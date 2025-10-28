Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zapalił się materac, nie żyje 89-letnia kobieta

Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Gdyni
Źródło: Google Earth
Pożar w jednej z kamienic w Gdyni. Konieczna była ewakuacja 14 osób. Jak przekazała policja, w jednym z mieszkań zapalił się materac, nie żyje 89-letnia kobieta. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 5 w kamienicy przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Gdyni. Lokatorka budynku zauważyła w jednym z mieszkań zadymienie bez widocznego ognia. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policję.

Nie żyje 89-letnia kobieta

- Doszło do pożaru mieszkania na czwartym piętrze. Jedna osoba została ewakuowana przez strażaków nieprzytomna, podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, stwierdzono zgon kobiety - przekazał starszy kapitan Jakub Friedenberger, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Komisarz Jolanta Grunert z policji w Gdyni, przekazała, że jednym z mieszkań ogniem zajął się materac. - Na miejscu znaleziona została 89-letnia kobieta bez oznak życia. Funkcjonariusze policji i straży pożarnej ewakuowali z budynku 14 osób - poinformowała policjantka. Jak dodała, sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury. Na miejscu obecny był również lekarz medycyny sądowej. - Ciało zostało przewiezione na sekcję zwłok. Nie stwierdzono zagrożenia życia dla innych mieszkańców klatki schodowej oraz sąsiednich budynków - podała Grunert.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Gdyniawojewództwo pomorskiePomorzepożarStraż pożarnaPolicjaProkuratura
Czytaj także:
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Państwo wybuduje nowy dom rodzinie z Wyryk? "Tak będzie"
Lublin
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
Świat
Donald Trump
Trump poddał się badaniu MRI. Co powiedzieli lekarze
Świat
Wlecieli do środka huraganu Melissa
Wlecieli do środka huraganu Melissa. Niezwykłe nagranie
METEO
imageTitle
Legenda boksu wiceszefem kontrowersyjnej organizacji
Najnowsze
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
BIZNES
Zabójstwo w Darłowie (zdjęcie ilustracyjne)
Był zaginiony, jego ciało znaleźli w przydrożnym rowie. 19-latek z zarzutem zabójstwa
Kujawsko-Pomorskie
24-latek został zatrzymany
Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony
WARSZAWA
Badania archeologiczne na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie
WARSZAWA
shutterstock_2274376849
Udar u młodej, niepalącej osoby bez miażdżycy? To może być niezamknięte PFO
Anna Bielecka
imageTitle
Oddała bratu szpik i już gra. Wyjątkowa postawa siatkarki
EUROSPORT
imageTitle
Osaka rozstała się z jednym z trenerów
EUROSPORT
Huragan Melissa na zdjęciach satelitarnych
"Najsilniejsza burza na planecie uderza w malutki punkt na mapie świata"
METEO
imageTitle
Małysz przed sezonem olimpijskim: oczekiwania są duże
EUROSPORT
Miłosz Motyka
Motyka o nagraniu z jego żoną. "To zorganizowana akcja hejtu"
Polska
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
BIZNES
imageTitle
Wielki wyczyn Jokicia. Dołączył do legend NBA
EUROSPORT
imageTitle
Spędził dwa miesiące w rosyjskim areszcie. "To nie było zbyt mądre"
EUROSPORT
Andrzej Zaucha i analityk wojskowy Ołeksandr Musijenko
Ekspert: Rosja przeprowadziła w Polsce we wrześniu misję zwiadowczą
Polska
Pożar hali w zakładzie meblarskim w Sadowie (pow. lubliniecki)
Palił się zakład meblarski. 45 zastępów strażackich w akcji
Katowice
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
BIZNES
Ruszył proces o nękanie w sieci Brigitte Macron
Nękali pierwszą damę. Stoją przed sądem
Świat
Sprzedawali podrobione kosmetyki. Trzy osoby zatrzymane (zdj. ilustracyjne)
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych
WARSZAWA
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
Świat
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
BIZNES
imageTitle
Ukradł pingwina, siedział w więzieniu. Wraca "najbardziej szalony gość"
EUROSPORT
Poszukiwany Konrad Kowalski
Skrzywdził wiele Polek. "Dziewczyny go wytropiły", ale służbom uciekł przez okno
"POLSKA I ŚWIAT"
imageTitle
Cios dla kapitana Realu po El Clasico
EUROSPORT
Opady deszczu
Niebezpieczne warunki w części kraju. Są alarmy IMGW
METEO
Barbara Nowacka
Zadania domowe? Ministerstwo wyciągnęło zawleczkę, granat właśnie wybucha
Justyna Suchecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica