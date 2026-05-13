Nocna strzelanina w Lubinie
- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na Osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz.
Strzały padły w nocy z wtorku na środę na ulicy Jastrzębiej - podało Radio Wrocław.
Stacja RMF FM podała nieoficjalnie, że w Lubinie i okolicach trwa poszukiwanie mężczyzny, który może mieć związek ze strzelaniną. Śledczy ustalają też, jaką rolę w zdarzeniu odegrał mężczyzna, który trafił do szpitala. Niektórzy uczestnicy zdarzenia byli w przeszłości karani.
Źródło: tvn24.pl / RMF FM