Dolnośląskie Nocna strzelanina w Lubinie Anna Winiarska |

- Decyzją prokuratora prowadzącego postępowanie, na ten moment oficjalnie mogę potwierdzić tylko to, że doszło do strzelaniny na Osiedlu Przylesie w Lubinie - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz.

Strzały padły w nocy z wtorku na środę na ulicy Jastrzębiej - podało Radio Wrocław.

Lubin, osiedle Przylesie Źródło zdjęcia: GoogleMaps

Stacja RMF FM podała nieoficjalnie, że w Lubinie i okolicach trwa poszukiwanie mężczyzny, który może mieć związek ze strzelaniną. Śledczy ustalają też, jaką rolę w zdarzeniu odegrał mężczyzna, który trafił do szpitala. Niektórzy uczestnicy zdarzenia byli w przeszłości karani.