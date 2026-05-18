Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"

|
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
Rowerzysta uderzył i popchnął 80-latkę
Źródło wideo: Walentyna Wnuk
Źródło zdj. gł.: Walenty Wnuk
Rowerzysta popchnął 80-latkę, ta upadła i trafiła do szpitala. Mężczyzna odjechał. Stało się to 11 maja około godziny 9.15 na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu. Policjanci zgłoszenie dostali 17 maja.

- Szłam z domu w stronę chodnika, który jest przy ulicy, a ścieżka rowerowa przy płocie naszego osiedla. Chcąc dojść do chodnika dla pieszych, musiałam minąć ścieżkę dla rowerów. Nagle poczułam, że ktoś uderzył mnie kierownicą po prawej stronie. Patrzę - rowerzysta. Zapytałam: "proszę pana, dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem, to bym przyspieszyła?". On się zdenerwował, zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik – relacjonuje Walentyna Wnuk, doradczyni urzędu miasta ds. seniorów.

Kobieta upadła, a rowerzysta odjechał.

Rowerzysta popchnął 80-latkę, ta upadła
Rowerzysta popchnął 80-latkę, ta upadła
Źródło zdjęcia: Walenty Wnuk

Całe zdarzenie zarejestrowali świadkowie. Na nagraniu widać, jak popycha kobietę, w wyniku czego ta upada. 80-latka trafiła do szpitala. - To było dla mnie traumatyczne wydarzenie - dodaje.

Klatka kluczowa-438768
"To było dla mnie bardzo trudne doświadczenie"
Źródło: TVN24

Policja szuka rowerzysty

Do opisanego zdarzenia doszło 11 maja około godz. 9.15 na ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. - Wczoraj (w niedzielę, 17 maja - red.) wpłynęło oficjalne zawiadomienie od 80-letniej pokrzywdzonej w tej sprawie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej, mówimy tutaj o popchnięciu tej osoby. Wiemy też, że mężczyzna najpierw uderzył w kobietę rowerem, a następnie ją popchnął, przez co upadła. Czekamy na uzupełnienie dokumentacji medycznej, aby ustalić zakres obrażeń - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Rowerzysta popchnął 80-latkę, kobieta trafiła do szpitala
Rowerzysta popchnął 80-latkę, kobieta trafiła do szpitala
Źródło zdjęcia: Walenty Wnuk

Jak zaznacza, nawet jeśli doszło do sytuacji, w której kobieta znalazła się na ścieżce rowerowej, nie usprawiedliwia to agresywnego zachowania sprawcy. - Nie ulega wątpliwości, że dopuścił się on agresji słownej i fizycznej wobec seniorki - podkreśla rzecznik.

Klatka kluczowa-438596
Rowerzysta uderzył i popchnął 80-latkę
Źródło: TVN24

Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku pozbawienia wolności. Jeśli obrażenia kobiety okażą się poważniejsze i ich leczenie potrwa powyżej siedmiu dni, kwalifikacja prawna czynu może zostać zmieniona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Rowerzyści jeżdżą obecnie drogą wojewódzką. Jest tam ograniczenie do 80 km/h
Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów
Tomasz Mikulicz
Moment zderzenia rowerzystki z samochodem
Od wypadku dzieliły ją sekundy. Nie oglądała się na nic. Nagranie
Bytom
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
Transformacji menopauzalnej może towarzyszyć mgła mózgowa
Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
WrocławSeniorzyrowerzysta
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
Polska
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
Łódź
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Świat
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
Zdrowie
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Inflacja bazowa w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
Świat
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Już samo zaproszenie ma znaczenie. Naukowcy pokazali, jak można uniknąć raka
Anna Bielecka
Boeing 737 linii Southwest (zdjęcie ilustracyjne)
Chaos podczas lotu. Linie lotnicze zakazują transportu robotów
BIZNES
Karabinierzy w Modenie zabezpieczający miejsce zdarzenia
Tragedia w Modenie. Nowe informacje o poszkodowanej Polce
Świat
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
Metallica
Już jutro jeden z najdroższych koncertów 2026 roku
Kultura i styl
Pożar na posesji w Jaśkowicach (woj. opolskie)
Jedenaście psów zginęło w pożarze przyczepy
Opole
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica