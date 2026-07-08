Płonęło mieszkanie we Wrocławiu. Źle zaparkowane samochody utrudniły akcję strażaków
Do pożaru w budynku przy ul. Budziszyńskiej 76 na wrocławskim Osiedlu Nowy Dwór doszło w środę. Jak podaje wrocławski urząd miasta, ogień pojawił się w mieszkaniu na piątym piętrze siedmiokondygnacyjnego budynku.
Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Z budynku ewakuowano mieszkańców do piątego piętra, jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej.
Niestety, nie obyło się bez problemów. "Działania ratownicze utrudniły nieprawidłowo zaparkowane samochody. Ze względu na zastawiony dojazd nie było możliwości rozstawienia drabiny mechanicznej - ratownicy musieli usunąć słupki i dojechać na miejsce chodnikiem" - podaje wrocławski urząd miasta.
"Pamiętajmy, że pozostawienie wolnego dojazdu dla służb ratunkowych może mieć kluczowe znaczenie podczas akcji i wpływać na czas dotarcia do osób potrzebujących pomocy" - apelują strażacy.