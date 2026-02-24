Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu

Pożar w budynku mieszkalnym, jedna osoba nie żyje Źródło: TV Regionalna.pl

Pożar w mieszkaniu na piętrze dwukondygnacyjnym kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze wybuchł w poniedziałek, 23 lutego, po godzinie 19.

"Z zadymionego budynku ewakuowano 5 osób, a jedna z lokatorek trafiła do szpitala w celi obserwacji, jednak jej zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Biorący udział w akcji gaśniczej strażacy, po ugaszeniu ognia, znaleźli zwłoki 43-letniej kobiety - mieszkanki powiatu jaworskiego" - informuje w komunikacie podkom. Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Zatrzymano dwie osoby

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn - 63-letniego właściciela mieszkania oraz jego 39-letniego kolegę. Byli pijani.

Jak przekazała podkomisarz Ewa Kluczyńska, rzeczniczka jaworskiej policji, zatrzymani mężczyźni pili wcześniej alkohol wspólnie z ofiarą. Po wytrzeźwieniu będą przesłuchiwani w charakterze świadków.

Na miejscu przeprowadzono już oględziny mieszkania. Ostateczne przyczyny i okoliczności zdarzenia zostaną ustalone po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.

