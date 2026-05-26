Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Reforma psychiatrii wywołała bunt. Resort tłumaczy

|
Centrum Zdrowia Psychicznego
Fundacja TVN rusza z programem dofinansowania terapii dzieci i młodzieży
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Szpital Zdroje w Szczecinie
Ministerstwo Zdrowia chce, by do 2029 roku centra zdrowia psychicznego (CZP) stały się jedyną bramą do publicznej opieki psychiatrycznej dla dorosłych. Resort przekonuje, że zmiany usprawnią opiekę środowiskową i skrócą hospitalizacje. Krytycy alarmują, że to odejście od fundamentów tego, co znamy z trwającego od 2018 roku pilotażu.
Kluczowe fakty:
  • Reforma zakłada likwidację innych niż CZP poradni zdrowia psychicznego. Co jeszcze?
  • Co dokładnie krytycy reformy zarzucają resortowi zdrowia?
  • Finansowanie CZP ma opierać się na trzyskładnikowym ryczałcie, z czego największa część będzie zależna od aktywności centrum.
  • Eksperci obawiają się, że nowy model finansowania może prowadzić do selekcji pacjentów. Dlaczego?

Do 2029 roku centra zdrowia psychicznego mają objąć opieką wszystkich dorosłych Polaków, a ich sieć ma stanowić obowiązujący model podstawowej opieki psychiatrycznej. Poza nimi ma nie być żadnych innych poradni zdrowia psychicznego. Całodobowe oddziały psychiatryczne mają funkcjonować tylko w strukturach centrów. Osobno mają działać tylko oddziały psychiatryczne wyższej referencyjności.

"To byłaby nieprawidłowa realizacja umowy"

- Psychiatria stacjonarna ogólnopsychiatryczna poza strukturami CZP nie będzie kontraktowana przez NFZ - zapowiada dyrektor Departamentu Lecznictwa w MZ Maciej Karaszewski, specjalista psychiatra.

Trwający od 2018 roku pilotaż ma się zakończyć 31 grudnia tego roku. O tym, w jakim kształcie centra miałyby funkcjonować od 1 stycznia 2027 r., Ministerstwo Zdrowia 13 maja poinformowało członków Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. Po tym posiedzeniu dziewięcioro członków rady zrezygnowało z uczestnictwa w tym gremium na znak protestu wobec planowanych przez resort zmian. Strona społeczna zarzuca ministerstwu odejście od kluczowych elementów reformy. Chodzi o odpowiedzialność terytorialną centrów, sposób finansowania i rozdzielenie ambulatorium od oddziału całodobowego.

"Ta rezygnacja jest krzykiem protestu". Co poszło nie tak z centrami zdrowia psychicznego?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ta rezygnacja jest krzykiem protestu". Co poszło nie tak z centrami zdrowia psychicznego?

Do tych zarzutów odnosi się Maciej Karaszewski. Jak wyjaśnia,  jeśli chodzi o odpowiedzialność terytorialną centrów zdrowia psychicznego, zostanie do rozporządzenia wpisany obowiązek zajęcia się osobami zamieszkującymi określony obszar przypisany CZP.

- Centrum nie będzie mogło odmówić przyjęcia osoby ze swojego rejonu. To byłaby nieprawidłowa realizacja umowy pociągająca za sobą kary nakładane przez NFZ - mówi Karaszewski.

Zaznacza, że pacjent będzie mógł wybrać się do innego centrum niż to najbliższe.

- Choć mamy do czynienia z coraz mniejszym piętnowaniem leczenia psychiatrycznego, to pacjent może woleć przejechać dodatkowe 20 kilometrów, żeby nie spotkać na recepcji swojej sąsiadki. I ma do tego prawo - dodaje.

Jak wyjaśnia Karaszewski, centrum będzie mogło przyjąć pacjenta spoza swojego rejonu, jeśli będzie miało taką możliwość, ale nie będzie miało takiego obowiązku. Wskazuje też, że centrum na terenie, za który odpowiada, powinno być odpowiedzialne za promocję swoich usług.

Skargi na ordynator oddziału psychiatrii. "To jest horror"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skargi na ordynator oddziału psychiatrii. "To jest horror"

Kraków

- W ciągu ośmiu lat pilotażu centra łącznie wzięły 8 mld zł na swoją działalność, a nie wszystkie informowały mieszkańców, gdzie ci mogą się zgłosić. Jeżeli mamy mieć opiekę lokalną, to zadaniem centrum jest u siebie lokalnie prowadzić taką kampanię informacyjną - mówi Maciej Karaszewski.

W nowym rozporządzeniu zostanie wpisany ów obowiązek informacyjny

"Poszliśmy dalej, niż było w pilotażu"

Jak zaznacza dyrektor, w nowym rozporządzeniu mają zostać wszystkie dotychczasowe stałe elementy CZP, czyli opieka doraźna, ambulatoryjna, dzienna, całodobowa i środowiskowa. Zostają też w centrach asystenci zdrowienia i terapeuci środowiskowi, a także kluby pacjenta.

Planowane zmiany dotyczą jednak całodobowych oddziałów szpitalnych. W założeniach reformy jest przeniesienie punktu ciężkości z leczenia szpitalnego na środowiskowe. Chodzi o to, żeby pacjent trafiał do szpitala, kiedy jest to konieczne i na możliwie krótko, co w centrach z rozbudowaną opieką środowiskową faktycznie się udaje. Na początku pilotażu wszystkie CZP miały w swojej strukturze oddział psychiatryczny całodobowy. Jednak z czasem utworzono typ centrum bez oddziału całodobowego, co rodziło problemy.

- Poszliśmy dalej, niż było w pilotażu. W pilotażu centra typu B, czyli te bez oddziału stacjonarnego, w ogóle nie mogły nawiązać współpracy z oddziałami stacjonarnymi. Pacjent trafiał do szpitala. Szpital nie miał podstawy prawnej, żeby wpuścić terapeutów z centrum, bo nie był z nimi w żaden sposób związany. Nie był też zainteresowany szybkim wypisywaniem, bo każdy dzień hospitalizacji to przychód dla szpitala - podkreśla Karaszewski.

Więcej biurokracji, mniej czasu dla pacjentów. Zarządzenie NFZ budzi dużo obaw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej biurokracji, mniej czasu dla pacjentów. Zarządzenie NFZ budzi dużo obaw

Polska

Od stycznia 2027 r. centra z oddziałami całodobowymi mają takimi pozostać, a te, które oddziałów nie mają, będą musiały mieć umowy na realizację tych świadczeń z najbliższym szpitalem psychiatrycznym lub z oddziałem psychiatrycznym działającym w ramach szpitala ogólnego. Oznacza to, że centrum będzie wobec wykonawcy usług jednostką nadrzędną.

- To centrum będzie płaciło szpitalowi, a pacjent, nawet będąc w szpitalu, pozostanie pacjentem centrum. Podczas hospitalizacji będzie mógł go odwiedzać personel CZP, czyli centrum będzie cały czas dbać o niego, podtrzymywać relację i kontynuować terapię - mówi dyrektor. Zaznacza, że nie będzie podziału na centra typu A (z oddziałami całodobowymi) i B (bez nich). Wszystkich centrów będzie dotyczył ten sam obowiązek w zakresie dostępu do łóżek szpitalnych.

Teraz prawie 30 CZP nie ma swojego oddziału całodobowego. Dyrektor zakłada, że gdy centra obejmą swoim zasięgiem cały kraj, jednostek z umowami na zewnętrzną opiekę całodobową będzie około stu.

"Skończą się pieniądze, a za nadwykonania nie będziemy płacić"

W nowym rozporządzeniu ma być wpisana liczba łóżek oddziału całodobowego na 100 tys. mieszkańców, która będzie obowiązywać zarówno centra mające własne oddziały, jak i te, które tę usługę będą zlecać. W 2027 r. mają to być 33 łóżka, w kolejnych latach liczba ta ma być zmniejszana.

Określenie limitu łóżek ma stanowić motywację dla szpitali, by nie przedłużały hospitalizacji.

- Po prostu skończą się pieniądze, a za nadwykonania nie będziemy płacić, więc przetrzymywanie pacjentów nie będzie się opłacało - tłumaczy.

Zachętą do współpracy z CZP mają być też lepsze wyceny świadczeń realizowanych przez szpital dla centrum.

Więcej biurokracji, mniej czasu dla pacjentów. Zarządzenie NFZ budzi dużo obaw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Więcej biurokracji, mniej czasu dla pacjentów. Zarządzenie NFZ budzi dużo obaw

Polska

Zmienić ma się też sposób finansowania. Teraz centrum dostaje ryczałtem kwotę obliczaną na podstawie liczby dorosłych mieszkańców obszaru, który został mu przypisany do opieki. Od 1 stycznia ma to także być ryczałt, ale trzyskładnikowy.

Karaszewski tłumaczy, że największa część, około 60-70 proc., będzie obliczana na podstawie aktywności centrum. Ok. 30 proc. będzie przeznaczone na sfinansowanie infrastruktury potrzebnej do zrealizowania usług dla określonej liczby osób, z uwzględnieniem specyfiki terenu. Najmniejsza część budżetu, ok. 10 proc., ma mieć związek z jakością usług.

"Tak działa stary model"

W gronie ekspertów, którzy opuścili Radę ds. Zdrowia Psychicznego na znak protestu wobec zmian w centrach zdrowia psychicznego, jest m.in. prof. Andrzej Cechnicki z Porozumienia na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Powiedział, że resort używa pojęć z pilotowanej reformy, ale "one nie znaczą tego samego". Jego zdaniem reforma jest zaprzepaszczana.

Były minister zdrowia i były dyrektor biura ds. pilotażu reformy Marek Balicki powiedział, że odejście od odpowiedzialności za określonych mieszkańców i finansowania według stawki na mieszkańca "to podcięcie skrzydeł tej reformie". Zaznaczył, że największa część ryczałtu obliczana na podstawie wskaźników dotyczących wykonywania określonych procedur jest zakamuflowanym modelem fee-for-service, czyli płatności za usługę.

- Jest ryczałt, ale można go dostać, jak się osiągnie określoną liczbę punktów. Placówki wybierają wtedy te świadczenia, które im się opłacają, tak działa stary model - powiedział ekspert.

Zaznaczył, że system zbierania punktów w efekcie zawsze jest niekorzystny dla pacjentów z najtrudniejszymi problemami zdrowotnymi.

Z kolei Tomasz Szafrański z Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego powiedział, że jego decyzja o opuszczeniu rady jest wynikiem "niezgody na udawanie, że wszystko jest w porządku".

- Nie możemy firmować pozorów - powiedział Szafrański.

Eksperci podkreślają, że ich głos nie jest słyszany przez decydentów.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
AdobeStock_319132778
"Lepiej zepsuć święta, niż ryzykować, że kolejnych nie będzie"
Agata Daniluk
Kamil Stoch - mistrz powoli schodzi ze sceny
Marzą o golonce i smalcu. A co jedzą skoczkowie narciarscy?
Rafał Kazimierczak
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiePsychiatriaCentra Zdrowia PsychicznegoResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
Zmiana w sprawie zaginionego Sylwestra Suszka. Śledztwo przejmuje nowa prokurator
BIZNES
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
Świat
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
Poznań
Wypadek w Gnojewie
Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista
Trójmiasto
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
WARSZAWA
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
Polska
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
Deszcz, popada deszcz
Słońce, deszcz, burze. Do końca tygodnia będzie się działo
METEO
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Doktor Sławosz Uznański przygotowuje się do lotu kosmicznego
Szłapka pytany o "próbę cenzury" Uznańskiego-Wiśniewskiego
Elon Musk
Pentagon kontra Musk. Spór o ceny technologii podczas wojny z Iranem
BIZNES
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Aleksander Miszalski
KO zmieni strategię? "Udałoby się obronić prezydenta"
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
Świat
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica