Wrocław Płonęło mieszkanie we Wrocławiu. Źle zaparkowane samochody utrudniły akcję strażaków Anna Winiarska |

Parkowali bez zasad, 217 mandatów w tydzień Źródło wideo: Straż Miejska w Katowicach Źródło zdj. gł.: UMW / Facebook

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Do pożaru w budynku przy ul. Budziszyńskiej 76 na wrocławskim Osiedlu Nowy Dwór doszło w środę. Jak podaje wrocławski urząd miasta, ogień pojawił się w mieszkaniu na piątym piętrze siedmiokondygnacyjnego budynku.

Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Z budynku ewakuowano mieszkańców do piątego piętra, jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej.

Pożar mieszkania w bloku przy ul. Budziszyńskiej 76 na wrocławskim Osiedlu Nowy Dwór Źródło zdjęcia: UMW / Facebook

Niestety, nie obyło się bez problemów. "Działania ratownicze utrudniły nieprawidłowo zaparkowane samochody. Ze względu na zastawiony dojazd nie było możliwości rozstawienia drabiny mechanicznej - ratownicy musieli usunąć słupki i dojechać na miejsce chodnikiem" - podaje wrocławski urząd miasta.

"Pamiętajmy, że pozostawienie wolnego dojazdu dla służb ratunkowych może mieć kluczowe znaczenie podczas akcji i wpływać na czas dotarcia do osób potrzebujących pomocy" - apelują strażacy.

Pożar mieszkania w bloku na wrocławskim Osiedlu Nowy Dwór Źródło zdjęcia: UMW / Facebook

Pożar w bloku w Nowym Dworze Źródło zdjęcia: UMW / Facebook