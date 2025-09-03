Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI

shutterstock_2588998133
Prof. Szczylik: co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty
Źródło: TVN24
Brytyjscy naukowcy skonstruowali stetoskop, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do diagnozy chorób serca. W ciągu kilkunastu sekund może wykryć takie schorzenia jak niewydolność serca, wady zastawek i zaburzenia rytmu serca. Eksperci podali, że u pacjentów badanych stetoskopem z AI około 3,5 razy częściej rozpoznawano migotanie przedsionków, które może zwiększać ryzyko udaru.

Stetoskop wielkości karty do gry umieszczany jest na klatce piersiowej pacjenta. Wykonuje zapis EKG i jednocześnie mikrofon rejestruje dźwięk krwi przepływającej przez serce. Następnie informacje są porównywane z danymi zamieszczonymi w bazach online i analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Wynik testu, wykazujący, czy pacjent jest w grupie ryzyka chorób związanych z niewydolnością serca, jest przesyłany bezpośrednio do smartfona, w którym jest umieszczona aplikacja.

Technologia na ratunek sercu

Opracowany przez brytyjskich naukowców stetoskop, wykorzystujący AI może wykryć trzy choroby serca w ciągu 15 sekund - podała fundacja British Heart Foundation. Urządzenie jest pomocne przy diagnozowaniu niewydolności serca, choroby zastawek i nieprawidłowym rytmie serca. Dodatkowo, podczas badania urządzenie wykorzystuje inny algorytm AI, który może wykryć u pacjenta migotanie przedsionków. - To przykład tego, jak skromny stetoskop, wynaleziony ponad 200 lat temu, może zostać udoskonalony na miarę XXI wieku - powiedziała kardiolożka dr Sonya Babu-Narayan, dyrektorka kliniczna British Heart Foundation.

Ten nawyk zwiększa ryzyko chorób serca aż o 12 procent
Dowiedz się więcej:

Ten nawyk zwiększa ryzyko chorób serca aż o 12 procent

Według badań przeprowadzonych przez Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, u osób badanych za pomocą stetoskopów z AI dwukrotnie częściej diagnozowano niewydolność serca w porównaniu z podobnymi pacjentami, którzy nie byli badani z wykorzystaniem tej technologii. Nowy stetoskop potrafi analizować niewielkie różnice w biciu serca i przepływie krwi, niezauważalne dla ludzkiego ucha, a także jednocześnie wykonywać szybkie EKG.

Pacjenci są jak tykające bomby. Nieraz wystarczy iskra
Dowiedz się więcej:

Pacjenci są jak tykające bomby. Nieraz wystarczy iskra

U pacjentów badanych stetoskopem z AI około 3,5 razy częściej rozpoznawano migotanie przedsionków, które może zwiększać ryzyko udaru. Niemal dwukrotnie częściej diagnozowano u nich wadę zastawkową serca, czyli stan, w którym jedna lub więcej zastawek serca nie funkcjonuje prawidłowo.

Niedoskonała sztuczna inteligencja

Badanie wykazało, że dwie trzecie osób, u których zidentyfikowano podejrzenie niewydolności serca, w rzeczywistości jej nie miało po wykonaniu kolejnych badań. Dlatego naukowcy podkreślili, że stetoskop wspierany przez AI powinien być używany przy badaniu pacjentów z objawami podejrzenia problemów z sercem, a nie do rutynowych badań kontrolnych u zdrowych osób.

Na te choroby umiera w Polsce najwięcej ludzi
Dowiedz się więcej:

Na te choroby umiera w Polsce najwięcej ludzi

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie obejmujące ponad 200 przychodni lekarskich, w których przebadano 12 725 pacjentów z wykorzystaniem tej technologii. Szczególnie zwracano uwagę na osoby, u których pojawiały się objawy duszności, zmęczenia, obrzęki podudzi lub stóp. U osób badanych przy użyciu nowego stetoskopu prawdopodobieństwo zdiagnozowania niewydolności serca było dwukrotnie wyższe w porównaniu z podobnymi pacjentami, których nie badano przy użyciu tej technologii.

Naukowcy planują wyposażyć w nowe stetoskopy gabinety lekarzy rodzinnych w Walii, południowym Londynie i Sussex. Wyniki badań zostały zaprezentowane na dorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Madrycie. Według szacunków niewydolność serca dotyka ponad milion osób w Wielkiej Brytanii, w tym w ponad 70 proc. przypadków diagnozę stawia się dopiero po nagłym przewiezieniu do szpitala.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: khunkornStudio/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieKardiologia
Czytaj także:
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Kujawsko-Pomorskie
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
METEO
imageTitle
Klasa Sabalenki. Wsparła kontuzjowaną rywalkę
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
WARSZAWA
Tusk, Szłapka, Nowacka
"Platforma zniknie". Co dalej?
imageTitle
Zagrał mimo choroby, i to jak. "Myślę, że po meczu jest martwy"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk wspomina znaną kreskówkę. I poleca ją posłom PiS
USA. Dron firmy Wing współpracującej z DoorDash dostarcza jedzenie w Charlotte
"Ludzie dzwonią do babci, myślą, że to jak UFO"
BIZNES
imageTitle
Przeleciał nad Lewandowskim w Spodku
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie
Świat
Tragiczny wypadek pod Toruniem
Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z ciężarówką. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Antywojenny protest w Izraelu (2 września 2025)
Jedno z największych wyzwań ludzkości. "Poniesiemy klęskę"
Kultura i styl
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka
Łódź
Adam Szłapka
Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Wybierają Polskę na nowe miejsce do życia. Skokowy wzrost
BIZNES
W wypadku zginęli obaj kierowcy
Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
Olsztyn
imageTitle
Djoković wygrał i zatańczył. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump dowiedział się "bardzo ciekawych" rzeczy o wojnie
Świat
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
METEO
imageTitle
Wróciła na boisko po walce z rakiem. "Cudownie jest poczuć się sobą"
EUROSPORT
Stryker Leonidas: nowoczesny, zwrotny i gotowy do misji.
W kilka sekund zestrzelił 49 dronów. Amerykanie przetestowali system Leonidas
Świat
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Koniec pięknej przygody Polaków w US Open
EUROSPORT
Policja w Chicago
Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend
Świat
Władimir Putin
Merz: Putin to zbrodniarz wojenny. Nie ma miejsca na ustępstwa
Świat
imageTitle
Znów niebezpiecznie. Protestujący wtargnęli na trasę
EUROSPORT
Burza
Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Świątek w grze o półfinał. Plan transmisji 11. dnia US Open
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica