Trójmiasto

Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków

44-latek w rękach policjantów
Miał zaatakować nastolatków. Podejrzewany 44-latek zatrzymany
Źródło: KPP Bytów
Policjanci zatrzymali 44-latka podejrzewanego o pobicie trzech nastolatków w parku w Bytowie (województwo pomorskie). Poszkodowani nie znali mężczyzny, który po ataku uciekł. Został zatrzymany następnego dnia.

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w jednym z bytowskich parków. Policjanci dostali zgłoszenie o nastolatkach, których miał zaatakować pałką teleskopową nieznany im mężczyzna.

- W wyniku tego ataku obrażeń ciała, głowy doznało trzech nastolatków w wieku 15, 16 i 17 lat - mówi sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.

Zatrzymany następnego dnia

Całe zajście zarejestrowała kamera monitoringu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie. Przesłuchali też w obecności rodziców poszkodowanych chłopców.

- Policjanci ustalili, jakim samochodem poruszał się sprawca i już w niedzielny wieczór mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu - dodaje Łaszcz.

44-latek w rękach policjantów
44-latek w rękach policjantów
Źródło: KPP Bytów

Podejrzewany 44-latek w poniedziałek ma usłyszeć zarzuty. Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów

Bytów, województwo pomorskie, Policja
