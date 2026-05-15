Wrocław

Bakterie coli w wodzie. Sanepid wydał zakaz

Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
E.coli pod mikroskopem
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Jak informuje sanepid w Zgorzelcu woda z wodociągu Pieńsk jest niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Zakaz dotyczy kilkunastu miejscowości, a wody z kranu nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków czy higieny osobistej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu poinformował, że w wodzie z wodociągu Pieńsk wykryto bakterie z grupy coli. W czwartek, 14 maja, wydano decyzję o braku przydatności wody do spożycia.

Zakaz dotyczy miejscowości: Pieńsk, Stojanów, Bielawa Dolna, Bielawa Górna, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Strzelno, Lasów, Żarka nad Nysą, Żarki Średnie, a także części Żarskiej Wsi (nr 61 oraz os. Nowa Żarska Wieś: 1A, 1C, 1D, 2) oraz gminy niemieckiej Neisseaue.

Wody z kranu nie wolno spożywać

Jak zaznacza sanepid, woda z kranu nie może być używana do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, ani do kąpieli czy mycia zębów. Może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy mycie podłóg.

Bakterie z grupy coli mogą powodować m.in. zatrucia pokarmowe oraz infekcje układu pokarmowego, moczowego i oddechowego. Ich obecność w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu instalacji lub nieskutecznej dezynfekcji.

Trwają prace, które mają przywrócić odpowiednią jakość wody. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Źródło: tvn24.pl
