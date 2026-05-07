Wrocław Pisał do dzieci, wysyłał im pornografię. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście oskarżyła Mateusza B. o przestępstwa wobec dzieci. Według ustaleń śledczych mężczyzna od października 2024 roku do maja 2025 roku miał nawiązywać kontakt z dziećmi w mediach społecznościowych, wysyłać im swoje zdjęcia i prowadzić z nimi rozmowy o charakterze seksualnym.

Prokuratura zarzuca mu, że pokazywał osobom poniżej 15. roku życia niedozwolone treści oraz składał im propozycje kontaktów seksualnych. Miał również rozpowszechniać materiały z udziałem nieletnich i uzyskiwać do nich dostęp.

Według Damiana Pownuka, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, wykorzystał dwie osoby małoletnie, doprowadzając je do czynności seksualnych, częstował alkoholem i wykorzystywał ich bezradność.

Usłyszał dziewięć zarzutów

Mateuszowi B. postawiono łącznie dziewięć zarzutów, w tym dotyczących prezentowania dzieciom treści pornograficznych, nawiązywania z nimi kontaktu w celu wykorzystania seksualnego, rozpowszechniania i posiadania materiałów z udziałem małoletnich, a także doprowadzenia nieletnich do czynności seksualnych i obcowania płciowego poprzez wykorzystanie ich bezradności oraz stanu po alkoholu.

Sąd zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.

