Staramy się z tym walczyć, prostując te przekazy, ale oszuści działają dużo szybciej - ostrzegała Monika Kaczmarek.

Stworzone dla chorych, spodobały się zdrowym. Co na to lekarze?
Dowiedz się więcej:

Stworzone dla chorych, spodobały się zdrowym. Co na to lekarze?

Nieinwazyjny pomiar glikemii?

Szczególnie niebezpieczne mogą być urządzenia reklamowane jako przeznaczone specjalnie dla diabetyków. Co to za sprzęt? Jak wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Monika Zamarlik, prezes Federacji Diabetyków, są to zegarki lub gadżety przypominające pulsoksymetr, które mają dokonywać pomiarów glikemii w sposób nieinwazyjny. Cena to około 200-300 zł. Przydatność? Żadna. Szkodliwość? Bardzo wysoka.

"Pożegnaj się z pobieraniem krwi", "w połączeniu z optycznym przetwarzaniem sygnału i technologią sztucznej inteligencji może zapewnić 24-godzinne ciągłe nieinwazyjne monitorowanie poziomu cukru we krwi", "dzięki temu możemy monitorować błędy żywieniowe i wypracować własny profil żywieniowy", "zegarek dokonuje pomiaru cukru na nadgarstku, poprzez analizę płynu ustrojowego gdzie krew jest mniej zagęszczona" - głoszą reklamowe hasła stosowane przez dystrybutora jednego z takich urządzeń.

Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"
Dowiedz się więcej:

Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"

Monika Zamarlik mówi, że urządzenia te pokazują tak naprawdę zupełnie przypadkowy wynik. Sęk w tym, że zdarzało się, iż na tej podstawie pacjenci na przykład dawkowali sobie insulinę. A to już niesie potencjalne zagrożenie, nawet dla życia. - Pamiętajmy, że pacjent w oparciu o pomiar glikemii podejmuje decyzję terapeutyczną. Może do tego służyć tylko pomiar z glukometru albo z wiarygodnego systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) - podkreślała prof. Irina Kowalska, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Tym co niepokoi lekarzy równie mocno, jest tak zwany alternatywny obieg medycyny. Sprzedawane są środki, mające być rzekomo lekami w fazie badań klinicznych. Do sprzedaży mają trafiać natomiast tylko dzięki temu, że komuś udało się skopiować cząsteczkę, jeszcze zanim dokonano rejestracji takiego specyfiku.

- Płacę 499 zł i jak go kupię do godziny 12, to następnego dnia mam go mieć w skrzynce pocztowej. Tak, to się dzieje… - mówił profesor Grzegorz Dzida, kierownik oddziału Diabetologii Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Cenzura, edukacja, mojeIKP czy lex szarlatan?

Co zrobić, aby przeciwdziałać takim patologiom? Dr Michał Sutkowski postuluje większą skuteczność organów ścigania, zwłaszcza w sprawach związanych z kradzieżami wizerunku. Większej aktywności w zwalczaniu dezinformacji oczekiwałby też od platform mediów społecznościowych. - W dziesiątkach spraw, w których niestety musimy się bronić sami, płacąc przeogromne kwoty dla adwokatów, prokurator mówi, że nic nie może zrobić. Jeżeli tak byśmy podchodzili do swoich obowiązków jako lekarze, to nasi pacjenci by tylko umierali. Może to krok w stronę cenzury (w social mediach - red.)? Boję się tego słowa, ale boję się jeszcze bardziej potężnych problemów naszych pacjentów, nie tylko w obszarze diabetologii - mówił lekarz.

Wearables - gadżety, które mogą uratować życie
Dowiedz się więcej:

Wearables - gadżety, które mogą uratować życie

Inni uczestnicy posiedzenia zespołu mówili o potrzebie edukowania pacjentów, a to zadanie m.in. dla organizacji występujących w ich imieniu .- Pacjenci postrzegają je jako te miejsca, w których mogą uzyskać wiarygodną informację. Myślę, że to jest dla nas zadanie do odrobienia, żeby tych pacjentów uświadamiać. Pojawił się też taki pomysł, żeby być może na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pojawiły się jakieś rekomendowane źródła pozyskiwania wiedzy o cukrzycy - mówiła Monika Zamarlik.

- Niestety nie da się zwalczyć tych wszystkich oszustów, bo pojawiają się szybciej niż my możemy zareagować, i tak zawsze będą o te dwa kroki do przodu. Potrzebne jest uczenie pacjentów tego, jak odróżniać dobre od złego, co jest wartościowym produktem, a co jest po prostu zwykłym oszustwem. Pytanie, jak ich zachęcić, żeby chcieli się edukować. To jednak temat na odrębną dyskusję - mówił Jerzy Magiera, założyciel pierwszego portalu o cukrzycy - mojacukrzyca.org.

Z kolei profesor Grzegorz Dzida szanse na przekazywanie wiarygodnych danych o zdrowiu widzi w aplikacji mojeIKP. Narzędzie to powinno być jednak postrzegane jako bezpieczne, a o to też trzeba zadbać poprzez edukację. - Widzimy starsze panie, doskonale radzące sobie z aplikacjami sklepów, bo tam są promocje. Problemem jest to, żeby spopularyzować ten kanał informacyjny, żeby to nie był YouTube czy Facebook, tylko wiarygodna informacja zdrowotna w IKP. Niestety polska mentalność nie zakłada, że aplikacja sieci sklepów to jest narzędzie permanentnej inwigilacji, ale już IKP - to tak. Bo będą o mnie wszystko wiedzieli: jakie leki biorę i na co choruję. Trzeba nad tym popracować - powiedział.

Tym, co zdaniem doktora Michała Sutkowskiego jest jednym z największych oczekiwań medyków wobec ustawodawcy, jest kontynuacja prac nad ustawą lex szarlatan. Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) ma zyskać dzięki niej nowe narzędzia do walki z praktykami pseudomedycznymi, w tym możliwość nakładania kar - nawet do miliona złotych. Projekt trafił w połowie czerwca do konsultacji społecznych, a prace nad nim miały być kontynuowane jeszcze jesienią tego roku.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieCukrzycaSejm
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Viktor Orban
Orban oskarża Ukrainę o ingerencję w wybory
Świat
Iga Świątek, triumfatorka sześciu turniejów wielkoszlemowych
"Nikt nie przejdzie obojętnie wobec groźby śmierci czy gwałtu"
Rafał Kazimierczak
Kierowca audi był pod wpływem alkoholu
Staranowane auto po kilkudziesięciu kilometrach pościgu
Katowice
Jarosław Kaczyński
"Nie jest dla mnie żadnym ministrem". Kaczyński odpowiada Żurkowi
Polska
Czerwona nota Interpolu
Prezes znanej firmy poszukiwany. Czerwona nota Interpolu
BIZNES
Podejrzany o usiłowanie oszustwa 19-latek trafił do aresztu
Dostał kurs z Bydgoszczy do Gdańska. Z paczką pojechał do policjantów
Trójmiasto
imageTitle
Kolejny niepokojący incydent. Władze tenisa pod coraz większą presją
EUROSPORT
shutterstock_2192376717
Duże zwolnienia grupowe w tym mieście. Dwie branże narażone
BIZNES
Michał Woś
Spięcie w Sejmie. "Od świń się w tej izbie nie wyzywamy"
Polska
Byli posłowie i ich rodziny mogą za darmo nocować w Domu Poselskim w Warszawie
Minister przekazuje nazwiska "patoposłów". "Niektórzy nie trzymają pionu"
Polska
Donald Tusk
"W interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie go". Tusk o Wołodymyrze Ż.
Polska
imageTitle
Bolesna lekcja Michała Szubarczyka
EUROSPORT
Czarzasty
"Jest mi niezręcznie". Czarzasty "się gubi"
Polska
Zderzenie dwóch pojazdów, kobieta w ciąży w szpitalu
Zderzenie aut, wśród rannych kobieta w zaawansowanej ciąży
Białystok
Na telefonie komórkowym mężczyzny znaleziono zdjęcia zawierające pornografię (zdjęcie ilustracyjne)
Wojsko ostrzega. "Wysokie zagrożenie"
BIZNES
Policjantka usłyszała zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka oskarżona o pobicie chłopca, prokuratura sprawdzi jej kolegów
Katowice
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
METEO
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Biegał z siekierą, zmarł w trakcie interwencji. Prokuratura bada sprawę
Wrocław
szpital lutycka poznań
Ordynator zatrzymany w szpitalu z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Kamień milowy Świątek. Tak wygrywały tylko największe
EUROSPORT
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
WARSZAWA
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
BIZNES
imageTitle
Przedłużające się problemy zdrowotne Bartosza Kurka
Najnowsze
Dziecko trafiło do szpitala
12-latka na hulajnodze pod kołami auta
Łódź
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
METEO
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony
Kraków
Jacek Stawiski
Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"
Polska
Bakterie coli w wodzie, podstawiono beczkowóz
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica