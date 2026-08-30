Miał liczne rany cięte i kłute, nie udało się go uratować
W sobotę (29 sierpnia) około godziny 22 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta.
- Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali 69-letniego mężczyznę z widocznymi ranami kłutymi i ciętymi. Pomimo podjętej przez policjantów reanimacji, jego życia nie udało się uratować - przekazała aspirant sztabowa Anna Matys z policji w Szczecinku.
W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mieszkańca Szczecinka, który przebywał w tym mieszkaniu.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Źródło: tvn24.pl