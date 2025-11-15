Nie żyje 11-miesięczna dziewczynka. Zmarła w trakcie rehabilitacji

Bytów (woj. pomorskie) Źródło: Google Earth

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w ośrodku szkolno-wychowawczego w Bytowie. W trakcie rehabilitacji dziewczynki, która przeszła operację serca, dziecko nagle straciło przytomność i funkcje życiowe.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pomimo 40-minutowej reanimacji, dziewczynka zmarła.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec LPR Źródło: KPP Bytów

Sprawę badają śledczy

- Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca. Przesłuchany został personel oraz zabezpieczony monitoring. Ciało dziecka zostało zabezpieczono do badań sekcyjnych. Matka jest pod opieką psychologiczną - przekazał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bytowie sierż. sztab. Dawid Łaszcz.

Dodał, że postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

