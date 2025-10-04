Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt

Tak wygląda mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Odkryto najstarszy znany nauce gatunek mrówki
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Jogurt z mrówek? Duńscy naukowcy pokazali, że jest to możliwe. Tradycyjną metodę produkcji tego mlecznego napoju wykorzystali w nowoczesnej kuchni.

Naukowcom udało się odtworzyć niemal zapomnianą recepturę jogurtu, która kiedyś była powszechna na Bałkanach i w Turcji z wykorzystaniem... mrówek. W artykule opublikowanym w piątek w czasopiśmie naukowym "iScience" zespół badaczy z Danii pokazał, że bakterie, kwasy i enzymy występujące w tych owadach mogą zainicjować proces fermentacji, który zamienia mleko w jogurt.

Jak smakuje jogurt z mrówek?

Mrówkę rudnicę (łac. Formica rufa) można spotkać w bałkańskich i tureckich lasach, gdzie ta technika produkcji jogurtu była kiedyś popularna. Aby lepiej zrozumieć, jak wykorzystać te owady do produkcji jogurtu, naukowcy odwiedzili rodzinną wioskę współautorki badania i antropolożki Sevgi Mutlu Sirakovej w Bułgarii. Pochodzący stamtąd jej krewni i inni mieszkańcy pamiętają tę tradycję.

- Zgodnie z instrukcjami wuja Sevgi i członków społeczności wrzuciliśmy cztery całe mrówki do słoika z ciepłym mlekiem - wspomina główna autorka badania Veronica Sinotte z Uniwersytetu w Kopenhadze w Danii. Następnie słoik został schowany w mrowisku, aby fermentował przez noc. Następnego dnia mleko zaczęło gęstnieć i kwaśnieć. - To wczesny etap produkcji jogurtu i tak też to smakowało - dodała. Napój był lekko pikantny, ziołowy i zawierał posmak tłuszczu pochodzącego od krów karmionych trawą.

Tak wygląda mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Tak wygląda mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Źródło: stock.adobe.com - zdj. ilustracyjne
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?

Jak powstaje taki jogurt

Po powrocie do Danii zespół przeanalizował naukowe podstawy "jogurtu mrówkowego". Badacze odkryli, że owady przenoszą bakterie kwasu mlekowego i octowego. Kwasy wytwarzane przez te bakterie pomagają w procesie koagulacji - łączeniu cząsteczek w mleku. Jeden z rodzajów tych bakterii był podobny do tych występujących w komercyjnym zakwasie chlebowym.

Same owady również pomagają w procesie produkcji jogurtu. Kwas mrówkowy, który jest częścią naturalnego systemu obronnego mrówek, zakwasza mleko i wpływa na jego konsystencję. Tworzy też prawdopodobnie środowisko sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów jogurtowych, które lubią kwasowe środowisko - twierdzą naukowcy. Enzymy pochodzące od mrówek i mikroorganizmów współpracują ze sobą, rozkładając białka mleka i zamieniając mleko w jogurt.

Naukowcy porównali jogurty wyprodukowane z żywych, zamrożonych i suszonych mrówek. Tylko żywe mrówki zaszczepiły odpowiednią ilość mikroorganizmów, co oznacza, że najlepiej nadają się do produkcji jogurtu. Jednak zespół odkrył, że należy zachować w tym ostrożność, aby upewnić się, że produkty z mrówek są bezpieczne do spożycia: żywe mrówki mogą być nosicielami pasożytów, a zamrażanie lub suszenie mrówek może czasami sprzyjać rozwojowi szkodliwych bakterii.

Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni

Wzięli jogurt z mrówek do restauracji z gwiazdkami Michelin

Aby sprawdzić współczesne możliwości kulinarne jogurtu z mrówek, zespół nawiązał współpracę z szefami kuchni z ekskluzywnej restauracji wyróżnionej dwoma gwiazdkami Michelin w Kopenhadze w Danii, którzy nadali tradycyjnemu jogurtowi nowoczesny charakter. Gościom podano kilka potraw, w tym kanapki z lodami jogurtowymi w kształcie mrówki, sery podobne do mascarpone o ostrym smaku oraz koktajle klarowane mlekiem. We wszystkich potrawach inspirowano się jogurtem z mrówek i wykorzystano te owady jako ich kluczowy składnik.

- Uważam, że dostarczenie naukowych dowodów na to, że tradycje te mają głębokie znaczenie i cel, nawet jeśli mogą wydawać się dziwne lub bardziej przypominać mit, jest naprawdę piękne - mówiła Leonie Jahn z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego.

Zdaniem naukowców eksperyment pokazuje, w jaki sposób tradycyjne metody przygotowywania żywności mogą inspirować do szukania nowych rozwiązań, które można wykorzystać w praktyce na stole.

Autorka/Autor: dd

Źródło: Phys

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com - zdj. ilustracyjne

Udostępnij:
TAGI:
żywnośćDaniaowady
Czytaj także:
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
Prognoza
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
Prognoza
Policjanci ruszyli na pomoc myśliwemu, który utknął w kurzawce
Polował na kaczki, kurzawka zapolowała na niego
Świat
Tajfun Matmo na zdjęciach satelitarnych
Tajfun zakłóci Złoty Tydzień. Odwołane loty i wydarzenia kulturalne
Świat
Jesień, liście, park, ścieżka
Szykuje się diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia
Polska
Burza Amy u wybrzeży Norwegii
Odwołane loty, powalone drzewa, setki miejscowości bez prądu
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ciała znalezione w górach. Policja o podejrzeniach
Świat
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
Polska
Burza Amy powaliła drzewa na samochody
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
Świat
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
Świat
Jesień, deszcz, liść, pogoda, wiatr
Dziś nieco cieplej, spadnie deszcz
Prognoza
Bułgaria
Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Bułgarii
Świat
Dieta bogata w owoce
Jedz je, aby mieć zdrowsze płuca
Ciekawostki
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Burze, które powstają podczas pożarów. To pozwoli je prognozować
Nauka
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica