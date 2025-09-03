Logo strona główna
Zdrowie

Mogą zabić w kilkanaście godzin. Dlatego warto się na nie zaszczepić

meningokoki shutterstock_2394299461
Sztuczna inteligencja pomagała lekarzom w kolonoskopii. Po trzech miesiącach ich umiejętności pogorszyły się
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Choroba meningokokowa to jedno z najgroźniejszych zakażeń bakteryjnych u człowieka. - Rozwija się gwałtownie, a w najcięższych przypadkach śmiertelność sięga 50 proc. - mówiła prof. Aneta Nitsch Osuch, pediatra i epidemiolog. Eksperci zalecają szczepienia, które chronią przed dramatycznym przebiegiem choroby.

Meningokoki, czyli bakterie Neisseria meningitidis, przenoszą się drogą kropelkową podczas kaszlu, kichania czy nawet korzystania ze wspólnych sztućców. Nosicielem może być osoba chora, ale też pozornie zdrowe dziecko.

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

Jak wskazała prof. Aneta Nitsch Osuch, pierwsze objawy choroby takie jak gorączka, ból gardła, bóle głowy czy osłabienie mogą przypominać zwykłą infekcję. Jednak w kilka, maksymalnie w kilkanaście godzin stan chorego gwałtownie się pogarsza. Dochodzi do sepsy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a charakterystycznym, późnym objawem jest krwotoczna wysypka, która nie blednie pod naciskiem szkła w tzw. teście szklanki.

- Infekcje meningokokowe nie dają lekarzom zbyt wiele czasu i są bardzo groźne. Dlatego rodzice powinni obserwować swoje dzieci i zwracać szczególną uwagę na ból głowy, gorączkę, a także pojawienie się wysypki, nawet niewielkiej - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" dr Piotr Gryglas, specjalista chorób wewnętrznych. Tłumaczył, że meningokoki są rodzajem bakterii, które bytują u nosicieli. U człowieka żyją w nosie i gardle, wywołując czasami epidemię. Dodał, że najbardziej narażone na zachorowania są dzieci między 3 miesiącem życia a 3 rokiem życia, które mają osłabioną odporności i nie potrafią skutecznie walczyć z infekcją bakteryjną.

Prof. Aneta Nitsch Osuch zwróciła uwagę, że nawet przy szybkim rozpoznaniu i leczeniu antybiotykami jedna trzecia pacjentów doświadcza trwałych powikłań, m.in. zaburzeń rozwoju, niewydolności narządów czy konieczności amputacji kończyn.

Ile osób choruje?

Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się
Dowiedz się więcej:

Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się

Fakty

W Polsce notuje się kilkaset przypadków rocznie, ale eksperci wskazują, że część przyczyn zgonów może pozostawać nierozpoznana. W wielu krajach Europy Zachodniej szczepienie przeciw meningokokom jest obowiązkowe. W Polsce należy ono do szczepień zalecanych i kosztuje ok. 200 zł za dawkę. Można je podawać dzieciom już od ósmego tygodnia życia.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

