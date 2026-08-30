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Szczecin

Miał liczne rany cięte i kłute, nie udało się go uratować

Śmierć 69-latka w Szczecinku. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę
Do zdarzenia doszło w Szczecinku
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Policja Szczecinek
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69-letni mężczyzna zmarł w jednym z mieszkań w Szczecinku. Miał liczne rany cięte i kłute. W tej sprawie policjanci zatrzymali 41-latka.

W sobotę (29 sierpnia) około godziny 22 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań na terenie miasta.

- Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali 69-letniego mężczyznę z widocznymi ranami kłutymi i ciętymi. Pomimo podjętej przez policjantów reanimacji, jego życia nie udało się uratować - przekazała aspirant sztabowa Anna Matys z policji w Szczecinku.

W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mieszkańca Szczecinka, który przebywał w tym mieszkaniu.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SzczecinekPolicja
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