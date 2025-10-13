Pałką teleskopową pobił trzech nastolatków

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w jednym z bytowskich parków. Policjanci dostali zgłoszenie o nastolatkach, których miał zaatakować pałką teleskopową nieznany im mężczyzna.
- W wyniku tego ataku obrażeń ciała, głowy doznało trzech nastolatków w wieku 15, 16 i 17 lat - mówi sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia.
Zatrzymany następnego dnia
Całe zajście zarejestrowała kamera monitoringu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie. Przesłuchali też w obecności rodziców poszkodowanych chłopców.
- Policjanci ustalili, jakim samochodem poruszał się sprawca i już w niedzielny wieczór mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu - dodaje Łaszcz.
Podejrzewany 44-latek w poniedziałek ma usłyszeć zarzuty. Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do pięciu lat więzienia.
Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów