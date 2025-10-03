Do zdarzenia doszło w Krynicy Morskiej Źródło: Google Earth

Na wieży ornitologicznej w Krynicy Morskiej, gdzie Stowarzyszenie Drapolicz od lat prowadzi systematyczne liczenia ptaków migrujących, niedawno odnotowano tegoroczny rekord liczby zaobserwowanych sójek. Tylko jednego dnia naliczono aż 1987 osobników, a łączna liczba ptaków przekroczyła w tym roku 10 tysięcy. Osobniki kierują się na zachód i północ.

Wynik ten szczególnie wyróżnia się na tle ubiegłej jesieni, kiedy zarejestrowano zaledwie 20 sójek. Ponad 10 tysięcy zaobserwowanych osobników to trzeci najlepszy rezultat w historii liczeń. Lepsze wyniki odnotowano jedynie w latach 2019 i 2022.

Szukają żołędzi

Jak wyjaśnia Gerard Bela, prezes Stowarzyszenia Drapolicz, przyczyny zwiększonej aktywności ptaków, uchodzących na co dzień za osiadłe, należy wiązać z dostępnością pokarmu i latami obfitości żołędzi, które sójki magazynują i którymi się żywią.

Raz na kilka lat wyruszają na poszukiwanie żołędzi Źródło: Samuel Sosnowski

– Jeżeli mają go wystarczająco dużo, nie migrują. Gdy jednak brakuje tego pokarmu, wyruszają na poszukiwania nowych miejsc do żerowania, nierzadko bardzo odległych – podkreśla.