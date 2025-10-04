Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - niedziela, 5.10. Przez Polskę przejdą opady

|
Noc, deszczowo
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro - niedziela, 5.10. Nocą przez Polskę przetoczy się strefa opadów. W dzień deszczu będzie mniej, choć także może wystąpić. Termometry pokażą do 15 stopni.

Nocą strefa frontowa z całkowitym zachmurzeniem i ciągłymi opadami rzędu 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy przemieszczać się będzie szybko z zachodu na wschód kraju. Nad ranem oddziaływać będzie jeszcze na krańce wschodnie Polski. Po przejściu opadów od zachodu utrzyma się zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, możliwymi na północnym zachodzie.

Temperatura wyniesie od 6-9 st. C w całym kraju. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny w przeważającej części kraju z porywami do 35-45 kilometrów na godzinę oraz silny w górach i na wybrzeżu z porywami do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 5.10

W dzień nad ranem na krańcach wschodnich pojawi się szybko odsuwające się na wschód całkowite zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 2-5 l/mkw. W ciągu dnia utrzyma się przeważnie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, miejscami, szczególnie w północno-zachodniej połowie kraju, wystąpią przelotne opady deszczu 1-4 l/mkw. Bardziej intensywne zjawiska, w tym możliwe burze, spodziewane są w rejonie południowego Bałtyku.

Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 13-14 st. C w przeważającej części kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni i zachodni, dość silny i silny wiatr z maksymalnymi porywami do 40-60 km/h. Na samym wybrzeżu i w górach punktowo rozpędzi się do 70 km/h, na Bałtyku utrzyma się sztorm.

Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie

Warunki biometeo w niedzielę

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność wyniesie w granicach 70 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo - niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite, wystąpią opady deszczu słabe lub okresowo umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowy, skręcający na południowo-zachodni wiatr, początkowo dość silny, następnie umiarkowany. Ciśnienie początkowo będzie bardzo szybko spadać, w drugiej części nocy zacznie rosnąć, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie na początku okaże się przeważnie umiarkowane i bez opadów, w drugiej części dnia możliwy jest jednak okresowy wzrost zachmurzenia do dużego, może popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 35-45 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie okaże się całkowite do dużego, w pierwszej części nocy wystąpią ciągłe opady deszczu (słabe i okresowo umiarkowane), następnie możliwe są przelotne opady. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr okaże się południowy, skręcający na południowo-zachodni, początkowo silny, następnie dość silny, porywy osiągną do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo będzie szybko spadać, w drugiej części nocy zacznie rosnąć, o północy wyniesie 998 hPa.

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie zachmurzenie duże, w ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 13 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie stopniowo rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem całkowitym i dużym, w pierwszej części nocy wystąpią ciągłe opady deszczu (słabe lub okresowo umiarkowane), następnie opady ustaną. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr. Ciśnienie początkowo spada, w drugiej części nocy będzie rosło, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zachmurzenie będzie przeważnie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach dojdzie do 40-50km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosło, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod Początkowo całkowite zachmurzenie i słabe opady deszczu. Następnie zanik opadów i zachmurzenie duże. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany do okresowo dość silnego. Ciśnienie początkowo jeszcze spada, następnie rośnie, o północy wyniesie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro zachmurzenie we Wrocławiu będzie duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie około 15 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach dochodzący do 35–45 km/h. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć i w południe wyniesie około 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Tej nocy w Krakowie będzie pochmurno - przewiduje się duże lub całkowite zachmurzenie. Wystąpią opady deszczu, miejscami słabe, a okresami umiarkowane. Temperatura minimalna spadnie do około 9 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, później skręci na kierunki zachodnie i nieco się wzmocni, osiągając umiarkowaną siłę. Ciśnienie najpierw obniży się, a następnie zacznie rosnąć; o północy wyniesie około 980 h

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, padać nie będzie. Dopiero po południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, umiarkowanie. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć i w południe osiągnie wartość około 986 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Czytaj także:
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Silny wiatr
Kolejne województwa z alarmami IMGW
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica