Radiowóz na sygnałach zderzył się z autem
We wtorek, doszło do zderzenia policyjnego radiowozu z samochodem osobowym na ulicy Goduszyńskiej w Jeleniej Górze.
- Była to kolizja radiowozu z pojazdem osobowym marki Kia. Policjanci jechali na sygnałach uprzywilejowania, śpieszyli się do pilnej interwencji, wjechali na czerwonym świetle, nie dostosowali się do sygnalizacji i zderzyli się z samochodem - informuje podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Nikomu nic się nie stało. - Odpowiedzialność jest po stronie policji - dodała policjantka.
