Atak na Paragwajczyka. Wcześniej policja dostała fałszywe zgłoszenie

Jak podkreśla Marcin Świeży, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, zaatakowany mężczyzna to Paragwajczyk, legalnie mieszkający i pracujący w Polsce.

Zgłoszenie o niepokojącym zachowaniu mężczyzny przebywającego w pobliżu placu zabaw na wałbrzyskim Szczawienku policjanci dostali w poniedziałek. Według zgłaszającego miał on nagrywać bawiące się dzieci.

- Policjanci wylegitymowali mężczyznę, a ten udostępnił im telefon. W urządzeniu mundurowi nie znaleźli niepokojących nagrań - relacjonuje Świeży. Tym samym zgłoszenie nie zostało potwierdzone.

Atak i manifestacja

Kilkadziesiąt minut później policja znów zawitała na teren Szczawienka. Tym razem zgłoszenie było prawdziwe. - Doszło do incydentu z udziałem okolicznych mieszkańców i obcokrajowców mieszkających w jednym z budynków przy ulicy Wrocławskiej. Okazało się, że doszło naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób, obcokrajowca, który trafił do szpitala - opisuje policjant. Cudzoziemiec - ta sama osoba, której dotyczyło wcześniejsze, niepotwierdzone zgłoszenie - nie odniósł poważniejszych obrażeń, a policja zatrzymała w związku z tym zdarzeniem dwie osoby. To 22- i 26-latek.

Dzień później, we wtorek, przed budynkiem, w którym mieszkają obcokrajowcy odbyła się antyimigrancka manifestacja złożona z kilkudziesięciu osób. Jak przekazał rzecznik, policja nie dopuściła do wejścia na teren obiektu. Nikt nie został zatrzymany, nie odnotowano żadnych zniszczeń.

Świeży podkreśla, że w mieście nie ma powodów do niepokoju. Apeluje o spokój i rozwagę.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. "W Wałbrzychu napadnięto i pobito legalnie przebywającego w naszym kraju obcokrajowca. (...) Tak kończą się fake newsy i szczucie na niewinnego człowieka" - podkreśla.

