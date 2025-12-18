Logo strona główna
Wrocław

Pomoc psychologiczna dla młodzieży po śmierci 11-letniej Danusi

Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Pomoc dla młodzieży po śmierci 11-letniej Danusi
Źródło: TVN24
Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak i pracownicy wydziału edukacji jeleniogórskiego magistratu opowiedzieli, jak wygląda wsparcie młodzieży po śmierci 11-letniej Danusi. - Skala kryzysu, zjawiska była ogromna i właściwie dyżury psychologów trwały przez cały dzień - mówił dyrektor szkoły podstawowej nr 10, w której uczyły się dziewczynki. Zapowiedział też, jak dalej będzie wyglądała pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W poniedziałek niedaleko szkoły podstawowej w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-latki. Policja przekazała, że doszło do zabójstwa. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. Została już wysłuchana w sprawie zabójstwa. Sąd zastosował wobec nieletniej środek tymczasowy, ale nie doprecyzowano, o jaki chodzi.

O godzinie 9 w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa. Obecni byli między innymi prezydent Jerzy Łużniak, dyrektorzy ZST "Mechanik", Szkoły Podstawowej nr 10 oraz pracownicy wydziału edukacji jeleniogórskiego urzędu miejskiego. Omawiane były realizowane programy pracy z młodzieżą w Jeleniej Górze.

Jaką pomoc otrzymali uczniowie i nauczyciele?

Prezydent i dyrektor szkoły podstawowej nr 10, do której uczęszczały dziewczynki odniósł się do pomocy po tragedii. Jak przekazał Jerzy Łużniak, podjęli decyzję, że pierwszego dnia do każdej klasy, oprócz nauczyciela, wspomagająco przychodził psycholog.

Pomoc dla młodzieży i nauczycieli po śmierci 11-letniej
Źródło: TVN24

- Po spotkaniu sztabu kryzysowego moim najważniejszym zadaniem było przygotowanie szkoły do dnia następnego. Już o godzinie 21 tego samego dnia online spotkaliśmy się z nauczycielami, spotkanie poprowadził pan doktor Andrzej Śliwerski i pan Krzysztof Durnaś, znani w Polsce specjaliści od wsparcia psychicznego. Zaopiekowali się emocjami nauczycieli, którzy mieli następnego dnia rozpocząć zajęcia w szkole - mówił Paweł Domagała, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

Czytaj także: Pomagają rodzinom w Jeleniej Górze. "Niezwykle trudna sytuacja"

Dodał, że po ustaleniach z organem prowadzącym i z pomocą prezydenta Jeleniej Góry o godzinie 7.30 we wtorek do szkoły przybyli psychologowie ze szpitala MSWiA.

- Otrzymaliśmy też ogromne wsparcie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, byli także pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, którzy poinformowali nauczycieli, jak komunikować się z uczniami w tej trudnej sytuacji kryzysowej - przekazał Domagała.

Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii

Polska

Dyrektor dodał, że każdy uczeń rozpoczął ten dzień od spotkania z wychowawcą w obecności psychologa. Odbyły się też spotkania, po których udzielali bezpośrednio pomocy osobom w najpoważniejszym kryzysie.

- Priorytetem były dla nas dwie klasy, to klasy dziewczynek, ich rówieśnikami należało się szczególnie zaopiekować. Skala kryzysu, zjawiska była ogromna i właściwie dyżury psychologów trwały przez cały dzień - mówił dyrektor.

Indywidualnie kierowali uczniów, rodziców i nauczycieli do Sudeckiego Centrum Wsparcia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze.

Zajęcia we wtorek były skrócone, odbyły się tylko pierwsze cztery lekcje, po których odbyło się kolejne spotkanie i wsparcie przez psychologów.

Klatka kluczowa-103332
Jolanta Zmarzlik z FDDS o tym, jak rozmawiać z dziećmi o tragedii w Jeleniej Górze. Zginęła tam 11-letnia Danusia
Jak dalej będzie wyglądała pomoc?

Obecnie psychologowie pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim dla nauczycieli. Jest też kilka wyznaczonych miejsc w szkole, w których są psychologowie, do których mogą przyjść uczniowie.

- Szkoła stała się koordynatorem pomocy psychicznej, która udzielana jest bezpośrednio w szpitalu MSWiA. Tam kierujemy wszystkich rodziców, uczniów, nauczycieli, którzy wymagają szczególnego wsparcia - mówił Domagała.

W czwartek i piątek uruchomione zostały dodatkowe dyżury psychologów między 15 a 18 na terenie szkoły.

- W dniach 22 i 23 grudnia, kiedy rozpoczyna się zimowa przerwa świąteczna, taka pomoc będzie realizowana na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Jeleniej Górze. Co dalej? Przed powrotem do szkoły 5 stycznia 2026 roku mamy już zaplanowane spotkanie ze specjalistami dla nauczycieli, którzy będą wspierać nauczycieli w kolejnym etapie radzenia sobie w tej kryzysowej sytuacji - opisał dyrektor.

Śmierć 11-letniej Danusi. Jakie konsekwencje może ponieść 12-latka?
Dowiedz się więcej:

Śmierć 11-letniej Danusi. Jakie konsekwencje może ponieść 12-latka?

Dzień pogrzebu dniem żałoby w mieście

Prezydent miasta ogłosił dzień pogrzebu 11-latki dniem żałoby na terenie Jeleniej Góry. Jak przekazał w środę, pogrzeb odbędzie się 20 grudnia 2025 roku.

"W związku z tragicznymi okolicznościami śmierci 11-letniej Danusi, która zginęła 15 grudnia 2025 roku, ustanawiam sobotę, 20 grudnia 2025 roku, dniem żałoby na terenie Miasta Jelenia Góra. Zwracam się z apelem do organizatorów wszelkich imprez rozrywkowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych o rozważenie ich odwołania lub przełożenia" - poinformował Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Źródło: PAP/Krzysztof Ćwik
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Krzysztof Ćwik

TAGI:
Jelenia GóradzieckoZabójstwo
