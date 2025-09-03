Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI

Prof. Szczylik: co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty Źródło: TVN24

Stetoskop wielkości karty do gry umieszczany jest na klatce piersiowej pacjenta. Wykonuje zapis EKG i jednocześnie mikrofon rejestruje dźwięk krwi przepływającej przez serce. Następnie informacje są porównywane z danymi zamieszczonymi w bazach online i analizowane przez algorytmy sztucznej inteligencji (AI). Wynik testu, wykazujący, czy pacjent jest w grupie ryzyka chorób związanych z niewydolnością serca, jest przesyłany bezpośrednio do smartfona, w którym jest umieszczona aplikacja.

Technologia na ratunek sercu

Opracowany przez brytyjskich naukowców stetoskop, wykorzystujący AI może wykryć trzy choroby serca w ciągu 15 sekund - podała fundacja British Heart Foundation. Urządzenie jest pomocne przy diagnozowaniu niewydolności serca, choroby zastawek i nieprawidłowym rytmie serca. Dodatkowo, podczas badania urządzenie wykorzystuje inny algorytm AI, który może wykryć u pacjenta migotanie przedsionków. - To przykład tego, jak skromny stetoskop, wynaleziony ponad 200 lat temu, może zostać udoskonalony na miarę XXI wieku - powiedziała kardiolożka dr Sonya Babu-Narayan, dyrektorka kliniczna British Heart Foundation.

Według badań przeprowadzonych przez Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, u osób badanych za pomocą stetoskopów z AI dwukrotnie częściej diagnozowano niewydolność serca w porównaniu z podobnymi pacjentami, którzy nie byli badani z wykorzystaniem tej technologii. Nowy stetoskop potrafi analizować niewielkie różnice w biciu serca i przepływie krwi, niezauważalne dla ludzkiego ucha, a także jednocześnie wykonywać szybkie EKG.

U pacjentów badanych stetoskopem z AI około 3,5 razy częściej rozpoznawano migotanie przedsionków, które może zwiększać ryzyko udaru. Niemal dwukrotnie częściej diagnozowano u nich wadę zastawkową serca, czyli stan, w którym jedna lub więcej zastawek serca nie funkcjonuje prawidłowo.

Niedoskonała sztuczna inteligencja

Badanie wykazało, że dwie trzecie osób, u których zidentyfikowano podejrzenie niewydolności serca, w rzeczywistości jej nie miało po wykonaniu kolejnych badań. Dlatego naukowcy podkreślili, że stetoskop wspierany przez AI powinien być używany przy badaniu pacjentów z objawami podejrzenia problemów z sercem, a nie do rutynowych badań kontrolnych u zdrowych osób.

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie obejmujące ponad 200 przychodni lekarskich, w których przebadano 12 725 pacjentów z wykorzystaniem tej technologii. Szczególnie zwracano uwagę na osoby, u których pojawiały się objawy duszności, zmęczenia, obrzęki podudzi lub stóp. U osób badanych przy użyciu nowego stetoskopu prawdopodobieństwo zdiagnozowania niewydolności serca było dwukrotnie wyższe w porównaniu z podobnymi pacjentami, których nie badano przy użyciu tej technologii.

Naukowcy planują wyposażyć w nowe stetoskopy gabinety lekarzy rodzinnych w Walii, południowym Londynie i Sussex. Wyniki badań zostały zaprezentowane na dorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Madrycie. Według szacunków niewydolność serca dotyka ponad milion osób w Wielkiej Brytanii, w tym w ponad 70 proc. przypadków diagnozę stawia się dopiero po nagłym przewiezieniu do szpitala.