Zderzenie pociągu z busem w Żelistrzewie. 300 osób ewakuowanych

Informację o zderzeniu pojazdu typu bus z pociągiem na przejeździe kolejowym w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie) otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 11.
Jak przekazała nam asp. sztab. Joanna Samula, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pucku, ze wstępnych ustaleń wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki Mercedes Sprinter wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Gdynia Główna - Hel. W wyniku zderzenia mężczyzna został ranny. Przetransportowano go do szpitala.
O zdarzenie zapytaliśmy też KP PSP w Pucku.
- Zgłoszenie do zdarzenia otrzymaliśmy o godzinie 11.31. Zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej PSP w Pucku oraz jeden z OSP w Żelistrzewie. Około 300 osób zostało ewakuowanych z pociągu, wśród nich nie ma osób poszkodowanych. Przejazd został zamknięty - przekazał oficer dyżurny.
Policjanci rozpytują obecnie uczestników zdarzenia, a technik kryminalistyki wykonuje oględziny i zabezpiecza ślady. Służby zabezpieczają teren, aby działania ratunkowe przebiegały w sposób bezpieczny.
Autorka/Autor: ng, asz/tok
Źródło: TVN24, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: KPP Puck