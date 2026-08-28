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Zdrowie

26 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Co to oznacza?

Zuzanna Kuffel
Agnieszka Pióro
Zespół autorek
Zuzanna KuffelOprac. Agnieszka Pióro
|
Donald Tusk
Donald Tusk o projekcie budżetu na 2027 rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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O tym, że wydatki na ochronę zdrowia wzrosną w przyszłym roku o 26 miliardów złotych, poinformował w piątek Donald Tusk. Minister finansów doprecyzował, że z budżetu państwa na zdrowie zostaną przekazane 73 miliardy, a dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia ma wynieść 41,5 miliardów złotych. O komentarz poprosiliśmy eksperta.

Na finansowanie ochrony zdrowia zaplanowano łączne nakłady na kwotę 274 mld zł, co daje wzrost o 26,3 mld zł w stosunku do roku 2026 - podsumował w piątek minister finansów Andrzej Domański, informując o przyjęciu przez rząd projektu budżetu na 2027 rok. Potwierdził w ten sposób słowa premiera, który rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów zapowiedział zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.

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Przypomnijmy: przed rokiem - w budżecie na 2026 r. - całość nakładów na ochronę zdrowia była zaplanowana na kwotę 247,8 mld zł. Stanowiło to o 25 mld zł więcej niż w roku 2025 r.

26 mld złotych: skąd ta kwota?

Andrzej Domański doprecyzował, że w puli 73 mld zł z budżetu państwa przeznaczonej na zdrowie mieści się dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 41,5 mld zł. O takiej kwocie mówiła wcześniej w tym tygodniu szefowa resortu zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda. Dla porównania w ustawie budżetowej na 2026 rok zapisano dotację podmiotową w wysokości 26 mld zł. Z kolei Różnica między całkowitą planowaną kwotą na zdrowie w 2027 r. (274 mld zł), a środkami z budżetu państwa (73 mld zł) wynika z tego, że częścią budżetu na ochronę zdrowia są m.in. wpływy ze składki zdrowotnej.

Co o tych zapowiedziach sądzą eksperci?

- W ciągu ostatniego tygodnia pan premier podał dwie kwoty związane z finansowaniem ochrony zdrowia - 17 mld złotych [Donald Tusk taką kwotę zapowiedział w zeszłym tygodniu, red.] i 26 mld złotych. Nie jestem w stanie odnieść się do żadnej z nich, ponieważ nie znajdują odzwierciedlenia w projekcie planu finansowego NFZ na przyszły rok, a jako Rada Dialogu Społecznego jeszcze nie otrzymaliśmy ustawy budżetowej - mówi w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Wiśniewski, członek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz Podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, która projekt wspomnianej ustawy ma otrzymać do wglądu do końca miesiąca.

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Zapowiadane wcześniej przez premiera 17 miliardów złotych, okazały się kwotą, o jaką planowane jest zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dotacja większa o kilka miliardów

Warto przypomnieć, że nakłady na zdrowie rosną ustawowo, co oznacza, że państwo ma prawny obowiązek przeznaczać na ochronę zdrowia określoną, minimalną część Produktu Krajowego Brutto (PKB), a kwota ta musi się zwiększać z roku na rok zgodnie z harmonogramem zapisanym w ustawie. Eksperci zwracają uwagę, że zgodnie z ustawą zapewniającą wzrost nakładów na ochronę zdrowia w 2027 r. poziom publicznych wydatków na zdrowie powinien wynieść minimum 7 proc. PKB. Jeszcze do niedawna planowano ograniczyć rządową dotację na ochronę zdrowia do tego minimum.

- W lipcu projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na przyszły rok był przedmiotem debaty na Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych. Mam kopię korespondencji między ministrem zdrowia, ministrem finansów i prezesem NFZ-u, którzy jasno do siebie pisali, że poziom dotacji jest określony na poziom minimum z ustawy 7 procent PKB na zdrowie i że wynosi ona 35 mld złotych - mówi tvn24.pl Wojciech Wiśniewski.

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Gdy w poniedziałek ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podała wysokość przyszłorocznej dotacji dla NFZ, próbowaliśmy dopytać MZ o szczegóły. "Informujemy, że ostateczna kwota dotacji dla NFZ uzależniona jest m.in. od dalszych działań podejmowanych w ramach planowania budżetu na 2027 r. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 131d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość dotacji podmiotowej dla NFZ może być zwiększana również w trakcie roku budżetowego" - poinformowało Biuro Komunikacji resortu w mailu nadesłanym do naszej redakcji.

Luka finansowa zostaje

Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdził w tym tygodniu, że luka w tegorocznym budżecie płatnika wynosi 14 mld zł i zmniejszyła się o około 10 mld zł. - Otrzymaliśmy dodatkowe środki z budżetu państwa w ramach dotacji. Ponadto Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wprowadziła korekty do części wycen świadczeń. Zmieniono część wycen, które miały m.in. wpływ na wysokie wynagrodzenia, czy to w neurochirurgii, czy częściowo w chirurgii. Do tego doszły działania racjonalizatorskie po stronie NFZ. W efekcie luka jest dziś mniejsza od pierwotnie szanowanej - mówił w poniedziałek w wywiadzie dla PAP prezes Funduszu Filip Nowak. Wskazał też, że przesunięcie płatności za nadwykonania części świadczeń daje Funduszowi w tym roku "pewien oddech", bo będą to środki wydatkowane z planu przyszłorocznego.

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- Luka finansowa pozostanie, tylko przejdzie z roku bieżącego na kolejny, więc tych sześć-siedem miliardów złotych można byłoby odjąć od 14 miliardów tegorocznej luki, a dodać do szacowanej na 22 miliardy złotych luki przyszłorocznej, której część i tak pewnie będzie przerzucona na rok następny - tłumaczył we wtorek w rozmowie z tvn24.pl Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jeśli wykonamy taki rachunek, luka w przyszłorocznym budżecie NFZ plasuje się na poziomie ok. 29 miliardów złotych. Podobne wyliczenia podaje w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Wiśniewski.

Jak nie marnować pieniędzy na zdrowie?

Donald Tusk podkreślił w piątek, że celem rządu jest "aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny". Premier podziękował ministrom m.in. "za wysiłek zwiększenia środków na zdrowie". - Pracujemy, by wyraźnie większe pieniądze na zdrowie nie zostały w żaden sposób zmarnowane, by służyły pacjentom i poprawie w ochronie zdrowia - zapewnił szef rządu.

Co zatem rząd powinien zrobić, żeby pieniądze przeznaczane na zdrowie nie były marnowane?

- Świadczenia opieki zdrowotnej finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego w obecnych warunkach ustawowych niewykonalne jest uruchomienie poza planem finansowym NFZ jakiegoś dodatkowego strumienia pieniędzy, który poprawiłby los chorych. NFZ nie ma strumienia finansowania na wynagrodzenia, leczenie pacjentów, zakup sprzętu i amortyzację. To wszystko idzie z jednej puli - wyjaśnia Wojciech Wiśniewski. - Nie sądzę, żeby pan premier zamierzał gruntownie zreformować system opieki zdrowotnej, ponieważ w projektach ustaw, które we wrześniu trafią do Sejmu, nie pojawia się kwestia dostępu do świadczeń i limitowania luki finansowej w NFZ - dodaje ekspert w rozmowie z tvn24.pl.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiafinanseDonald TuskAndrzej DomańskiResort zdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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