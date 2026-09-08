Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Lista kandydatów

|
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Daria Gosek-Popiołek o zbiórce podpisów poparcia dla jej kandydatury na prezydenta Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trabantos/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ośmioro kandydatów wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Kilku osobom Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów poparcia.

Miejska Komisja Wyborcza (MKW) w Krakowie zarejestrowała ośmioro kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. We wtorek komisja przeliczała i ponownie weryfikowała podpisy trojga kandydatów: Darii Gosek-Popiołek z Lewicy, Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej i Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Temu ostatniemu zabrakło 122 ważnych podpisów i tym samym nie został zarejestrowany jako kandydat.

Jak poinformował we wtorek przewodniczący MKW Krzysztof Dyl, komisja zarejestrowała następujących kandydatów:

  • Michał Drewnicki (PiS),
  • Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),
  • Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
  • Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta),
  • Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
  • Aleksandra Owca (Razem),
  • Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),
  • Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

W poniedziałek komisja odmówiła rejestracji byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Wymaganej liczby podpisów nie zebrali także Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska.

Przewodniczący Krzysztof Dyl powiedział dziennikarzom, że od tych decyzji politycy mogą odwołać się do komisarza wyborczego. Z tej drogi skorzystał we wtorek Marian Banaś. Komisarz ma dwa dni na podjęcie w tej sprawie decyzji.

Najczęstsze błędy

Dyl przekazał, że wśród najczęstszych powodów odrzucenia poszczególnych podpisów poparcia były m.in. nieprawidłowe numery PESEL, nieczytelne imię i nazwisko, nieprawidłowo wpisany adres - na przykład brak numeru mieszkania, brak miejscowości albo niepełna nazwa ulicy, czy niewpisanie daty poparcia.

- Komisja przypomina o konieczności zniszczenia i dostarczenia protokołów zniszczenia list poparcia przez komitety, które zbierały głosy, ale nie dokonały zgłoszenia - powiedział dziennikarzom przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pc
Oglądaj "Fakty" w TVN24+
Fakty
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Udostępnij:
Tagi:
KrakówWyboryMałopolskaKonfederacjaLewicaSamorząd
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Zmiany w PKOl nieuniknione. Rutnicki: nowy prezes powinien mieć silny mandat
EUROSPORT
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Turcja. Pożar blisko popularnego kurortu
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open. Obrończyni tytułu była na krawędzi
EUROSPORT
pap_20240516_0J0
Piotr Niemczyk w areszcie. "Odmówił wykonania kary"
Polska
imageTitle
Ważne zwycięstwo młodych Polek. Mają awans
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
"Jeżeli się mylimy, to nie będzie dobrze". Poczobut przed wyjazdem na Białoruś
Polska
shutterstock_2391104675
Awaria na lotniskach na Wyspach Brytyjskich. Setki lotów odwołano
BIZNES
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Dlaczego Poczobut wraca na Białoruś? "Odpowiedź jest prosta: mu to obiecano"
Polska
Sławomir Mentzen
Kto odpowiada za klęskę w Krakowie? Działaczka Nowej Nadziei o roli prezesa
Polska
shutterstock_2512036171
Sankcje na irańskie linie lotnicze. "Niech to będzie ostrzeżeniem"
BIZNES
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski ma problemy z sercem. Przejdzie zabieg
EUROSPORT
shutterstock_2599808785
Dane o HIV i orientacji. Platforma udostępniała wrażliwe informacje
BIZNES
Konferencja programowa Darii Gosek-Popiołek
Kandydatka Lewicy wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa
WYBORY W KRAKOWIE
Bartosz Bocheńczak podczas festynu w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie
Komisja zdecydowała w sprawie kandydata Konfederacji w Krakowie
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Był bliski rezygnacji z gry. Przebił dokonania znanych rodaków
EUROSPORT
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
WARSZAWA
Lindsay Clancy przed sądem
Adwokat Lindsay Clancy z apelem do Trumpa
Świat
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
METEO
smartphone, smartfon, telefon
SMS o naruszeniu danych medycznych. Co zrobić po jego otrzymaniu
BIZNES
Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka
Rafał Trzaskowski ma nową współpracowniczkę. Kim jest Magdalena Sroka?
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin rozmawiał z Trumpem. Padły słowa o Europie
Świat
imageTitle
Visma nie do zatrzymania. Czwarte zwycięstwo Brennana
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych Izraela Gidon Sa'ar
Izrael zamyka brytyjski konsulat. To reakcja na zapowiedź z Londynu
BIZNES
imageTitle
Ustalono termin posiedzenia zarządu PKOl. Wtedy może zostać odwołany Piesiewicz
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Kto pomógł Ziobrze? Nowe śledztwo i dwa nazwiska
Polska
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
METEO
Niemieckie pociski Patriot
Niemcy podjęły ważną decyzję w sprawie Ukrainy
Świat
imageTitle
Kowalski o krok od sensacji na start English Open
EUROSPORT
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Naprawy i modernizacje. Tramwajarze zdradzili plany na jesień
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica