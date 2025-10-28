Nocny pożar kotłowni, wyniesiono butle z gazem

Jawor na Dolnym Śląsku

We wtorek, 28 października około godziny 1 do strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku jednorodzinnym w miejscowości Wiadrów. Doszło tam do pożaru pomieszczenia kotłowni oraz silnego zadymienie w całym obiekcie. Strażacy w specjalnych maskach weszli do budynku, żeby ugasić pożar i pomóc dwóm lokatorom, podając im tlen.

Wynieśli dwie butle z gazem

"W trakcie działań ewakuowano z budynku dwie butle 11 kg z gazem propan butan, które mogły stanowić realne zagrożenie dla ratowników i mieszkańców. Pożar został ugaszony, a cały obiekt dokładnie sprawdzony pod kątem ukrytych zarzewi ognia" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w komunikacie.

Pomieszczenia przewietrzono i sprawdzono pod kątem występowania tlenku węgla. Na miejsce wezwano także ratowników medycznych, jednak lokatorzy nie wymagali hospitalizacji.

