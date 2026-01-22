Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WOŚP 2026

Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem

Marta Kuligowska
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: aukcje to dreszczyk niepewności, ale zawsze coś wspaniałego
Prowadząca program "Polska i Świat" TVN24 Marta Kuligowska w programie "Wstajesz i wiesz" na tegoroczną aukcję 34. Finału WOŚP zdecydowała się wystawić swój czas. - Może ktoś chciałby, by przeczytać dziecku bajkę czy ma jakąś uroczystość, przyjadę - zaproponowała. Podkreśliła, że spotkania z osobami, które wylicytowały jej aukcje, to "zawsze coś wspaniałego".

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to setki najróżniejszych aukcji internetowych. Wśród nich są te przygotowane przez dziennikarzy i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane z produkcji TVN Warner Bros. Discovery. 

- To są aukcje dla serca. I dla mnie spotkania z widzami czy osobami, które wygrywały moje aukcje, to dreszczyk niepewności, ale to jest zawsze coś wspaniałego - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" Marta Kuligowska, prowadząca program "Polska i Świat".

Ze wzruszeniem wspomniała, że przy okazji poprzednich finałów udało jej się poznać pana Marka z Bemowa, fizyka, który wylicytował bieganie, innym razem panią Mariolę, która wylicytowała spotkanie w redakcji, była też wizyta w redakcji wylicytowana w ramach prezentu na 60. urodziny. - Te spotkania z ludźmi są rzeczywiście fantastyczne - podsumowała Marta Kuligowska.

Dziennikarka zaproponowała, by motywem tegorocznej aukcji było czytanie. "Jeśli jest tekst, który nosisz w sobie… książka, do której lubisz wracać, wiersz, który coś w Tobie porusza, albo słowa, które po prostu chcesz usłyszeć na głos - przeczytam je dla Ciebie".

ZOBACZ AUKCJĘ: MARTA KULIGOWSKA DLA WOŚP 2026: "POCZYTAJ MI MARTO!"

- Zastanawiałam się, co w tym roku chciałabym wystawić. Wcześniej było bieganie, z Ryszardem - moim psem i towarzyszem codziennym, była też wizyta w redakcji "PiŚ", teraz pomyślałam: czas - mówiła. - Może ktoś chciałby i miałby taką fantazję, by przeczytać dziecku bajkę, przeczytać jakąś laudację, ma jakąś uroczystość. Przyjadę, przeczytam, powiem coś - zaoferowała. Zaznaczyła, że może to być też spotkanie w redakcji TVN24.

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

WSZYSTKIE AUKCJE TVN WARNER BROS. DISCOVERY DLA WOŚP 2026

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała prawie 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Teraz oglądasz
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Teraz oglądasz
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Teraz oglądasz
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Teraz oglądasz
Oryginalna koszulka meczowa z autografem Ronaldinho
Oryginalna koszulka meczowa z autografem Ronaldinho
Teraz oglądasz
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Teraz oglądasz
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Teraz oglądasz
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery
Teraz oglądasz
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Teraz oglądasz
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Teraz oglądasz
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Teraz oglądasz
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Teraz oglądasz
Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+
Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+
Teraz oglądasz
Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'"
Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'"
Teraz oglądasz
Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak
Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak
Teraz oglądasz
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening
Teraz oglądasz
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita
Teraz oglądasz
Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci
Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci
Teraz oglądasz
Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego
Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego
Teraz oglądasz
Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik
Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik
Teraz oglądasz
Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie
Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie
Teraz oglądasz
Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem
Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem
Teraz oglądasz
Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Teraz oglądasz
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Teraz oglądasz

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
PolskaWOŚPWOŚP 2026TVN24
Czytaj także:
Wypadek w Marysinie Wawerskim
Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków w Warszawie
WARSZAWA
Aleksandra Leo
"Standardy białoruskie" i "próba puczu". Wrze w Polsce 2050
Patryk Michalski
Nauczyciel skazany za przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy
Nauczyciel oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym wobec uczennicy. Jest wyrok sądu
Lublin
imageTitle
Wygrał tenisową bitwę, idzie na piwo
EUROSPORT
europarlament
Nie będzie wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej
BIZNES
imageTitle
Dłuższa lista "ofiar" Lewandowskiego. Rekord blisko
EUROSPORT
Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz ze Straży Pożarnej w Łasku
70-latka całą noc spędziła w lesie. Zauważył ją strażak tankujący na stacji
Łódź
Zabytkowy Spichlerz w Nowym Dworze Mazowieckim
Był zamkiem w "Panu Tadeuszu". Nikt nie chciał go kupić
Artur Węgrzynowicz
Donald Trump w Davos
Media o pomyłce Trumpa w Davos. Powtórzył ją cztery razy
Świat
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
METEO
Davos
Kto w Radzie Pokoju Trumpa? Lista krajów
Świat
imageTitle
O rywalce Świątek bywało głośno nie tylko z powodu tenisa
EUROSPORT
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
METEO
imageTitle
Awantura na korcie. "Mam prosić o twoją łaskę?"
EUROSPORT
Myśliwiec wielozadaniowy Eurofighter Typhoon podczas startu misji niemieckiego kontyngentu w ramach NATO Air Policing
Huk wojskowych myśliwców nad Trójmiastem. "To się czasem zdarza, reakcja na działania Rosji"
Trójmiasto
Kobieta uderzyła autem w bok lokomotywy
Zignorowała znak "stop", akurat nadjeżdżał pociąg
WARSZAWA
Ksiądz Piotr Studnicki
"Zbudował księstwo" Jędraszewskiemu, teraz traci stanowisko. Porządki abp. Rysia dosięgły rzecznika
Kraków
5y boy
Pięciolatek zatrzymany przez agentów w USA. "Nasze dzieci są w szoku"
Świat
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz: Wiemy, jak ważne jest zaufanie. Dania i Grenlandia mogą na nas liczyć
Świat
Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu
Staranował ogrodzenie, zatrzymał się dopiero przy domu
Lubuskie
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
BIZNES
Policja zatrzymała siedem osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrywał się od listopada. Był już prawomocnie skazany
Katowice
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza. Musieli do odkuwać
WARSZAWA
imageTitle
Pudło roku już w styczniu. Jak nie strzelać z rzutu karnego
EUROSPORT
Lód, mróz
Tu mróz będzie szczególnie dotkliwy. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Wygrał bez trenera. Smutny powód nieobecności
EUROSPORT
Widok jeleni na osiedlu PCK w Ustrzykach Dolnych to widok, do którego mieszkańcy osiedla już przywykli
Pod zdjęciem jelenia setki "lajków", a wilk do odstrzału
Martyna Sokołowska
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Polski przemysł wrzucił piąty bieg pod koniec roku. Duży wzrost
BIZNES
TVN-x-WOŚP_10-lat_grafika
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny
WOŚP 2026
Zderzenie na Puławskiej
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Auto wpadło na chodnik
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica