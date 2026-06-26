Szczecin Jesteśmy stąd - ze Szczecina. Urodzinowa trasa TVN24

Tak wygląda praca szczecińskiego ośrodka TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Sobota w Szczecinie będzie wyjątkowa - zapowiadają dziennikarze TVN24. Widzowie będą mogli spotkać znanych z telewizji i lubianych reporterów i zobaczyć, jak od kulis wygląda praca w nowoczesnej telewizji informacyjnej z najwyższa oglądalnością w Polsce.

- W szczecińskiej redakcji pracuje 25 osób. Nasz zespół to mieszanka doświadczenia, młodości i pasji - mówi Paweł Gierat, szef ośrodka TVN24 w Szczecinie.

Reporterzy i operatorzy

Operatorzy i reporterzy często trafiają w miejsca niedostępne widzom i działają zespołowo.

- Redaktor, to człowiek orkiestra. Musi dzwonić, pisać, jeździć, mówić, dbać o operatora - wyjaśnia Jakub Foleżyński, reporter. - Lubimy się. Myślę, że się lubimy - mówi Krzysztof Sanecki, operator obrazu.

Producenci

Nie wszyscy są reporterami i operatorami. Niezwykle istotną rolę w ośrodku telewizyjnym pełni producent.

- Jako producent organizuję dzień wszystkim reporterom - wyjaśnia Małgorzata Szewc-Sadzik. - Wycieczki, takie dwuosobowe - żartuje Paweł Sadzik, operator obrazu. - W momencie, kiedy coś ważnego się dzieje, to wszystkie ręce na pokład - dodaje Jakub Zakrzewski, producent.

Znani i lubiani

Zespół tworzący szczeciński ośrodek TVN24 będzie w sobotę od rana czekał na widzów przy "dźwigozaurach" na Łasztowni. Dziennikarze ze Szczecina wraz z Maciejem Knapikiem będą gościć między innymi rysownika Henryka Sawkę.

Urodzinowa trasa TVN24. Spotykamy się przy "dzwigozaurach"

- To będzie doskonała okazja, by pokazać wszystkim w Polsce, że Szczecin nie leży nad morzem, tylko morze leży nad Szczecinem - żartuje Henryk Sawka.

Wśród zaproszonych na urodzinowe spotkanie gości są również:

Monika Pyrek - była tyczkarka i olimpijka z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu oraz trzykrotna medalistka mistrzostw świata,

"Łona", czyli Adam Zieliński - popularny raper-intelektualista, autor tekstów i producent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej,

Adam Zadworny - dziennikarz, reporter, autor książek. W 2025 roku otrzymał Grand Press za książkę "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku".

Maciej Knapik zapowiada gości spotkania w Szczecinie Źródło: TVN24

- W sobotę od rana, od godziny 6. będziemy czekać na Łasztowni z kawą - również mrożoną - zapewnia Alicja Rucińska-Zadworna. - Szczecin nie leży wprawdzie nad morzem, ale przygotujemy w Szczecinie morze... atrakcji - zapewnia Sebastian Napieraj.

Urodzinowa trasa pod hasłem: "Jesteśmy stąd" to część obchodów 25-lecia TVN24. Telewizja rozpoczęła nadawanie w 2001 roku. Jest pierwszą informacyjną stacją telewizyjną w historii mediów w Polsce.