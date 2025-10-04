Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 4.10. Nieco cieplej, spadnie deszcz

|
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - czwartek, 4.10. Do części kraju wkroczą opady. To będzie wietrzny dzień.

W sobotę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia od zachodu będzie jednak wzrastać do dużego. Chmury przyniosą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, które obejmują stopniowo Pomorze i regiony zachodnie. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, nadciągnie z południowego wschodu. Porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę, szczególnie na północnym zachodzie i w górach.

Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - sobota, 4.10

Wilgotność powietrza wyniesie w sobotę od poniżej 60 procent w części Małopolski, Górnego Śląska i centrum Polski do ponad 80 procent na zachodzie. Warunki biometeo będą neutralne we wschodniej części kraju i niekorzystne w zachodniej.

Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie w sobotę będzie umiarkowane, ale pod wieczór wzrośnie do dużego. Temperatura dojdzie do 13 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu, porywy osiągną do 50 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Po południu i wieczorem spodziewany jest deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach dojdzie do 60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w sobotę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a po południu i wieczorem spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość, w porywach dochodzący do 50-60 km/h Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie sobota we Wrocławiu z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Po południu i wieczorem spadnie deszcz. Temperatura wyniesie 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr nadciągnie z południowego wschodu - porywy osiągną do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 50 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie

Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku

Arleta Unton-Pyziołek
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Czytaj także:
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Skutki burzy Amy
Burza Amy dotarła do Irlandii. Setki tysięcy bez prądu
Świat
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
Prognoza
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica