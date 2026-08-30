Szczecin Miał liczne rany cięte i kłute, nie udało się go uratować

Do zdarzenia doszło w Szczecinku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja Szczecinek

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W sobotę (29 sierpnia) około godziny 22 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta.

- Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali 69-letniego mężczyznę z widocznymi ranami kłutymi i ciętymi. Pomimo podjętej przez policjantów reanimacji, jego życia nie udało się uratować - przekazała aspirant sztabowa Anna Matys z policji w Szczecinku.

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W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mieszkańca Szczecinka, który przebywał w tym mieszkaniu.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.