Ciało kobiety w spalonym mieszkaniu

Pożar w mieszkaniu na piętrze dwukondygnacyjnym kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Jaworze wybuchł w poniedziałek, 23 lutego, po godzinie 19.
"Z zadymionego budynku ewakuowano 5 osób, a jedna z lokatorek trafiła do szpitala w celi obserwacji, jednak jej zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Biorący udział w akcji gaśniczej strażacy, po ugaszeniu ognia, znaleźli zwłoki 43-letniej kobiety - mieszkanki powiatu jaworskiego" - informuje w komunikacie podkom. Ewa Kluczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
Zatrzymano dwie osoby
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn - 63-letniego właściciela mieszkania oraz jego 39-letniego kolegę. Byli pijani.
Jak przekazała podkomisarz Ewa Kluczyńska, rzeczniczka jaworskiej policji, zatrzymani mężczyźni pili wcześniej alkohol wspólnie z ofiarą. Po wytrzeźwieniu będą przesłuchiwani w charakterze świadków.
Na miejscu przeprowadzono już oględziny mieszkania. Ostateczne przyczyny i okoliczności zdarzenia zostaną ustalone po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TV Regionalna.pl