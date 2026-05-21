Trójmiasto

Miał tłuczek do mięsa, groził przechodniowi śmiercią

Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu
Do zdarzenia doszło w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie)
Tłuczkiem do mięsa sterroryzował przypadkowego przechodnia, groził mu też śmiercią. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w centrum Starogardu Gdańskiego. W tej sprawie policjanci zatrzymali 32-latka.

Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o sterroryzowanie przypadkowego przechodnia w centrum miasta. Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 maja 2026 roku.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna miał na głowie kominiarkę i trzymał w ręku tłuczek do mięsa. Groził napotkanej osobie pozbawieniem życia.

Po zgłoszeniu o agresywnym mężczyźnie na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali 32-latka chwilę po zdarzeniu. Zabezpieczyli kominiarkę oraz tłuczek.

Był już karany

Śledczy przesłuchali świadków i zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących gróźb karalnych. Działał on w warunkach recydywy, był wcześniej karany za podobne przestępstwo. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za groźby karalne grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Tagi:
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
