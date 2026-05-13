Wrocław Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca Oprac. Mateusz Czajka |

Miejsca Obsługi Podróżnych przy S8 w Sycowie Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na jednym z MOPów w Sycowie przy trasie S8 doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak informuje Radio Wrocław w nocy z 11 na 12 maja policjanci z wałbrzyskiej komendy postanowili skontrolować dwóch kierowców.

Kom. Marcin Świeży, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu przekazał nam, że jeden z kontrolowanych postanowił uciekać. Przejechał przy tym policjanta po stopie. Ostatecznie po pościgu został zatrzymany, już w granicach województwa wielkopolskiego.

Drugi ze wspomnianych kierowców nie sprawiał funkcjonariuszom większych problemów.

Policjanci wyjęli broń

W czasie całej opisywanej sytuacji do policjantów podjechał jednak trzeci kierowca - znajomy obu kontrolowanych mężczyzn. Jak powiedział nam kom. Marcin Świeży, mężczyzna ruszył na policjantów i zignorował ich polecenia, aby się zatrzymać.

- Ci oddali strzały w kierunku mężczyzny w związku z tym, że można było to traktować jako czynną napaść na funkcjonariusza. Było zagrożone zdrowie i życie policjantów - twierdzi oficer prasowy.

Sprawę zbada prokuratura

Kierowca został ranny. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy medycznej i wezwali karetkę, która zabrała postrzelonego kierowcę do szpitala. Rany nie zagrażały jego życiu.

Na miejsce zdarzenia przyjechał prokurator. Kom. Marcin Świeży wskazał, że zbadanie zasadności i sposobu użycia broni przez funkcjonariuszy jest standardową procedurą w takich przypadkach. Policja obecnie bada, dlaczego jeden z mężczyzn uciekał przed kontrolą, a drugi ruszył na funkcjonariuszy.

OGLĄDAJ: TVN24