Zapalił się materac, nie żyje 89-letnia kobieta

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 5 w kamienicy przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Gdyni. Lokatorka budynku zauważyła w jednym z mieszkań zadymienie bez widocznego ognia. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policję.

Nie żyje 89-letnia kobieta

- Doszło do pożaru mieszkania na czwartym piętrze. Jedna osoba została ewakuowana przez strażaków nieprzytomna, podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową, stwierdzono zgon kobiety - przekazał starszy kapitan Jakub Friedenberger, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Komisarz Jolanta Grunert z policji w Gdyni, przekazała, że jednym z mieszkań ogniem zajął się materac. - Na miejscu znaleziona została 89-letnia kobieta bez oznak życia. Funkcjonariusze policji i straży pożarnej ewakuowali z budynku 14 osób - poinformowała policjantka. Jak dodała, sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury. Na miejscu obecny był również lekarz medycyny sądowej. - Ciało zostało przewiezione na sekcję zwłok. Nie stwierdzono zagrożenia życia dla innych mieszkańców klatki schodowej oraz sąsiednich budynków - podała Grunert.