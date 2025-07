Jego pojawienie się było sensacją. Sęp płowy został znaleziony martwy

Sęp płowy, rzadko widywany ptak w Polsce, krążył nad Babiogórskim Parkiem Narodowym (wideo archiwalne) Źródło: Babiogórski Park Narodowy/P. Hotała/W. Brozik

Martwego sępa - jak przekazał we wpisie w mediach społecznościowych biolog z Uniwersytetu Wrocławskiego Robert Maślak - znaleziono w okolicach Księgianek, niedaleko Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu (woj. dolnośląskie). Jak poinformował Maślak, ptaka znaleziono pod skrzynkami słupa energetycznego, co "sugeruje, że zginął porażony prądem".

Ekspert podkreślił, że mimo stosowania różnych zabezpieczeń, rażenie prądem wciąż jest główną przyczyną śmierci dużych ptaków - przede wszystkim bocianów.

Smutny koniec historii

Biolog zaznaczył, że pojawiły się wątpliwości, czy martwy sęp jest tym samym ptakiem, który wcześniej był obserwowany w Górach Sowich i w Koninie. Dodał jednak, że prawdopodobieństwo pomyłki jest niskie, bo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce sępa płowego zaobserwowano około 80 razy.

Zdjęcie martwego sępa opublikowano w mediach społecznościowych na profilu Gospodarstwa Ekologicznego Bazaltowa Dolina.

Rzadki gość

Sępy płowe w Europie zamieszkują przede wszystkim regiony Półwyspu Iberyjskiego i Bałkany. Żyją także w północno-zachodniej Afryce oraz w południowej Azji i na Bliskim Wschodzie.

Są to ptaki dość charakterystyczne - mają najczęściej nagą i wygiętą szyję, na ogół szaro-rude umaszczenie, choć niektóre pióra są czarne. Ich dzioby i nogi mają specyficzną szarą, niekiedy niebieskawą barwę.

W Encyklopedii Leśnej Lasów Państwowych można znaleźć informację, że rozpiętość skrzydeł tych ptaków może wynosić od 230 do 265 cm. Tymczasem w przypadku naszego rodzimego bielika około 240 cm.

Sęp płowy pojawił się w Górach Sowich Źródło: Nadleśnictwo Jugów, Wojciech Lubas

Szacuje się, że na świecie żyje około miliona dorosłych osobników tych padlinożerców, więc Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uważa je za gatunek najmniejszej troski., czyli taki który rozwija się stabilnie.

Sęp płowy nie znajduje się już na Czerwonej Liście Ptaków Polski. Wcześniej umieszczono go w spisie jako gatunek wymarły. A to dlatego, że historycznie sęp płowy uchodził za gatunek lęgowy w Polsce. - Naukowcy zweryfikowali wcześniejsze badania i stwierdzili, że nie ma dowodów na to, że sęp płowy gniazdował w naszym kraju. Stąd w tych nowszych publikacjach nie znajdziemy już informacji o tym gatunku - tłumaczy dr Tomasz Wilk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

