Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem

Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: aukcje to dreszczyk niepewności, ale zawsze coś wspaniałego

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to setki najróżniejszych aukcji internetowych. Wśród nich są te przygotowane przez dziennikarzy i dziennikarki TVN24, TVN, TTV oraz gwiazdy znane z produkcji TVN Warner Bros. Discovery.

- To są aukcje dla serca. I dla mnie spotkania z widzami czy osobami, które wygrywały moje aukcje, to dreszczyk niepewności, ale to jest zawsze coś wspaniałego - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" Marta Kuligowska, prowadząca program "Polska i Świat".

Ze wzruszeniem wspomniała, że przy okazji poprzednich finałów udało jej się poznać pana Marka z Bemowa, fizyka, który wylicytował bieganie, innym razem panią Mariolę, która wylicytowała spotkanie w redakcji, była też wizyta w redakcji wylicytowana w ramach prezentu na 60. urodziny. - Te spotkania z ludźmi są rzeczywiście fantastyczne - podsumowała Marta Kuligowska.

Dziennikarka zaproponowała, by motywem tegorocznej aukcji było czytanie. "Jeśli jest tekst, który nosisz w sobie… książka, do której lubisz wracać, wiersz, który coś w Tobie porusza, albo słowa, które po prostu chcesz usłyszeć na głos - przeczytam je dla Ciebie".

ZOBACZ AUKCJĘ: MARTA KULIGOWSKA DLA WOŚP 2026: "POCZYTAJ MI MARTO!"

- Zastanawiałam się, co w tym roku chciałabym wystawić. Wcześniej było bieganie, z Ryszardem - moim psem i towarzyszem codziennym, była też wizyta w redakcji "PiŚ", teraz pomyślałam: czas - mówiła. - Może ktoś chciałby i miałby taką fantazję, by przeczytać dziecku bajkę, przeczytać jakąś laudację, ma jakąś uroczystość. Przyjadę, przeczytam, powiem coś - zaoferowała. Zaznaczyła, że może to być też spotkanie w redakcji TVN24.

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Letnia zadyma w środku zimy" - jak zwykło się określać sam dzień Finału - już w niedzielę 25 stycznia. Część wydarzeń zaplanowano także na sobotę, 24 stycznia.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 33 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W latach 1993 - 2025 WOŚP zebrała prawie 2,6 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 81 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja w ubiegłych latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

