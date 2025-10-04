Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

W sobotę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia od zachodu będzie jednak wzrastać do dużego. Chmury przyniosą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, które obejmują stopniowo Pomorze i regiony zachodnie. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, nadciągnie z południowego wschodu. Porywy osiągną do 60-80 kilometrów na godzinę, szczególnie na północnym zachodzie i w górach.

Warunki biometeo - sobota, 4.10

Wilgotność powietrza wyniesie w sobotę od poniżej 60 procent w części Małopolski, Górnego Śląska i centrum Polski do ponad 80 procent na zachodzie. Warunki biometeo będą neutralne we wschodniej części kraju i niekorzystne w zachodniej.

Pogoda na dziś - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie w sobotę będzie umiarkowane, ale pod wieczór wzrośnie do dużego. Temperatura dojdzie do 13 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu, porywy osiągną do 50 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niebo w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Po południu i wieczorem spodziewany jest deszcz. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach dojdzie do 60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w sobotę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, a po południu i wieczorem spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość, w porywach dochodzący do 50-60 km/h Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

To będzie sobota we Wrocławiu z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Po południu i wieczorem spadnie deszcz. Temperatura wyniesie 16 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr nadciągnie z południowego wschodu - porywy osiągną do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Sobota w Krakowie upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 50 km/h. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

