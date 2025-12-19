Logo strona główna
Trójmiasto

Nie było karetki, pojechali strażacy

Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Ustce
Źródło: Google Earth
Zamiast ratowników medycznych do 50-letniej kobiety potrzebującej pomocy pojechali strażacy. Jedyna karetka w Ustce (Pomorskie) była bowiem wtedy niedostępna. Ratownicy dotarli dopiero 10 minut później. Kobiety nie udało się uratować.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Wszystko działo się w czwartek po godzinie 17.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o około 50-letniej kobiecie, która potrzebuje pomocy w Ustce przy ulicy Mickiewicza. W tym momencie nie była dostępna jedyna karetka pogotowia ratunkowego, więc pojechaliśmy na miejsce. Konieczna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa - przekazał kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Po około 10 minutach przyjechała karetka ze Słupska. - Przekazaliśmy kobietę zespołowi medycznemu. Kontynuowali oni masaż serca i sztuczne oddychanie - powiedział strażak.

50-letniej kobiety nie udało się uratować.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pojechali do mężczyzny z zawałem i do ofiary nożownika. Straż pożarna jak pogotowie

Pojechali do mężczyzny z zawałem i do ofiary nożownika. Straż pożarna jak pogotowie

Poznań
Nie było wolnej karetki. Strażackim busem zawieźli pacjentkę do śmigłowca LPR

Nie było wolnej karetki. Strażackim busem zawieźli pacjentkę do śmigłowca LPR

WARSZAWA

Do chorych jeżdżą strażacy

To nie był pierwszy raz, kiedy zamiast karetki pogotowia do potrzebujących pomocy w Ustce wysyłani są strażacy. O problemie lokalne media pisały już na początku 2025 roku. Miasto i gmina Ustka liczy ponad 21 tysięcy mieszkańców. Mimo to przez większość czasu jest tam tylko jeden ambulans. Drugi zapewniany jest jedynie w okresie letnim, od czerwca do sierpnia.

Sprawę w lutym 2025 roku opisał między innymi portal gp24.pl

"Wszyscy strażacy są przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a na zmianach służbowych, są też ratownicy medyczni, którzy pracują w straży, więc oni są w stanie zabezpieczyć pacjenta do czasu przyjazdu zespołu medycznego" - mówił cytowany przez gp24.pl Grzegorz Załupka, ratownik medyczny oraz zastępca kierownika Działu Usług Medycznych w Stacji Pogotowia w Słupsku.

Podkreślił jednak, że chociaż strażacy są przeszkoleni, to nie mają oni sprzętu medycznego i nie mogą transportować chorego.

Ratownicy wielokrotnie mieli wysyłać pisma z prośbą o drugą karetkę do Wydziału Państwowego Ratownictwa Medycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Bezskutecznie.

O sprawę zapytaliśmy Urząd Wojewódzki w Gdańsku, który odpowiada za ratownictwo medyczne w województwie. Czekamy na odpowiedź.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: lk, MAK

Źródło: Kontakt24, TVN24, gp24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ratownicy medyczniUstka
