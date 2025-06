Na wolności był miesiąc, odpowie za śmierć partnerki

Przemoc domowa w Polsce. Jak wygląda rzeczywistość? (wideo z 2020 roku) Źródło: Fakty po południu

W poniedziałek wrocławski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 40-latka na trzy miesiące. Kamil K. jest podejrzany o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją partnerką. Według prokuratury mężczyzna bił kobietę po głowie, dusił, obrażał i nie wypuszczał z mieszkania.

Zadzwonił na 112 i poinformował, że partnerka straciła przytomność

- Pod koniec ubiegłego tygodnia K. ciężko pobił kobietę, powodując u niej obrażenia skutkujące śmiercią - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek.

Po zbrodni sprawca zadzwonił na numer 112 i poinformował, że jego partnerka straciła przytomność.

Prokurator Stock-Mycek przekazała, że podejrzany niespełna miesiąc wcześniej wyszedł z więzienia i właściwie od tego czasu znęcał się nad kobietą, z którą mieszkał.

Nie przyznał się, zasłaniał się niepamięcią

- W trakcie przesłuchania Kamil K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w których wielokrotnie zasłaniał się niepamięcią co do przebiegu wydarzeń. Dodał jedynie, że zdarzało mu się uderzyć partnerkę, przytrzymywać ją siłą i wyzywać – podała prokurator.

Kamilowi K. grozi dożywocie.

