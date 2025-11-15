Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka. Zmarła w trakcie rehabilitacji

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w ośrodku szkolno-wychowawczego w Bytowie. W trakcie rehabilitacji dziewczynki, która przeszła operację serca, dziecko nagle straciło przytomność i funkcje życiowe.
Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pomimo 40-minutowej reanimacji, dziewczynka zmarła.
Sprawę badają śledczy
- Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca. Przesłuchany został personel oraz zabezpieczony monitoring. Ciało dziecka zostało zabezpieczono do badań sekcyjnych. Matka jest pod opieką psychologiczną - przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bytowie sierż. sztab. Dawid Łaszcz.
Dodał, że postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
Autorka/Autor: ng/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów