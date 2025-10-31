Skutki powodzi w środkowym Wietnamie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Intensywne opady deszczu w środowym Wietnamie, trwające od początku tego tygodnia, doprowadziły do poważnych powodzi. Władze poinformowały, że zginęło co najmniej 13 osób, a 11 jest uznawanych za zaginione.

Drugie najwyższe dobowe opady w historii

Jednym z miast najbardziej doświadczonych przez powodzie jest Hue. W poniedziałek w ciągu 24 godziny spadło tam 1085 litrów deszczu na metr kwadratowy. Poziom wody w Rzece Perfumowej, przepływającej przez miasto, wzrósł do ponad 4,5 metra.

Na szczycie Bach Ma na południe od miasta zanotowano aż 1739 l/mkw. - podała wietnamska agencja meteorologiczna. To najwyższa dobowa suma opadów, jaką kiedykolwiek zmierzono w tym kraju i druga najwyższa na świecie - więcej, 1825 l/mkw., spadło tylko w 1966 roku na francuskiej stacji meteorologicznej na Oceanie Indyjskim.

Powódź w historycznym mieście

Powódź nawiedziła także miasto Hoi An, wpisane do rejestru zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Woda zalała ponad 100 tysięcy domów i tysiące hektarów upraw. Ponadto uszkodziła drogi i linie kolejowe oraz wywołała przerwy w dostawie prądu - podała rządowa agencja ds. klęsk żywiołowych. W piątek mieszkańcy sprzątali błoto ze swoich domów.

- To pierwszy raz, kiedy doświadczyłem takiej powodzi, słyszałem, że przewyższającej nawet historyczną powódź z 1964 roku. Poziom wody wzrósł niezwykle szybko. Udało nam się ewakuować gości z hotelu w ostatniej chwili, ale woda powodziowa szybko zalała okolicę, sięgając dachów niektórych domów - przyznał Tran Xuan Khanh, mieszkaniec Hoi An.

Miasto Hoi An po powodzi Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Intensywne opady w Wietnamie nie ustają

W Wietnamie spodziewane są kolejne opady. Wietnamska agencja meteorologiczna podała, że od piątkowego poranka do sobotniego wieczora w niektórych miejscach może spaść w dobę ponad 500 l/mkw.

Wietnam to państwo podatne na powodzie, zwłaszcza podczas sezonu tafujnowego, który trwa tam od czerwca do października. W tym roku kraj nawiedziły trzy silne tajfuny, które spowodowały śmierć kilkudziesięciu osób i wywołały straty szacowane na ponad 1,2 miliarda dolarów.