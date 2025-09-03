Zderzenie pociągu z busem w Żelistrzewie. 300 osób ewakuowanych

Do zdarzenia doszło w powiecie puckim

Informację o zderzeniu pojazdu typu bus z pociągiem na przejeździe kolejowym w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie) otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 11.

Jak przekazała nam asp. sztab. Joanna Samula, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Gdynia Główna - Hel. W wyniku zderzenia mężczyzna został ranny. Przetransportowano go do szpitala.

O zdarzenie zapytaliśmy też KP PSP w Pucku.

- Zgłoszenie do zdarzenia otrzymaliśmy o godzinie 11.31. Zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej PSP w Pucku oraz jeden z OSP w Żelistrzewie. Około 300 osób zostało ewakuowanych z pociągu, wśród nich nie ma osób poszkodowanych. Przejazd został zamknięty - przekazał oficer dyżurny.

Policjanci rozpytują obecnie uczestników zdarzenia, a technik kryminalistyki wykonuje oględziny i zabezpiecza ślady. Służby zabezpieczają teren, aby działania ratunkowe przebiegały w sposób bezpieczny.