Pijany kierowca uderzył w drzewo i dachował

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 9 sierpnia, w godzinach popołudniowych na drodze prowadzącej z Gromadki do Krzyżowej.

"53-letni mieszkaniec gminy Gromadka kierując pojazdem osobowym marki Volkswagen Polo, będąc pod znacznym wpływem alkoholu, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku utraty panowania nad pojazdem zjechał do przydrożnego rowu, po czym uderzył w drzewo, w wyniku czego doszło do wywrócenia pojazdu na dach" - podaje policja w Bolesławcu.

Miał prawie trzy promile

Mężczyzna miał obrażenia, został przewieziony do szpitala. Jak ustaliła policja, miał prawie trzy promile alkoholu w organizmie.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.