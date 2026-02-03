Logo strona główna
Wrocław

Uprowadzili kierowcę, bili i grozili. Podszywali się pod policjantów

Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Wrocław
Źródło: Google Earth
52‑letni Marek O. i 41‑letni Serhii K., podszywając się pod policjantów, uprowadzili kierowcę, którego wcześniej zatrzymali przy zaparkowanym aucie we Wrocławiu. Pokrzywdzonego bili, grozili mu i żądali informacji o jego majątku, zabierając mu również rzeczy osobiste.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek, akt oskarżenia dotyczy zarzutów rozboju i porwania, do których miało dojść 25 lipca 2025 r. we Wrocławiu. Według prok. Stocka-Mycek, motywem działań oskarżonych miał być fakt, że Serhii K. wykonywał dla porwanego prace lakiernicze i - jak twierdził - nie otrzymał za nie wynagrodzenia.

Obu oskarżonym grozi od 2 do 15 lat więzienia.

W toku śledztwa ustalono, że 52-letni Marek O. i 41-letni Serhii K. podeszli do zaparkowanego samochodu, w którym znajdował się pokrzywdzony i podając się za funkcjonariuszy policji zażądali od niego dokumentów. Gdy ten odmówił, jeden z mężczyzn wybił szybę od strony kierowcy, uderzył pokrzywdzonego, zmusił go do przesunięcia się na miejsce pasażera i odjechał. Po chwili dołączył do niego drugi z porywaczy.

Fałszywi policjanci porwali kierowcę

"Pokrzywdzony był przenoszony do innych pojazdów oraz przez pewien czas przebywał w piwnicy jednego z domów. Sprawcy założyli mu koc na głowę, skrępowali poprzez założenie opasek zaciskowych na ręce i nogi, bili go i grozili mu pozbawieniem życia oraz wypytywali o posiadane mienie" - przekazała w komunikacie prok. Stocka-Mycek.

Łupem porywaczy padły telefony komórkowe, łańcuszek i torba należąca do ofiary. W nocy pobitego mężczyznę zawieźli w okolice jego miejsce zamieszkania.

Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Porwali 18-latkę. Jej były partner i jego kolega staną przed sądem

Trójmiasto

29 lipca 2025 roku policjanci zatrzymali Marka O. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyjaśniając jednak, że miał jedynie ustalić miejsce zamieszkania pokrzywdzonego i nastraszyć go, by zwrócił wierzytelność. Z kolei 12 sierpnia 2025 r. w ręce mundurowych wpadł Serhii K. Ten nie przyznał się do winy i twierdził, że chciał jedynie nastraszyć pokrzywdzonego, by ten oddał mu pieniądze.

Obaj mężczyźni na rozpoczęcie rozprawy oczekują w areszcie.

pc

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wrocław, dolnośląskie
