25 lat temu do Wrocławia wdarła się wielka woda. Zobacz, jak teraz wyglądają zalane wtedy miejsca

Wszyscy spodziewali się dużej fali, ale nikt się nie spodziewał, że woda zaleje taką część miasta - wspominał po latach jeden z mieszkańców Wrocławia. Fala kulminacyjna do stolicy Dolnego Śląska dotarła 12 lipca 1997 roku. Wielka woda zalała jedną trzecią Wrocławia. Zobacz, jak miasto wyglądało 25 lat temu i jak te same miejsca wyglądają dziś.

12 lipca, dokładnie 25 lat temu, fala kulminacyjna dotarła do stolicy Dolnego Śląska. I choć - w odróżnieniu od innych miast - Wrocław miał czas, by się przygotować, wielka woda i tak zaskoczyła.

Alarm powodziowy ogłoszono tu 9 lipca . Następnego dnia prezydent miasta Bogdan Zdrojewski zaapelował do mieszkańców o zgromadzenie w domach wody pitnej, świec, butli gazowych i podjęcie działań zabezpieczających najważniejsze budynki w mieście. Wkrótce sam wyszedł na ulice, kierował akcją i układał worki z piaskiem.

- Wszyscy spodziewali się fali, ale nikt się nie spodziewał, że woda zaleje taką część miasta. Budowano zapory z piasku, a woda wdzierała się przez kanalizację. To był atak z tyłu, który zaskakiwał wszystkich - mówił po latach Krzysztof Romańczukiewicz, fotograf z Wrocławia.

11 lipca we Wrocławiu nikt jeszcze nie przeczuwał rozmiarów nadchodzącej katastrofy. Rano na osiedlu Kozanów, gdzie bloki znajdują się przy wale przeciwpowodziowym mieszkańcy nie wierzą, że może dojść do tragedii. - Eee, tylko łąkę zaleje - twierdzili beztrosko. Ale na wale przeciwpowodziowym i tak kłębił się tłum zaniepokojonych ludzi. W zaledwie kilkadziesiąt minut zalane zostało osiedle Księże Małe .

W nocy z 11 na 12 lipca na wałach na Biskupinie i Sępolnie tłumy ludzi czekały z latarkami na wielką wodę. Na osiedlu Kozanów rano woda doszła już do samej krawędzi wału. Nie puścił, ale rzeka podeszła od ulicy Ignuta. Około 12.50 zaczęło zalewać położoną w niecce przy wałach ulicę Dokerską. Poszło błyskawicznie. Godzinę później z wody wystawały już tylko dachy samochodów. Pętla autobusowa zmieniła się w rozległe jezioro. Między słupami przystanków ludzie pływali pontonami i kajakami. O 14.30 mieszkańcy bloków ewakuowali się na wyższe kondygnacje, bo woda miejscami dochodziła do wysokości pierwszego piętra.

Wielka woda dała o sobie znać także w innych częściach Wrocławia. Most Piaskowy, podmywany przez wodę, został zamknięty. Na wyższe piętra ewakuowano zbiory Muzeum Archidiecezjalnego, Muzeum Narodowego i Biblioteki Ossolińskich. Przed godziną 15 zalane były już niemal wszystkie wschodnie osiedla, a stolica Dolnego Śląska przypominała oblężone miasto.

Policja przez megafon wzywała do pomocy przy umacnianiu wałów, a setki ludzi przyglądały się spienionej Odrze na wysokości mostów Pomorskiego, Uniwersyteckiego i Piaskowego. Gdyby rzeka wylała tutaj, zagroziłaby Staremu Miastu. O godzinie 21 woda sięgała już niemal pod Dworzec Główny, zalana była cała ulica Traugutta, do Dworcowej, rozpoczęto usypywanie wału na ulicy Gwarnej.

13 lipca dwumetrowa warstwa worków powstrzymała napływ wody na wrocławskie Krzyki. Setki ludzi pakowało piach do worków. Zalane są osiedla Zacisze i Zalesie. Podtopiony jest plac Społeczny i plac Legionów.

Most Grunwaldzki i plac Społeczny:

W trudnej sytuacji był ogród zoologiczny. - Cypel, na którym jest zoo, mógł zostać zmyty. Ludzie się skrzyknęli, żeby go ratować. Wiązali worki z piaskiem, wrzucali do wody ławki, płoty - opowiadał Zuzański. Pracownicy ogrodu ewakuowali część zwierząt na wyżej położone wybiegi. Te najgroźniejsze zabezpieczono tak, by nikomu nie mogły wyrządzić krzywdy. Zoo udało się uratować. Zginęła jedna zebra. Zwierzę - spłoszone przez nadlatujący śmigłowiec - wpadło na ogrodzenie.