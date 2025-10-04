Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą strefa frontowa z całkowitym zachmurzeniem i ciągłymi opadami rzędu 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy przemieszczać się będzie szybko z zachodu na wschód kraju. Nad ranem oddziaływać będzie jeszcze na krańce wschodnie Polski. Po przejściu opadów od zachodu utrzyma się zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, możliwymi na północnym zachodzie.

Temperatura wyniesie od 6-9 st. C w całym kraju. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny w przeważającej części kraju z porywami do 35-45 kilometrów na godzinę oraz silny w górach i na wybrzeżu z porywami do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 5.10

W dzień nad ranem na krańcach wschodnich pojawi się szybko odsuwające się na wschód całkowite zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. W ciągu dnia utrzyma się przeważnie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, miejscami, szczególnie w północno-zachodniej połowie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu 1-4 l/mkw. Bardziej intensywne zjawiska, w tym możliwe burze, spodziewane są w rejonie południowego Bałtyku.

Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 13-14 st. C w przeważającej części kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni, dość silny i silny wiatr z maksymalnymi porywami do 40-60 km/h. Na samym wybrzeżu i w górach punktowo rozpędzi się do 70 km/h, na Bałtyku utrzyma się sztorm.

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność wyniesie w granicach 70 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo - niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite, wystąpią opady deszczu słabe lub okresowo umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowy, skręcający na południowo-zachodni wiatr, początkowo dość silny, następnie umiarkowany. Ciśnienie początkowo będzie bardzo szybko spadać, w drugiej części nocy zacznie rosnąć, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie na początku okaże się przeważnie umiarkowane i bez opadów, w drugiej części dnia możliwy jest jednak okresowy wzrost zachmurzenia do dużego, może popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 35-45 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie okaże się całkowite do dużego, w pierwszej części nocy wystąpią ciągłe opady deszczu (słabe i okresowo umiarkowane), następnie możliwe są przelotne opady. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się południowy, skręcający na południowo-zachodni, początkowo silny, następnie dość silny, porywy osiągną do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie szybko spadać, w drugiej części nocy zacznie rosnąć, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie zachmurzenie duże, w ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem całkowitym i dużym, w pierwszej części nocy wystąpią ciągłe opady deszczu (słabe lub okresowo umiarkowane), następnie opady ustaną. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Ciśnienie początkowo spada, w drugiej części nocy będzie rosło, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie przeważnie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach dojdzie do 40-50km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosło, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod Początkowo całkowite zachmurzenie i słabe opady deszczu. Następnie zanik opadów i zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie początkowo jeszcze spada, następnie rośnie, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro zachmurzenie we Wrocławiu będzie duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie około 15 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 35–45 km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć i w południe wyniesie około 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Tej nocy w Krakowie będzie pochmurno - przewiduje się duże lub całkowite zachmurzenie. Wystąpią opady deszczu, miejscami słabe, a okresami umiarkowane. Temperatura minimalna spadnie do około 9 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, później skręci na kierunki zachodnie i nieco się wzmocni, osiągając umiarkowaną siłę. Ciśnienie najpierw obniży się, a następnie zacznie rosnąć; o północy wyniesie około 980 h

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, padać nie będzie. Dopiero po południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, umiarkowanie. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć i w południe osiągnie wartość około 986 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl